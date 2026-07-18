PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

Kolesterolün akıllı ilaçlarla tedavisini konuşurken hastalarımın bana en sık sorduğu sorulardan biri hep aynı oluyordu:

"Osman Hocam, şimdi ben ömür boyu iğne mi olacağım?"

Görünüşe göre bu sorunun cevabı artık her zaman "Evet." olmayacak. FDA, kolesterol tedavisinde önemli bir dönüm noktasına imza attı ve ağızdan alınan ilk PCSK9 inhibitörünü onayladı. Yani bugüne kadar yalnızca iki haftada veya ayda bir enjeksiyonla uygulanabilen güçlü LDL düşürücü tedavi artık günde tek tablet olarak da kullanılabilecek.

Üstelik etkisi de oldukça iddialı. Klinik çalışmalarda LDL kolesterolü yaklaşık %60'a varan oranlarda düşürdü. Bu, şimdiye kadar kullandığımız en güçlü kolesterol ilaçlarıyla aynı etki gücü anlamına geliyor.

Güvenlik tarafı da sevindirici. Şimdiye kadarki çalışmalarda en sık görülen yan etkiler hafif ishal ve baş dönmesi gibi genellikle tolere edilebilir sorunlar oldu. Ciddi yan etki oranları ise oldukça düşük bulundu.

Elbette bilimde altın kural değişmez: Bir ilacın kolesterolü düşürmesi çok önemlidir, ama asıl hedef kalp krizini ve inmeyi azaltmasıdır. Bu konuda devam eden büyük çalışmaların sonuçlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

Ama şimdiden söyleyebilirim ki…

Kolesterol tedavisinde yeni bir dönem başlıyor. Bazen bir tedavinin başarısı sadece ne kadar güçlü olduğuyla değil, hastanın onu ne kadar kolay kabul ettiğuyla da ölçülür. Küçük bir tablet, milyonlarca insanın tedaviye bağlılığını artırabilir.

Osman Hoca diyor ki:

"Bilim bazen büyük devrimleri küçük hapların içine sığdırır. Eğer güçlü bir tedavi iğne yerine bir tabletle uygulanabiliyorsa, kazanan sadece tıp değil, hastalar da olur."