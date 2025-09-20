Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de soykırım dursun, daha fazla çocuk katledilmesin diye oylamaya sunulan derhal ve kalıcı ateşkes tasarısı malumunuz reddedildi.
Hem de BMGK'nın 15 üyesinden 14'ü söz konusu tasarıya lehte oy verdiği hâlde.
Nasıl mı oldu? ABD'nin vetosuyla. Böylece, İsrail Gazze'de masum sivilleri çadırlarıyla birlikte canlı canlı yakmaya, çocukları açlıktan öldürmeye devem etsin demiş oldu.
İşte biz bu ABD'nin müttefikiyiz. Yani, İsrail'in "kapatması" ABD'nin...
"Kapatması" dediğim, hani FBI Direktörü Kash Patel'e bir gazeteci, "Amerikan halkı bilmek istiyor: İsrail'in o(..)su olmak nasıl bir his?" diye sormuştu ya, o anlamda!
İsraillilerin (Gazze için) "Ganimetleri ABD ile paylaşacağız" demesine bakacak olursak, dünyanın en pahalı kapatması ABD. Anlaşılan o ki ABD, her alanda dünya lideri.
Bu arada, İsrail'in Haaretz gazetesinin yazdığına göre, Gazze işgali dolayımında İsrailli bakanlar arasında şimdiden emlak pazarlıkları başlamış.
Avrupa'da birçok ülke de Filistin devletini tanıyacaklarını söylüyor. Ortada Filistin ve Filistinli kalmadıktan sonra galiba.
Gel de bu çağdan etinle kemiğinle tiksinme!
***İsrail, Gazze'deki soykırımla yetinmeyip bölgedeki egemen devletlere saldırıyor: Suriye, Lübnan, İran, Yemen, Katar... Daha nereye kadar, bilemiyoruz.
***İşte tam bu noktada, siyasi tarihi boyunca Rusya ve Çin karşıtı bir çizgide duran MHP lideri Bahçeli çıkıyor ve diyor ki: "ABD-İsrail koalisyonuna karşı Türkiye, Rusya, Çin ittifakı kuralım..."