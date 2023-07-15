Kılıçdaroğlu eleştirilerimin merkezinde milli güvenliğimize ilişkin konularda tavır koyamaması, 15 Temmuz direnişine FETÖ elebaşıyla ağız birliği içinde "Tiyatro" demesi, Kandil'in desteğini kazanacak kadar PKK'nın siyasi ayağıyla içli dışlı olması yer aldı.

Hülasa, yapıp ettiklerini her daim ilkeler bağlamında teşrih masasına yatırmaya gayret ettim.

Ya muhalif güruh?

Zerre miskali ilkeleri olsaydı (mesela) bugün yıldönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz direnişine "Tiyatro" veya "Kontrollü darbe" dediğinde kıyametleri koparmaları gerekmez miydi?

Tek ilkeleri var, seçimi kazanmak.

Hep diyorum: Şayet Kılıçdaroğlu kazansaydı kahramandı, kazanamayınca "hain" oldu.

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Mesela,arkadaşımız direkt "hain" demiyor ama sonuç itibarıyla iddiası o kapıya çıkıyor.Anlattığına göre seçimden hayli zaman önce'na gitmiş, sihirli bir elin her defasında'ın önünü açtığını, CHP'deki "köstebeklerin" kendisini cumhurbaşkanı adayı göstererek aynı şeyi yapacaklarını söylemiş... Kılıçdaroğlu da "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Levent, gerçekten ülkeyi kurtaramayız. Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok..." demiş.Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemem.Benim bildiğim, Levent'in güvenirlilik bakımından çok vahim bir vukuatı var. Seçim gecesi'nin sarhoş olduğu için televizyonlara çıkmadığını büyük bir kesinlikle iddia etmiş, fakat çok geçmeden yalanı ortaya çıkmıştı. Kendisi de zaten özür dilemişti.Bu sefer de çok iddialı. Hatta, "Kılıçdaroğlu'yla yüzleşmeye hazırım" diyecek kadar.Fakat Kılıçdaroğlu da yalan konusunda hiç hassas değil, orasını ne yapacağız!olsaydı sorun yoktu. Ne demişti,Şaka bir yana da "Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" ne demek oluyor erenler? Cumhurbaşkanı adaylığına mahkûm edilmiş de kurtulamamış mı yani?Madem öyle seçim boyunca icbar edilmiş gibi değil de neden büyük bir umutla koşturdu durdu?da bir emekli büyükelçi dostunun, Gültekin'in iddialarına benzer şekilde, Kılıçdaroğlu'nun AKP'yi iktidar yapmak için siyaset yaptığını dile getirdiğini söyledi.

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