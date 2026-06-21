Çocukların dijital dünyasına dijital okul müdürü geliyor

Yaz tatili boyunca teknoloji cihazlarının kullanımı konusunda anne babalarla çocuklar arasında mücadele başlıyor. Bu yaz olmasa da bu sonbaharda yeni uygulamalarla ‘Çocuk Modu’ özelliği geliyor.

Hababam Sınıfı filminin unutulmaz okul müdürü Mahmut Hoca karakterini hatırlayan 40 yaş üstü kuşak mutlaka vardır. Münir Özkul'un canlandırdığı bu müthiş karakteri dijital dünyada yaratmak neden mümkün olmasın? Şimdi çocuğunuzu ilk kez yatılı bir okula gönderdiğinizi hayal edin. Bu okulda siz hem veli hem de müdürsünüz. Okulun kapısına kim girebilir? Bunu siz belirlersiniz. Apple'ın yeni "çocuk hesabı" sistemi, tam olarak bu kapı görevini üstleniyor. Sonbaharda Apple ürünlerine gelecek iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 yazılım güncellemesi ile çocukların teknoloji kullanımının denetimi için "Dijital Okul Müdürü" gibi kullanılacak yenilikler geliyor. "Çocuk Hesabı" ile dijital kapıdan geçecekleri denetlemek mümkün olacak. 13 yaşın altındaki her çocuk için zorunlu tutulan bu hesap, sistem genelinde yaşa göre kısıtlamalar kuruyor. Yetişkinlere yönelik web sitelerini engelliyor ve App Store'da yalnızca uygun içeriklere izin veriyor. Siz çocuğunuzu okula kaydederken okul da hangi dersliklere girebileceğini otomatik olarak ayarlıyor.

AİLE ONAYI ALMAK ŞART

Peki çocuk yeni bir derse girmek istediğinde ne olacak? İşte burada devreye yeni özellik "Ask to Browse" yani "Gezinmek için İzin İste" giriyor. Bugüne kadar mevcut olan "Ask to Buy" özelliği, çocukların App Store'dan uygulama indirmek için ebeveyn onayı almasını zorunlu kılıyordu. Şimdi Safari'de de aynı mekanizma işleyecek: Çocuk, hiç girmediği bir web sitesine tıkladığında sistem duracak ve ebeveynin telefonuna bir onay bildirimi gönderecek. Yeni bir dersliğe girmek için müdürün imzasını almak gibi.

TENEFÜS SAATLERİNİ PLANLAYIN

Teneffüs saatlerini de siz planlıyorsunuz. "Time Allowances" adıyla gelen yeni zaman yönetimi aracı, çocukların eğlence, oyun ve sosyal medya gibi kategorilerde ne kadar vakit geçirebileceğini belirlemenizi sağlıyor. Üstelik Apple bu sınırları havadan sunmuyor; yaşa göre kalibre edilmiş, uzman araştırmalarına dayanan öneriler sunuyor. Siz bu önerileri referans alarak kendiniz ayarlıyorsunuz. Günlük programlar da kurulabiliyor: Örneğin okul saatlerinde yalnızca eğitim uygulamaları aktif, akşam yemeği vakti ise ekranlar tamamen kapalı. Koridorda ne oluyor? Apple'ın iletişim güvenliği özelliği, Messages ve FaceTime üzerinden gelen mesajlarda müstehcen içerikleri zaten bulanıklaştırıyordu. Artık bu koruma, şiddet ve kan içeren görüntü ve videolara da yayılıyor. Daha da önemlisi, çocuklar yeni biriyle iletişime geçmek istediklerinde ebeveynin onayını almak zorunda kalacak.

GELİŞTİRİCİLER DE SİSTEME DAHİL



Sınıf öğretmenleri de sisteme dahil ediliyor. Apple, geliştiricilere de bu seferberlikte görev verdi. SensitiveContentAnalysis ve PermissionKit araçlarıyla uygulama geliştiriciler, şiddet ya da müstehcenliği filtreleyebiliyor ve çocuğun uygulama içinde yeni kişilerle iletişime geçmesini ebeveyn onayına bağlayabiliyor. "Declared Age Range API" ise çocuğun yaş aralığını, doğum tarihi gibi hassas bir bilgiyi paylaşmadan uygulamayla buluşturuyor; uygulama buna göre arayüzünü, içeriğini ve izinlerini yeniden yapılandırabiliyor. Bu, öğretmene "sınıfta 8 yaşında öğrenciler var" demek gibi; öğretmen de ders planını buna göre düzenliyor.

AİLE MEDYA PLANI İÇİN GERİ SAYIM



Müdür odası da yenilendi. Yeniden tasarlanan Screen Time ekranı, ebeveynlerin çocuklarının cihaz kullanımına tek bir bakışta genel tabloyu görmesini sağlıyor. En çok kullanılan uygulamalar, günlük ortalamalar, anlık müdahale seçenekleri; hepsi tek bir ekranda. Aile yemeğinde çocuk telefona bakıyorsa, bir dokunuşla o an için erişimi kapatabilirsiniz. Ya da bir uygulamada yarım kalan şeyi bitirmesi için süreyi uzatabilirsiniz. Apple bu hamlelerde Amerikan Pediatri Akademisi ile de iş birliği yapıyor; akademinin "Aile Medya Planı" Apple ürünleri için özel bir rehbere dönüştürülüyor. Tüm bu araçları destekleyen ve sık sorulan soruları yanıtlayan bir web sitesi de yayına girdi. Söz konusu özellikler bu sonbahar yayımlanacak yazılım güncellemeleriyle kullanıma sunulacak.



TEKNOLOJİ KULLANIMI ANNE-BABANIN KONTROLÜ ALTINDA OLACAK



Akıllı telefonların çocukların gündelik hayatının bir parçası haline gelmesiyle birlikte, ebeveynlerin cihaz kullanımını kontrol edebileceği uygulamalara olan ilgi de artıyor. Android işletim sistemine sahip telefonlarda "Çocuk Modu" benzeri işlev gören, ekran süresini sınırlayan ve içerik erişimini denetleyen çok sayıda alternatif uygulama bulunuyor. Google'ın geliştirdiği Family Link, Android cihazlarda en yaygın kullanılan ebeveyn kontrol uygulamalarından biri. Uygulama, çocuğun cihazına uygun ve öğretmenler tarafından önerilen uygulamaları gösterme, günlük internet kullanım süresini sınırlama, belirli kategorilere okul veya yatma saatlerinde erişimi engelleme gibi özellikler sunuyor. Uygulama ayrıca ekran başında kalma süresi takibi, cihaz kilitleme ve konum takibi imkânı da sağlıyor.

KÜÇÜK YAŞ GRUBU İÇİN ETKİLİ



Ancak uzmanlar, Family Link'in özellikle küçük yaş grubu için etkili olduğunu belirtiyor. Uygulamanın 10 yaşındaki bir çocuk için ekran süresi sınırları, uygulama onayları ve konum takibi açısından oldukça işlevsel olduğu, asıl sorunun çocuk 13 yaşına geldiğinde Google'ın kontrolü çocuğa geri vermesiyle ortaya çıktığı ifade ediliyor. Bu noktada ebeveynlerin genellikle üçüncü parti uygulamalara yöneldiği aktarılıyor. Daha kapsamlı kontrol arayanlar için diğer uygulamalar. Family Link dışında Android için geliştirilmiş çok sayıda alternatif bulunuyor. Bunların başında Qustodio ve Bark geliyor; her iki uygulama da hem Android hem iOS platformlarını desteklediği için karma cihaz kullanan ailelere uygun seçenekler arasında gösteriliyor. ESET Parental Control da Android telefonlarda tercih edilen uygulamalardan biri. Uygulama, süre temelli uygulama denetimi, çocuğun erişimini engellemeden hangi uygulamaları kullandığını gösterme, giyilebilir cihazlara bildirim aktarma ve çocuk dostu bir arayüzle uyarı nedenlerini açıklama gibi özellikler barındırıyor. Aynı uygulamada, bir site veya uygulama engellendiğinde ya da süre sınırı dolduğunda çocuğun ebeveynden engeli kaldırması için istek gönderebildiği de belirtiliyor. Konum takibi öncelikli ailelere yönelik Find My Kids gibi uygulamalar da bulunuyor. Bu uygulama, uygulama kontrolü, aile sohbeti, ebeveyn kontrolü ve pil takibi gibi özellikleri bir araya getiriyor. Uzmanlara göre seçim, çocuğun yaşına ve ailenin önceliklerine göre değişiyor. Küçük yaş grubu için Family Link gibi Google'ın kendi çözümü yeterli olabilirken, daha büyük yaşta veya daha kapsamlı içerik denetimi isteyen aileler üçüncü parti uygulamalara yönelebiliyor.



TÜRK TELEKOM'DAN BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL AKILLI TELEFON KAMPANYASI



Türk Telekom, Babalar Günü için hazırladığı kampanyayla mobil ve evde internet müşterilerine avantajlı koşullarla akıllı telefon ve aksesuar alma fırsatı sunuyor. 18-25 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin 3 ile 12 ay arasında taahhüt vermesi yeterli oluyor. Kampanya kapsamında Apple, Samsung, Xiaomi, Tecno, Oppo, Hiking ve diğer birçok markaya ait 5G uyumlu akıllı telefonlar özel fiyat ve ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor.

HEDİYE ARAYANLARA ALTERNATİF

Kampanyanın öne çıkan avantajlarından biri, seçili iPhone ve Samsung S Serisi telefonların peşin fiyatına 3 taksitle satışa sunulması. Diğer seçili akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar modellerinde ise peşin fiyatına 6 taksit seçeneği bulunuyor. Ayrıca bazı ürünlerde 5 bin TL'ye kadar indirim fırsatı da kampanyaya dahil ediliyor. Türk Telekom, böylece farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun geniş bir cihaz seçeneği sunarak Babalar Günü'nde teknolojik hediye arayan müşterilere alternatif sunmayı hedefliyor. Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye Türk Telekom mağazalarından ve emagaza.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.