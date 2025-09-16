Gazze'de soykırım devam ederken, çadırlara sığınan mazlum ve masum insanlar çadırlarıyla birlikte yakılırken, çocuklar bombalarla paramparça edilirken Bakü'de Yahudi Hahamlar Konferansı düzenlemek de ne oluyor?

Siyonist şebekenin propagandistleri dışında hangi insan evladı Gazze'de açlıktan öldürülen çocukların kemiklerine bakıp Bakü'de hahamların el sıkışmasını "dinler arası hoşgörü" diye alkışlayabilir?

Hangi vicdan böylesi garabeti içine sindirebilir?

Kimseyi dininden veya inançlarından ötürü hedef almayız. Lakin, şuncağızı da sormadan geçmeyiz: Mensup oldukları dini de referans göstererek Gazze'de Müslüman soykırımı yapan Netanyahu'ya karşı tek laf etmedikleri için onun suç ortağı konumuna düşen hahamlar, Müslüman bir ülkede hangi yüzle konferans düzenleyecekler?

Lafın düzünü edelim: Mesele haham toplantısı değil. Mahut konferans da zaten "dini toplantı" değil, terör devleti İsrail'in "PR" faaliyetidir.

***

'i anladık, aradıkları fotoğraf karesini elde edecekler. Yani, Müslüman ülke artı Yahudi dini liderleri artı kuvvetle muhtemel Siyonist İsrail 'in temsilcileri aynı karede.saldırısının ardından'nin bile mesafe koymaya çalıştığı İsrail için nereden bakarsanız bakın "önemli" bir fotoğraf. Fotoğraf altı yazıları da bellidir: "Müslüman ülkelerle normalleşiyoruz..."Halbuki söz konusu fotoğrafın gerçek manası şudur: Irkçı Siyonistler bir yandaOrta Asya ülkelerine genişletmek yolunda taşlar döşerken, diğer yanda Gazze'de soykırımı,'de işgali, ( Katar 'da olduğu gibi) istedikleri Müslüman ülkeye de saldırı düzenlemeyi normalleştirmeye çalışıyorlar.Can Azerbaycan 'ımız belki şöyle cevap verecektir: "Abartmayın, hahamlar geldi, biz de ev sahipliği yaptık. Ne var bunda?"Var efendim, hem de nasıl var!İsrail'deki hahamların fetvalarıyla eşgüdüm içinde Gazze'de katliamlar sürerken, çocuklar açlıktan ölmeye mahkûm edilirken "Ne var bunda?" diyemezsiniz, var.

***

Azerbaycan'ımız jeopolitik hesaplar belasına, "İsrail güçlü, Yahudi lobisi etkili, biz de stratejik konumdayız; onlarla yan yana görünelim..." yollu düşünmüş olabilir.İyi de, Ehl-i Beyt sevgisiyle yoğrulmuş Azerbaycan'ın güzide halkı Gazze'de çocuklar molozların arasında kefensiz yatarken, Bakü'de hahamların şatafatlı salonlarda konferans düzenlemesini içlerine sindirecekler mi bakalım?Gazze katliamıyla aynı dönemde böylesi bir konferansın (kasım ayı içinde) gerçekleşecek olması şüyuu vukuundan beterdir.İsrail ile "soğuk savaş" yaşadığımız şu günlerde, "iki devlet tek millet" mesabesinde gördüğünüz, malum terör örgütlerini fiştekleyerek "Terörsüz Türkiye" hedefimize taş koymaya çalışan İsrail'in mahut PR'ına alet olmayacaktır.Zira şanlı tarihine kara bir leke sürmek istemez.Çünkü bilir ki vicdanlar asla unutmaz. Ve yine bilir ki Gazze'de açlıktan ölen çocukların annelerinin gözyaşları, o konferans salonunun avizelerine damlar.Ki o gözyaşları tarihin hiçbir sayfasından silinmez.