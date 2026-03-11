PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

Evet, bazı kişilerde düşer.

Ama herkeste değil.

Ve her tansiyon yüksekliği aynı değildir.

Önce şunu netleştirelim: Eğer sistolik değerler 160 mmHg üzerindeyse, diyabet, böbrek hastalığı, kalp hastalığı varsa ya da hedef organ hasarı başlamışsa ilaçsız yaklaşım tek başına yeterli olmayabilir. Ama erken evre, hafif–orta dereceli hipertansiyonda yaşam tarzı müdahaleleri şaşırtıcı derecede güçlüdür.

TANSİYONU DOĞAL YOLDAN DÜŞÜREN 8 BİLİMSEL ADIM

Kilo vermek

Vücut ağırlığındaki her 1 kg kayıp, sistolik tansiyonu ortalama 1 mmHg düşürebilir.

Bel çevresi küçüldükçe insülin direnci azalır, damar sertliği yavaşlar.

Tuz azaltmak

Günlük tuzu 5 gramın altına indirmek bazı kişilerde 5–10 mmHg düşüş sağlar.

"Gizli tuz" (işlenmiş gıdalar) asıl suçludur.

Potasyumdan zengin beslenmek

Sebze, yeşillik, avokado, yoğurt, kuru baklagil.

Potasyum sodyumun damar üzerindeki baskısını dengeler.

Kas çalıştırmak

Haftada en az 3 gün direnç egzersizi.

Kas bir metabolik organdır. İnsülin direncini azaltır, damar fonksiyonunu iyileştirir.

Aerobik egzersiz

Hızlı yürüyüş, bisiklet, yüzme.

Haftada 150 dakika orta yoğunluk egzersiz 5–8 mmHg düşüş sağlayabilir.

Uyku düzenlemek

6 saatin altındaki kronik uyku, sempatik sinir sistemini aktive eder.

Kötü uyku = yüksek kortizol = yüksek tansiyon.

Alkolü sınırlamak

Özellikle düzenli ve yüksek miktarda alkol tansiyonu yükseltir.

Stresi yönetmek

Nefes egzersizleri, meditasyon, vagal tonusu artıran teknikler.

Parasempatik aktivasyon damar direncini düşürür.

NE KADAR DÜŞER?

Yaşam tarzı değişiklikleri toplamda 10–20 mmHg'ye kadar düşüş sağlayabilir.

Bu bazı kişilerde ilaç ihtiyacını geciktirebilir veya azaltabilir.

AMA KRİTİK SORU ŞU

Yüksek tansiyonun nedeni ne?

İnsülin direnci mi?

Tuz hassasiyeti mi?

Uyku apnesi mi?

Böbrek sorunu mu?

Stres yükü mü?

Sebebi bulmadan sadece "tuzu kestim" demek yeterli olmayabilir.

BİYOLOJİK YAŞ AÇISINDAN ÖNEMİ

Hipertansiyon damar yaşlanmasının en güçlü göstergelerinden biridir.

Damar sertliği arttıkça beyin, kalp ve böbrek daha hızlı yaşlanır.

Tansiyon kontrolü demek:

Daha genç damarlar,

Daha iyi beyin kanlanması,

Daha düşük inme riski demektir.

SONUÇ

Evet, erken evrede ve doğru stratejiyle tansiyon ilaçsız düşebilir.

Ama kontrolsüz bırakılmaz.

Ev ölçümü yapılır.

Takip edilir.

Gerekirse ilaçtan korkulmaz.

İsterseniz bir de "evde 30 günlük tansiyon düşürme planı" hazırlayabilirim.