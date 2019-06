Bir süredir herkesin beklediği ve moderatör üzerinden bir hayli speküle edilen malum tartışma yarın gerçekleşecek.

Söz konusu tartışma...

Her şeyden evvel AK Parti'nin ve MHP'nin desteklediği Binali Yıldırım ile CHP ve İYİ Parti'nin resmi, PKK ve FETÖ'nün de gayri resmi (resmi olacak değildi ya) desteklediği Ekrem İmamoğlu arasında geçecek.

Bir yanıyla da eski Ulaştırma Bakanı, eski Başbakan, eski Meclis Başkanı ile eski Beylikdüzü Belediye Başkanı arasında geçecek.

AK Partililere soracak olursak tartışma...

Liyakat sahibi Yıldırım ile bir projeden ibaret İmamoğlu arasında geçecek.

CHP'lilere soracak olursak zaten "her şey güzel olacak."

Gerçi, FETÖ ve PKK için de "her şey güzel olacak."

Hülasa...

Herkes için bu tartışmanın ayrı bir anlamı var.

Tam anlamıyla "nereden baktığına bağlı" bir durum.

Benim için tartışma...

15 Temmuz 2016 gecesi (Türkiye'nin işgal girişimine karşı) dönemin başbakanı olarak "ölümüne" direnen Binali Yıldırım ile...

FETÖ'nün "Yurtta Sulh" cuntasını anıştıran "Yurtta Sulh" gibi ifadelerle tanklara karşı çıplak ellerle direnen halka "taşkınlık" yapmayın diyen, yani düpedüz "bozgunculuk" yapan İmamoğlu arasında geçecek.

Benim için tartışma....

15 Temmuz gecesi direnen bu aziz millete "beyinsiz" diyerek hakaret eden Dilek Hanım'ın eşi İmamoğlu ile..

Mine Kırıkkanat gibilerin sırf yaşam tarzından dolayı aşağıladığı Semiha Hanım'ın eşi Binali Yıldırım arasında geçecek.

Benim için tartışma çoktan bitmiştir. Nokta.