YUSUF ALPAYDIN

Yükseköğretimdeki öğrenci afları belirli bir öğrenci grubunun üniversiteye dönüşünü sağlayan hukuki düzenlemelerin ötesinde anlamlara sahiptir. Her af, aynı zamanda yükseköğretim sisteminin öğrenciyle kurduğu ilişkinin, eğitim hakkına yaklaşımının, toplumsal taleplere verdiği cevabın ve insan kaynağı politikalarının yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Öğrenci affını ele alırken eğitim hayatı yarım kalmış insanların yeniden sisteme kazandırılması kadar, hangi koşullarda ve neden eğitim hayatlarının kesintiye uğradığını da yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır.

Türkiye'de öğrenci affı uzun bir geçmişe sahiptir. Farklı dönemlerde çıkarılan düzenlemeler; siyasi ve toplumsal krizlerden ekonomik koşullara, mevzuat değişikliklerinden bireysel mağduriyetlere kadar çok farklı gerekçelerle gündeme gelmiştir. Dolayısıyla öğrenci aflarının arkasında tek bir neden aramak mümkün değildir. Kimi zaman ekonomik güçlükler nedeniyle eğitimini sürdüremeyen, kimi zaman sağlık veya ailevi sebeplerle üniversiteden uzaklaşan, kimi zaman da dönemin mevzuatından kaynaklanan nedenlerle eğitim hakkını kaybeden insanlar için af, ikinci bir başlangıç imkânı anlamına gelmektedir.

Bu açıdan öğrenci affının en güçlü gerekçesi "ikinci şans" ilkesidir. Eğitim hayatındaki bir başarısızlığın veya kesintinin, kişinin bütün yaşamını belirleyen kalıcı bir hükme dönüşmemesi gerektiği düşüncesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İnsanların hayatları doğrusal değildir. Öğrencinin üniversiteye başladığı 18-20 yaşındaki koşulları ile birkaç yıl sonra sahip olduğu koşullar aynı olmayabilir. Ekonomik sorumluluklar, çalışma hayatı, ailevi yükümlülükler, sağlık sorunları veya yaşam tercihleri eğitim sürecini kesintiye uğratabilir.

Burada sosyal devlet ile bireysel sorumluluk arasında da önemli bir denge bulunmaktadır. Üniversite öğrencisinin akademik sorumluluklarını yerine getirmesi elbette beklenmelidir. Türkiye'de yükseköğretime başlayan öğrencilerin büyük bölümünün eğitimlerini tamamlayarak mezun olması, sistemin öğrencileri mezuniyete taşıma kapasitesinin güçlü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yükseköğretim sistemi, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış öğrencilerin yeniden sisteme dönebilmelerini ve değişen yaşam koşullarına uyum sağlayabilmelerini mümkün kılan daha kurumsal mekanizmalara da sahip olmalıdır.

Merkezi öğrenci affı ve kurumsal af modelleri

Türkiye'de merkezi yasama yoluyla geniş kapsamlı öğrenci aflarının belirli aralıklarla gündeme gelmesi, uluslararası karşılaştırma açısından da dikkat çekicidir. Birçok ülkede Türkiye'deki anlamıyla merkezi ve toplu öğrenci affı mekanizmaları bulunmamaktadır. Bunun yerine üniversitelerin kendi akademik yönetmelikleri içerisinde öğrencinin eğitim hayatına yeniden başlamasına imkân veren akademik af, yeniden kayıt veya mücbir sebep prosedürleri gibi mekanizmalar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın önemli bir sonucu vardır: Öğrenci affı istisnai bir toplu düzenleme olmaktan çıkarılarak kurumsal bir akademik yönetim meselesi haline getirilmektedir. Öğrencinin neden ayrıldığı, ne kadar süre sistem dışında kaldığı, akademik yeterliliğini nasıl yeniden göstereceği ve hangi koşullarla dönebileceği üniversite tarafından değerlendirilebilmektedir.

Türkiye açısından çıkarılması gereken ders, mutlaka merkezi af uygulamalarından vazgeçilmesi değildir. Asıl ders, yükseköğretim sisteminin eğitim hayatındaki kesintileri ve yeniden dönüşleri yönetebilecek kurumsal mekanizmaları kalıcı biçimde oluşturmasıdır. Çünkü sürekli olarak yeni af yasalarını beklemek, eğitim hayatı kesintiye uğramış bireylerin yeniden yükseköğretime dönüşünü olağan ve kurumsal bir süreç olmaktan çıkarıp istisnai düzenlemelere bağımlı hale getirebilir.

Güncel düzenleme ile geniş kapsamlı bir dönüş fırsatı

9 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun, bu tartışmayı yeniden gündemin merkezine taşımıştır. Düzenlemenin kapsamı, yükseköğretimle ilişkisi çeşitli nedenlerle kesilmiş geniş bir kitleye yeniden eğitim fırsatı sunmaktadır. Düzenlemenin belirli ağır suçlar, terör örgütleriyle bağlantılı durumlar, sahte belge kullanımı gibi alanlarda istisnalar getirmesi de önemlidir. Öğrenci affı, eğitim hakkının yeniden tanınması anlamına gelir, ancak hukuk düzeninin temel ilkelerini ortadan kaldıran sınırsız bir af anlayışı anlamına gelmez. Bu bakımdan düzenlemeyle eğitim hakkı ile kamu düzeni ve hukuk devleti ilkeleri arasında makul bir denge kurulmaya çalışıldığı söylenebilir.

Başvuru sürecinin dört aylık bir takvim içerisinde yürütülecek olması da üniversiteler açısından önemli bir hazırlık dönemini beraberinde getirmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, affın yalnızca başvuruların alınması ve kayıtların yapılması şeklinde bürokratik bir işlem olarak görülmemesidir. Üniversitelerin asıl görevi, geri dönen öğrencilerin eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için gerekli akademik ve idari mekanizmaları kurmaktır.

Affı insan kaynağı politikası olarak kullanmak

2026 öğrenci affı Türkiye'deki ana yükseköğretim politikası bağlamında anlamlı bir yere oturmaktadır. Türkiye'nin günümüzdeki en önemli meselelerinden biri mevcut insan kaynağının niteliğini ve üretkenliğini artırmaktır. Bu nedenle eğitim sistemi dışında kalmış veya yükseköğretim eğitimini tamamlayamamış bireylerin yeniden sisteme kazandırılması, bireysel bir kazanım olmanın yanı sıra beşeri sermayenin etkin kullanılması açısından da önem taşımaktadır.

Burada özellikle istihdam boyutu öne çıkmaktadır. Türkiye'nin yükseköğretim politikası son yıllarda niceliksel büyümeden niteliksel dönüşüme doğru ilerlemektedir. Kontenjanların yeniden değerlendirilmesi, programların gözden geçirilmesi ve yapay zekâ, siber güvenlik, veri analitiği gibi yükselen alanlara yönelik kapasitenin artırılması bu dönüşümün parçalarıdır. Dolayısıyla üniversiteye geri dönen öğrencinin yalnızca eski programına kaldığı yerden devam etmesini sağlamak yeterli olmayabilir. Asıl mesele, öğrencinin günümüz ekonomisinin ve toplumunun ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle yeniden buluşturulmasıdır. Bu noktada af, geçmişi telafi eden bir düzenleme olmaktan çıkarak geleceğe dönük bir insan kaynağı politikası haline gelebilir. Üniversitelerin bu öğrenciler için intibak, yeniden beceri kazandırma, mikro yeterlikler ve tamamlayıcı eğitim modellerini devreye alması daha rasyonel olacaktır.

Öğrenci affının sistemik maliyeti

Her kamu politikası gibi öğrenci affının da maliyetleri bulunmaktadır. Çok sayıda öğrencinin aynı anda sisteme dönmesi, üniversitelerin derslik, laboratuvar, öğretim elemanı ve öğrenci hizmetleri kapasitesi üzerinde baskı oluşturabilir. Özellikle uzun süre sistem dışında kalan öğrencilerin müfredat değişiklikleri nedeniyle hangi derslerden sorumlu olacakları, hangi derslerden muaf tutulacakları ve yeni müfredata nasıl intibak ettirilecekleri ciddi bir akademik yönetim meselesidir.

Öğrenci affının sık tekrarlanması yükseköğretim sisteminde istenmeyen bir davranışsal sonuç da doğurabilir. Eğer öğrenciler belirli aralıklarla yeni bir af çıkacağı beklentisine girerse, akademik yükümlülüklerini zamanında yerine getirme motivasyonları zayıflayabilir. Başka bir ifadeyle, istisnai olması gereken bir mekanizma öngörülebilir hale geldiğinde, sistemin kurallarının caydırıcılığı azalabilir. Bu nedenle öğrenci affının kalıcı bir politika haline gelmesi yerine, eğitim hayatındaki kesintileri ve yeniden dönüşleri yönetecek kalıcı mekanizmaların oluşturulması önemlidir. Kalıcı olması gereken sistemin bu tür geçişleri yönetme kapasitesi olmalıdır.

Affın ötesine geçen bir yükseköğretim

Aslında 2026 öğrenci affı ile kendimize sormamız gereken temel soru şudur: Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan bireylerin yeniden yükseköğretime dönebilmeleri için neden tekrar tekrar af yasalarına ihtiyaç duyuyoruz?

Bu sorunun cevabı, yükseköğretim sisteminin eğitim hayatındaki kesintileri ve yeniden dönüşleri daha kurumsal biçimde yönetebilmesinde aranmalıdır. Öğrencinin eğitim hayatı ile çalışma hayatını birlikte sürdürebileceği modeller, eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrencinin daha sonra yeniden sisteme dönebilmesini sağlayacak mekanizmalar, önceki öğrenmelerin tanınması ve mikro yeterliklerin diploma süreçleriyle ilişkilendirilmesi bu dönüşümün önemli araçları olabilir. Böyle bir sistemde öğrenci, eğitim hayatında ortaya çıkan bir kesinti nedeniyle yükseköğretimle bağını bütünüyle kaybetmek zorunda kalmadan daha sonra yeniden üniversiteye dönebilir ve önceki öğrenmelerinin üzerine yeni öğrenmeler inşa edebilir.

Esasen geleceğin yükseköğretim modeli "bir kez gir, kesintisiz devam et, diploma al ve çık" modelinden farklı olacaktır. İnsanların eğitim hayatı giderek daha döngüsel hale gelecektir. Bir birey gençlik döneminde üniversiteye başlayacak, daha sonra çalışma hayatına geçecek, yıllar sonra yeniden üniversiteye dönecek, yeni bir uzmanlık kazanacak veya sahip olduğu becerileri güncelleyecektir. Buradaki temel mesele, Türkiye'nin mevcut yüksek mezuniyet kapasitesini korurken, eğitim hayatında ortaya çıkabilecek kesintileri ve yeniden dönüşleri de daha sistematik biçimde yönetebilmesidir.

Bu nedenle yükseköğretimin temel sorusu da değişmektedir. Mesele artık yalnızca "üniversiteye kaç öğrenci alacağız?" değildir. "İnsanların yaşam boyunca yükseköğretimle nasıl bir ilişki kurmasını sağlayacağız?" sorusu çok daha önemli hale gelmektedir. 2026 öğrenci affı bu çerçevede Türkiye'nin insan kaynağını yeniden değerlendirmesi bakımından da bir fırsat sunabilir. Ancak bu fırsatın gerçek bir kamu yararına dönüşebilmesi, üniversitelerin geri dönen öğrencileri başarıyla mezun edebilmesiyle mümkündür. Bunun için üniversitelerin akademik danışmanlık, intibak, öğrenme desteği, kariyer yönlendirmesi ve beceri geliştirme mekanizmalarını güçlendirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 7592 sayılı yasal düzenlemeyle başlayan süreci Türkiye'nin yükseköğretim sistemini eğitim hayatındaki kesintileri daha iyi yöneten, daha kuşatıcı ve insan kaynağını daha etkin kullanan bir yapıya dönüştürmede bir fırsat olarak görmek faydalı olacaktır.