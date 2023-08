FOX TV'nin dijital platformu Disney Plus'ın Ermeni lobisinin baskıları neticesinde yayımlamaktan vazgeçtiği dizi "hangi Atatürk'ü" anlatıyor?

Attila İlhan'ın anti-emperyalist Atatürk'ünü mü, Can Dündar'ın "mala davara faydasız" "Mustafa"sını mı?

Belki de Eda Ece kızımızın ortopedik veya çok kullanışlı Atatürk'ünü anlatıyordur.

O kadar kullanışlı ki, depremzedelere gündüz gözüyle hakaret ediyorsun, tepki gelince de "Atatürkçüyüm" deyip üste çıkabiliyorsun.

Belki de...

Her fırsatta Türk insanını aşağılamayı marifet bildiği halde "Atatürk'e tapıyorum, o benim ilahım" diyen o Frankofil kokonanın Atatürk'ünü anlatıyordur.

Her şey olabilir, izlemediğim için bilemiyorum. Henüz hiçbir yerde yayımlanmadığı için konu hakkında tartışanların da izlemeden konuştukları besbelli.

İzlediklerinde "İyi ki de yayımlanmamış" demeyecekleri ne malum!

Demek ki içerikten bağımsız tartışılıyor. ("Malumun ilamı zaten" demeyin; okurlarım içinde Can Ataklı'nın da olduğunu hesaba katarak basite indirgemek zorundayım.)

Özellikle de Disney Plus'ın Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğerek Atatürk dizisini yayımlamama kararı almasına tepki gösteriyorlar.

Peki Ermeni lobisi izlemiş mi diziyi?

Doğrusu, karşı çıkmaları için izlemelerine de lüzum yok. Atatürk'ün şahsında Türklerden nefret etmeleri gerekçe olarak yeterli.

O halde ADD Genel Başkanı'nın (Hüsnü B.) şu sözü zırvadan ibarettir: "Aynı tepkiyi önce Atatürk'e dil uzatan içimizdeki İrlandalılara gösterin..."

Bu zırva, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildiğinde İsveçli birinin, "Siz önce kendi içinizde Kuran'a dil uzatanlara tepki gösterin..." demesine benzer.

Mantıksızlık Hüsnü B. ile sınırlı değil elbette. Ömer Zülfü Livaneli'den Fatih Altaylı'ya kadar sürüsüne bereket.

Maksatları sonuç itibarıyla tepkilere "dalgakıran" olmaktan ibaret.

Atatürk'ün mavi gözlerini logo yapan Sözcü'den Cumhuriyet'e kadar ölü taklidi yapan medyaları da öyle.

Gelgelelim...

AK Parti Disney Plus'a sert tepki gösterince, korona maskesine bile "Atatürk" yazacak kadar istismar eden CHP mecburen tepki göstermek zorunda kaldı.

Ne CHP'ymiş arkadaş!.. Sittin sene iktidar olamıyorlar zaten, bir de oturdukları yerden Atatürk'ü istismar etme lükslerini zevale uğrattılar.

Her fırsatta Atatürk'ü araçsallaştıran ve her melanetlerine kamuflaj yapan, ota b.ka tepki gösterip milli olan her konuda da arazi olan malum sanatçı takımı, Atatürk dizisinin yayımlanmama kararına sessiz kalınca ahali haklı olarak eleştirdi.

Fatih Altaylı onlar için de dalgakıran olmaya soyundu: "Siz muhalifleri kendi kanallarınıza, TRT'ye sokuyor musunuz? Onlar Disney'e iş yapıyorlar. Ne yapacaklar, aç mı kalacaklar?"

Muhalif olmayan sanatçı mı var TRT'ye iş yapan? Bilip bilmeden şavullamak nasıl bir eyyamcılıktır?

Bir de "Ben mi sattım TGRT'yi Amerikalılara?" diye sormuş. "Amerikalılara" diye gargaraya getirmek nedir, adını verse ya!

FOX TV, TGRT lisansıyla yayına başladı. Fakir 16/08/2006 tarihinde "Hiçbir şey bu satışı unutturamaz" serlevhalı bir yazıyla tepki gösterdiğinde bunların hiçbiri ağzını açmadı.

Fatih Altaylı diyor ki: "Ben yine de nihayetinde Disney'e teşekkür edeceğim. Hiç korkum yok. (...) Hepinizi Atatürkçü yaptı lan! Disney hepinizi Atatürkçü yaptı..."

Madem korkun yok, Ermeni lobisine teşekkür etsene lan. Çünkü Disney'e baskı yapıp Atatürk dizisini yayından kaldıran onlar.

Not: "Lan" için okurlardan özür dilerim, ayniyle veya hak ettiğiyle mukabele etmek içindi.