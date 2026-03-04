PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, hafızayı, düşünme becerilerini ve günlük yaşam fonksiyonlarını etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Erken dönemde fark edilen belirtiler, tanı ve yönetim açısından büyük önem taşır.

Günlük yaşamı etkileyen hafıza kaybı

Yeni öğrenilen bilgilerin unutulması, aynı soruların tekrar tekrar sorulması, önemli tarih ve randevuların hatırlanamaması erken dönemin en tipik bulgusudur. Yaşa bağlı sıradan unutkanlıktan farklı olarak günlük işlevi belirgin şekilde etkiler.

Planlama ve problem çözmede zorlanma

Kişi daha önce rahatlıkla yaptığı finansal hesapları yapmakta, faturaları takip etmekte ya da bir yemeğin tarifini uygulamakta güçlük çekebilir. Dikkat ve organizasyon becerisi azalır.

Tanıdık işleri tamamlayamama

Evde, işte veya sosyal yaşamda alışılmış görevleri sürdürmek zorlaşabilir. Örneğin sık gidilen bir yere nasıl gidileceğini karıştırmak ya da bir oyunun kurallarını hatırlayamamak görülebilir.

Zaman ve mekân kavramında karışıklık

Tarihi, mevsimi ya da nerede bulunduğunu unutma görülebilir. Kişi bulunduğu ortama nasıl geldiğini hatırlamayabilir.

Görsel algı ve mekânsal ilişkilerde bozulma

Okuma güçlüğü, mesafeyi ayarlayamama, renk ve kontrast algısında zorlanma ortaya çıkabilir. Bu durum araç kullanmayı ve dengeyi etkileyebilir.

Konuşma ve yazmada güçlük

Sohbet sırasında kelime bulamama, cümle ortasında durup devam edememe veya aynı ifadeleri tekrar etme görülebilir.

Eşyaları yanlış yerlere koyma

Kişi eşyalarını alışılmadık yerlere bırakabilir ve geri iz sürerek bulmakta zorlanır. İlerleyen dönemde başkalarının eşyayı çaldığını düşünme eğilimi oluşabilir.

Yargılama ve karar verme zayıflığı

Para yönetiminde hatalar, kişisel bakımın ihmal edilmesi veya riskli kararlar alma gibi durumlar görülebilir.

Sosyal ve iş yaşamından çekilme

Hobilerden, sosyal etkinliklerden veya iş sorumluluklarından uzaklaşma eğilimi ortaya çıkabilir.

Ruh hali ve kişilik değişiklikleri

Kafa karışıklığı, kuşkuculuk, kaygı, depresyon, ani öfke ya da alışılmadık davranış değişiklikleri görülebilir.

Kaynak: Alzheimer's Association