PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

Güneş hasarı konusunda yıllardır bildiğimiz hikâye basitti:

Fazla güneş → UV hasarı → kızarıklık, leke, kırışıklık ve zamanla artan cilt kanseri riski.

Ama yeni araştırmalar hikâyeye önemli bir oyuncu daha ekliyor:

Bağışıklık sistemimiz.

Güneş cilt hücrelerini hasara uğrattığında bağışıklık sistemi bölgeye müdahale ediyor. Normalde amacı hasarı temizlemek ve onarımı başlatmak.

Fakat aşırı UV maruziyetinde bu savunma yanıtı kontrolden çıkabiliyor.

Yani güneş ilk hasarı oluşturuyor, ardından gereğinden fazla çalışan bağışıklık sistemi inflamasyonu ve hücresel hasarı daha da büyütebiliyor.

Bir çeşit biyolojik "dost ateşi"!



PEKİ BU BİLGİNİN BİZE PRATİK FAYDASI NE?

Bence araştırmanın en önemli mesajı şu:

Güneş yanığını yalnızca birkaç günlük kızarıklık olarak görmeyin.

Çünkü mesele sadece cildin yanması değil; ardından başlayan inflamasyon ve hücresel stres de önemli.

Bu nedenle:

1. Öncelikli hedefiniz güneşte yanmamak olsun. Özellikle tekrarlayan güneş yanıkları, cildin yaşlanma ve hasar yükünü artırıyor.

2. Güneş kremini "sür ve unut" ürünü sanmayın. Şapka, gölge, giysi ve yoğun UV saatlerinden kaçınmak en az krem kadar önemli.

3. Güneş sonrası kızarıklığı küçümsemeyin. Kızarıklık yalnızca görüntü değildir; cildinizde aktif bir inflamasyon olduğunun işaretidir. Yeni bulgular, güneş sonrası inflamasyonu azaltmanın gelecekte cilt korumasının önemli bir parçası olabileceğini düşündürüyor.

4. Cildinizi yıllık kontrol ettirin. Özellikle yeni oluşan, büyüyen, renk veya şekil değiştiren lekeleri "güneş lekesidir" diyerek geçiştirmeyin.

5. Güneşten tamamen kaçmayın; güneşte yanmaktan kaçının. Gün ışığının biyolojik saat ve genel sağlık açısından önemli etkileri var. Hedef güneşi hayatımızdan çıkarmak değil, UV dozunu akıllıca yönetmek.



GELECEĞİN GÜNEŞ KREMİ FARKLI OLABİLİR

Araştırmanın belki de en heyecan verici tarafı burada.

Bugünkü güneş kremleri esas olarak hasar oluşmadan önce UV ışınlarını azaltmaya çalışıyor.

Gelecekte ise ikinci bir yaklaşım eklenebilir:

Hasar oluştuktan sonra bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini ve inflamasyonu frenlemek.

Yani geleceğin cilt koruması iki aşamalı olabilir:

Önce güneşi durdur. Sonra yangını büyütme.

Şimdilik elimizdeki en güçlü ve ucuz reçete ise değişmedi:

Güneşi düşman ilan etmeyin. Ama cildinizi de güneşte kızartmayın.

Bronzluk birkaç hafta sürüyor.

Cildin hafızası çok daha uzun.