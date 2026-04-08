PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

"Açlık kan şekerim normalmiş, bende sorun yok" diye rahatlamayın. Çünkü insülin direnci çoğu zaman kapıyı çalmadan eve girer. Şeker normal görünür ama perde arkasında pankreas fazla mesai yapıyordur. Görüntü sakin, mutfak karışık olabilir.

AÇIK VE SİNSİ BELİRTİLER

En açık işaretler göbek çevresinde kalınlaşma, yemek sonrası uyku bastırması, çabuk acıkma, tatlı krizleri ve kilo vermede zorlanmadır. Daha sinsi belirtiler ise sabah yorgunluğu, beyin sisi, öğleden sonra enerji düşüşü, ciltte özellikle boyun ve koltuk altında koyulaşma, kadınlarda adet düzensizliği ve erkeklerde bel çevresinin sessizce büyümesidir. Vücut bazen çok kibar konuşur; mesele onu duyabilmektir.

HANGİ TESTLERE BAKALIM

En pratik başlangıç "insülin direnci testi" dediğimiz açlık glukozu ve açlık insülini birlikteliğidir. Bu ikisiyle HOMA-IR hesaplanır. Formül basittir:

Açlık insülini × Açlık glukozu / 405

Örnek: İnsülin 12, glukoz 90 → HOMA-IR ≈ 2.7

Bu sonuç "iyiyim" değil, "beni ciddiye alın" demektir.

RAKAMLARLA GERÇEK

Açlık insülini

5–7 → iyi

7–10 → sınırda

10+ → risk

HOMA-IR

1.0 altı → ideal

1.0–1.9 → dikkat

2.0+ → risk başlıyor

2.5+ → belirgin insülin direnci

EK TESTLER FOTOĞRAFI BÜYÜTÜR

HbA1c son 3 ayın ortalamasını gösterir ama erken dönemi kaçırabilir.

Trigliserid / HDL oranı 2'nin altındaysa iyi, 3'ün üzerindeyse risklidir.

Bel / boy oranı 0.5'i geçiyorsa metabolik alarm çalıyor olabilir.

Karaciğer enzimleri, ürik asit ve yağlanma bulguları tabloyu tamamlar.

İNSÜLİN DİRENCİ NEYİ TETİKLER

Bu tablo sadece diyabet öncüsü değildir.

Karaciğer yağlanması, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, polikistik over sendromu, göbeklenme ve lipid bozukluklarıyla güçlü bağlantısı vardır.

Ama liste burada bitmez.

Bellek zayıflaması, bilişsel yavaşlama, Alzheimer riski, bazı kanser türleri, ürik asit yüksekliği ve gut da bu zincire eklenmiştir.

Kısacası insülin direnci sadece şekeri değil, tüm metabolik orkestrayı bozan sinsi bir şef gibidir.

KISA SONUÇ

Şekeriniz normal olabilir…

Ama insülininiz yüksekse sistem zorlanıyordur.

Longevity bakışı net:

Görüntüye değil, altyapıya bak.