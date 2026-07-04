HARUN TÜRKER KARA

Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviye sektörel bir başarı olmanın ötesine geçerek Türkiye sanayisinin yapısal dönüşümünün de önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan İSO-500, 2025 sonuçları, savunma sanayisinin yüksek katma değerli üretime geçiş sürecinde Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olarak öne çıktığını ortaya koymaktadır. Böylece savunma sanayisi, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir sektör olmanın yanında sanayi politikalarının, teknolojik dönüşümün ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri haline gelmiştir.

Artan Yerlilik Oranları ile Gelen Başarı

Son yirmi yılda sektörün geçirdiği dönüşümün en dikkat çekici yönü, üretim kapasitesinin derinleşmesi olmuştur. Türkiye artık sadece belirli platformları üreten bir ülke değildir. Küresel ölçekte ihracat yapan lider savunma sanayi şirketleri ile elektronik, haberleşme sistemleri, radar teknolojileri, yazılım, siber güvenlik, motor teknolojileri, mühimmat, deniz ve hava platformları ve uzay teknolojileri gibi çok sayıda kritik alanda entegre üretim yapabilen geniş bir sanayi ekosistemine sahiptir. Yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıkması, savunma sanayisinde oluşan üretim ekosisteminin güçlenmesini hızlandırmıştır. Aynı zamanda çok sayıda KOBİ, alt yüklenici ve teknoloji firmasının sisteme entegre olması, savunma sanayisini Türkiye'nin en derin sanayi kümelenmelerinden biri haline getirmiştir. Bu gelişme, üretim hacmindeki artışın yanı sıra ürün yelpazesinin de önemli ölçüde çeşitlendiğini göstermektedir.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesi ve savunma sanayisindeki yetkinliğine ilişkin değerlendirmeleri, sektörün uluslararası güvenlik mimarisindeki stratejik konumunu da teyit etmektedir. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği teknolojik ilerlemeleri yerinde incelediğini belirterek mevcut üretim kapasitesinin sadece Türkiye için değil, NATO için de stratejik önem taşıdığını ifade etmiştir. Özellikle NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma kararı aldığı yeni dönemde, Türkiye'nin savunma sanayisi sahip olduğu Ar-Ge altyapısı ve teknoloji üretme kapasitesi sayesinde daha stratejik bir konuma yükselmektedir

Türk Sanayinin Taşıyıcısı Olarak Savunma Sanayisi

Savunma sanayisindeki ivmenin finansal göstergeler üzerindeki etkisi de son derece belirgindir. Uzun yıllardır Türk sanayisinin durumunu ortaya koyan İSO-500 araştırmasına göre savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler son yıllarda dikkat çekici bir büyüme performansı sergilemiştir. Artan üretim hacmi ve çeşitlenen ürün portföyü, savunma sanayisinin büyük ana yüklenicilerden oluşan kısmen dar bir yapıdan çıkarak binlerce yerli tedarikçiyi kapsayan bütünleşik bir sanayi ekosistemine dönüştüğünü doğrulamaktadır. Savunma sanayisinin farklı illere yayılan üretim ve ihracat ağı, bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sağlamaktadır. Yine küresel savunma ihracatçıları arasında Türk şirketleri istikrarlı bir şekilde yer almaktadır.

İSO-500 sonuçları savunma sanayisi firmalarının katkı verdiği yapısal dönüşümü açık biçimde yansıtmaktadır. İSO-500, 2025 sonuçlarında TUSAŞ'ın yedinci, ASELSAN'ın ise dokuzuncu sırada yer alarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girmesi dikkat çekicidir. Netice itibarıyla iki savunma sanayi şirketi Türkiye'nin ilk on sanayi kuruluşu arasında yer almıştır. Bu tablo savunma sanayisinin sektör olarak Türkiye sanayisinin genel ağırlık merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Aynı dönemde savunma şirketlerinin toplam net satışlarının artması da sektörün üretim hacmindeki genişlemeyi somut olarak ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle, yüksek teknoloji yoğunluğu sayesinde savunma sanayisi Türkiye'de sanayi üretiminin niteliksel dönüşümünü destekleyen başlıca sektörlerden biri olmuştur.

Sektörün Türkiye'nin geneline yayılan yapısı da dikkat çekicidir. Bunun yanında, savunma projeleri ile geliştirilen bilgi birikimi zaman içerisinde diğer sektörlere aktarılmakta, verimlilik artışlarını desteklemekte ve yüksek teknoloji üretiminin geniş bir sanayi tabanına yayılmasına katkı sağlamaktadır. Son dönemde savunma teknolojilerinden sağlık sektörüne aktarılan ileri görüntüleme sistemleri ve elektronik çözümler bunun en somut örneklerinden biridir. Bu nedenle savunma sanayisi teknoloji üretiminde öncü bir konumdadır.

Savunma Sanayi ve Makroekonomik İstikrar

Makroekonomik açıdan bakıldığında ise bu gelişmeler Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde üretim kompozisyonunun dönüşmesi bakımından kritik bir rol üstlenmektedir. Yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip savunma sanayisi, yüksek birim ihracat değeri sayesinde cari dengeyi desteklemekte, nitelikli istihdam oluşturmakta ve iktisadi büyümenin kalitesini artırmaktadır. Sanayi politikalarının temel hedeflerinden biri olan katma değerli üretime geçiş sürecinde savunma sanayisi bu dönüşümün en başarılı örneklerinden birini oluşturmaktadır. Üretimde yerlilik oranının yükselmesi aynı zamanda ithal girdi bağımlılığını azaltarak döviz ihtiyacını sınırlamakta ve dış denge üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle savunma sanayisine yönelik kamu harcamaları, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan ve uzun vadede üretkenliği artıran stratejik yatırımlar olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki dönemde NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma yönündeki adımları küresel savunma sanayisinde yeni bir talep dalgası oluşturabilecektir. Bu süreçte üretim kapasitesini artırabilen, teknolojik yetkinliğini geliştirebilen ve uluslararası tedarik zincirlerine entegre olabilen ülkeler önemli bir rekabet avantajı elde edecektir. Türkiye'nin son yıllarda oluşturduğu güçlü üretim altyapısı, artan ihracat performansı, derinleşen tedarik zinciri ve yüksek mühendislik kapasitesi önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu birikim sayesinde savunma sanayisinin önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinin büyümesini ve rekabet gücünü destekleyen stratejik sektörlerden biri olmaya devam etmesi beklenmektedir.