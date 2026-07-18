OĞUZHAN ERDOĞAN

Modern devletin en temel meşruiyet kaynağı halkın özgür iradesidir. Demokratik hukuk devletlerinde iktidarın kazanılması veya el değiştirmesi yalnızca seçimler aracılığıyla gerçekleşir. Bu doğrultuda, anayasal düzeni askıya almaya çalışan her türlü silahlı müdahale ya da demokratik süreci kesintiye uğratacak girişimler, aslında doğrudan bir toplumun ortak geleceğini hedef alır. Çünkü demokrasi, yöneticileri özgürce belirleme yöntemi olduğu kadar hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri ve kurumsal istikrarı güvence altına alan bir yönetim modelidir.

Toplumların siyasi tarihlerinde öyle kırılma anları vardır ki, etkileri gelecek kuşakların devlet anlayışını, demokrasi kültürünü ve kurumsal yapılanmasını da derinden etkiler. Türkiye açısından 15 Temmuz 2016, tam olarak bu nitelikte tarihsel bir kırılma noktasıdır. O gece yaşananlar sadece anayasal düzene karşı yapılmış bir darbe teşebbüsü değildi. Aynı zamanda devletin kurumsal bütünlüğüne, demokratik meşruiyetine ve millet iradesine yönelmiş çok boyutlu bir saldırıydı. Doğal olarak bu süreç, kamu yönetiminden güvenlik politikalarına, sivil-asker ilişkilerinden demokratik kurumların işleyişine kadar pek çok alanda önemli tartışmaları ve reform arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Aradan geçen on yılın ardından bugün 15 Temmuz'u, Türk kamu yönetiminin yapısal dönüşümü, kriz yönetimi kapasitesi, siyaset bilimi ve demokrasi teorisi açısından yeniden değerlendirmek büyük önem taşımaktadır.

15 Temmuz'un Önceki Darbelerden Farkı

Türkiye'nin yakın siyasi tarihi incelendiğinde darbelerin ve askeri müdahalelerin toplumsal hafızada derin izler bıraktığı görülmektedir. Nitekim 1960, 1971, 1980, 1997 ve 2007 yıllarında gerçekleşen müdahaleler, ülkenin demokratik gelişimini sekteye uğratmış, siyasal kurumların işleyişini zayıflatmış ve ekonomik kalkınma üzerinde çok ağır maliyetler oluşturmuştur. Ancak 15 Temmuz'u önceki müdahalelerden ayıran en temel ve dönüştürücü unsur, Cumhurbaşkanı ve hükûmetin darbe karşısındaki tavizsiz ve kararlı duruşu ile milletin ilk kez demokratik düzene doğrudan sahip çıkması ve anayasal sistemi koruma yönünde güçlü bir toplumsal refleks göstermesidir. Bu yönüyle 15 Temmuz, Türk siyasi tarihinde demokratik vatandaşlık bilincinin ve milli iradenin korunmasına yönelik toplumsal kararlılığın önemli bir göstergesidir.

Darbelerden Kurumsal Dirence

Toplumun darbe teşebbüsüne karşı gösterdiği bu sivil refleks ise aynı zamanda, kamu yönetiminde "kurumsal direnç"in demokratik sistemlerin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi de ortaya koymuştur. Kurumsal direnç; devlet kurumlarının krizlere karşı hazırlıklı olması, olağanüstü durumlarda hizmet üretmeye devam edebilmesi ve anayasal düzeni koruyabilecek kapasiteye sahip olması anlamına gelmektedir. Nitekim günümüzde sadece askeri güç, güçlü devlet olmanın ölçütü değildir. Modern dünyada devlet kapasitesinin temel belirleyicileri; etkin bir kamu yönetimi yapısı, liyakat esaslı bir personel sistemi, iyi işleyen denetim mekanizmaları, güçlü bir dijital güvenlik altyapısı ve kurumlar arası koordinasyon yeteneğidir. Bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimi sonrası son yıllarda kamu yönetimi literatüründe sıklıkla vurgulanan "devlet kapasitesi" kavramının da önem kazandığı görülmektedir. En sade tanımıyla devlet kapasitesi; kamu hizmetlerini etkin biçimde sunabilme, krizleri yönetebilme, hukukun üstünlüğünü koruyabilme ve vatandaşların güvenini sürdürebilme yeteneğini ifade etmektedir. 15 Temmuz sonrasında hayata geçirilen kurumsal reformlar, güvenlik politikalarındaki dönüşüm ve kamu yönetimindeki yeniden yapılanma süreçleri, doğrudan bu kapasitenin güçlendirilmesine yönelik adımlar olarak değerlendirilmektedir.

Toplumsal Dayanışma ve Demokrasi Kültürünün İnşası

Tüm bu kurumsal ve teknolojik niteliklerin ötesinde 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı bir diğer önemli gerçek ise toplumsal dayanışmanın demokratik sistemler açısından vazgeçilmez olduğudur. Nitekim güçlü bir devlet, güçlü kurumlarla ve ortak değerler etrafında kenetlenebilen bir toplumla mümkündür. Farklı düşüncelere sahip bireylerin demokrasi ortak paydasında buluşabilmesi, demokratik rejimlerin en önemli güvencelerinden biridir. Çünkü anayasal düzeni koruyacak olan asıl güç demokratik kültürü içselleştirmiş bilinçli vatandaşlardır. Çünkü demokratik toplumlar, krizler yaşanmadan önce oluşturdukları demokratik kültür sayesinde ayakta kalırlar.

Olağanüstü Dönemlerde Liderlik ve Kriz Yönetimi

15 Temmuz ile ilgili kamu yönetimi açısından üzerinde durulması gereken bir başka husus da liderlik ve kriz yönetimidir. Olağanüstü dönemlerde kamu yöneticilerinin hızlı karar verebilmesi, doğru iletişim kurabilmesi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe gecesi halkı meydanlara davet eden vizyoner çıkışı, kamu yönetiminin en tepesindeki iradenin kriz anındaki kararlığını ve liderlik gücünü net bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüz kamu yönetiminde yöneticilerden risk yönetimi, stratejik planlama, dijital dönüşüm ve kriz iletişimi gibi alanlarda da üst düzey yetkinliğe sahip olmaları beklenmektedir. Bu nedenle kamu personelinin sürekli eğitimi ve kurumsal öğrenme kültürü, devlet kapasitesini güçlendiren temel unsurlar arasında yer almaktadır.

İdari Mimaride Yapısal Reform

15 Temmuz'un idari mimarideki en önemli sonuçlarından biri hiç kuşkusuz 2018 yılında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi olmuştur. Bu dönüşüm ile vesayet odaklarının bürokrasiyi kullanarak siyaseti kilitleme kabiliyetine karşı, yürütmenin tek elde toplanması ve bürokratik oligarşinin azaltılması hedeflenmişti. Nitekim aradan geçen yıllar göstermiştir ki yeni idari model, kamu yönetiminde karar alma mekanizmalarını hızlandırarak devletin yerel ve küresel krizlere karşı çok daha dinamik, esnek ve hızlı bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır.

Demokratik Meşruiyet ve Güçlü Devlet

Bu dinamizmin ötesinde 15 Temmuz, demokrasiye yönelik tehditlerin değişen biçimlerini anlamak, kamu yönetimini daha dirençli hale getirmek ve demokratik hukuk devletini güçlendirmek açısından önemli dersler sunmaktadır. Çünkü demokratik sistemler ancak güçlü kurumlar, hukukun üstünlüğü, liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik ve aktif vatandaşlık ilkeleri üzerine inşa edildiğinde kalıcı olabilir. Nihayetinde 15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasi tarihinde acı bir tecrübe olmasının yanında geleceğe yön veren önemli kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bu kazanımların en başında demokratik meşruiyetin vazgeçilmezliği, milli iradenin üstünlüğü ve kurumsal dayanıklılığın devlet bekası için önemi gelmektedir.

Unutulmamalıdır ki bir devletin gerçek gücü vatandaşlarının hukuk düzenine, demokratik değerlere ve ortak geleceğe duyduğu güvenden beslenmektedir. 15 Temmuz'un bizlere bıraktığı ve gelecek nesillere aktaracağımız en kıymetli miras da tam olarak budur.