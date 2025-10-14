CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TELE 1'in sahibi Merdan Yanardağ'a "Mangır Merdan" diyordu. Hâlâ diyor mu bilmiyorum. Arkadaş nasıl bir mangır etkisiyle maluldür onu hiç bilmiyorum, ama hakkını teslim edelim: Çok iyi çalışıyor!.. En son olarak, Ekrem İmamoğlu'nun, Maria Corina Machado'yu "Nobel Barış Ödülü" alması nedeniyle kutladığı açıklamasını öyle tevil etti ki, olursa o kadar olur! Neymiş, İmamoğlu çevresi tarafından yanıltılmış. Yoksa o faşist kadına övgüler yağdırmazmış. Nasıl yanılmaksa artık, Trump'a askeri müdahale çağrısı yapacak kadar ülkesinin bağımsızlığına düşman bir kadını, Netenyahu ile ortak mücadele ettiğini dermeyan edecek kadar insanlık düşmanı bir siyasetçiyi, hülasa, Venezuela'nın yüz karasını "özgürlük ve demokrasi kahramanı" ilan etmiş. Hem de bir iki satırla değil, kordon boyu döşenmiş. Şu laflara bakar mısınız: "Bugün Maria Corina Machado'nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır. Türkiye'de de bizler aynı inanç ve kararlılıkla adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyoruz... "Merdan Bey arkadaşımıza soracak olursanız, İmamoğlu'nu çevresi aldatmasaydı bu lafları asla etmezdi. Halbuki, gerek İmamoğlu'nun balık lokantalarında İngiliz Büyükelçileriyle "kaçamak siyasi" buluşmaları, gerek emanetçisi Özgür Özel'in müstevlilere kendilerini yalnız bıraktıkları (yani siyasi müdahalede bulunmadıkları) için sitem etmesi, Maria Corina Machado'nun "mücadelesiyle" özdeşlik kurmasında hiç de şaşacak bir şey olmadığını gösteriyor. CHP'li bilumum algı operatörleri hitap ettikleri sosyolojiye (Atatürkçü, liberal, solcu, sağcı, Türk milliyetçisi, Kürt milliyetçisi) uygun şekilde İmamoğlu'nu pazarladıkları herkesin malumu. Merdan Bey de hitap ettiği sosyoloji diğerlerine nazaran "bağımsızlığı" önemsediği için olsa gerek panik içinde İmamoğlu'nu Machado övgüsünden ayıklamaya çalıştı. Arkadaşın diğer algı operatörlerinden farkı, çok daha başarılı olması. O kadar ki İmamoğlu'nu istese gündüz gözüyle "Che Guevara'nın İstanbul şubesi" olarak yutturur da kimseciklerin ruhu duymaz, o derece. Daha önce de "Süleymancılara yönelik operasyon, Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyondur..." diyerek ne kadar maharetli olduğunu kanıtlamıştı. İktidarı destekleyen medya sakın ola "Neden bizde böyle bir yandaş yetişmedi?" diye dizlerini dövmesin. Bu türler yetişmez, yetiştirilemez, doğuştan yeteneklidirler. Yandaşlık refleksleri içgüdüseldir. Algı koreografileri de "siyasi köçeklere" taş çıkartır. Gerçekleri o kadar eğip bükerek sunarlar ki, gerçekler bile kendinden şüphe eder hale gelir. CHP'li Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'ın masa boyu içki şişeleriyle dolu bir fotoğrafı "Hayırlı cumalar" notuyla paylaşmasını tevil edecek olsa şöyle bir şeyler demezse ben bir şey bilmiyorum: "Fotoğraf aslında 'israf haramdır' kampanyasının tanıtımıydı. İçki değil, cam şişe geri dönüşümü vurgusu... 'Hayırlı cumalar' notu da çevre hassasiyetine dini bir çerçeve kazandırma çabası. Ekolojik takva diyebiliriz... "Merdan Yanardağ'daki bu cevher, Özgür Özel'le yarışır. Bugünkü yazı yolcuğumuza başlarken, Muharrem İnce hâlâ "Mangır Merdan" diyor mu bilemem dedim ya, diyebilemez. Zira boykot ettiği firmayı mangıra bağlayan Özgür Özel'in genel başkanı olduğu CHP'ye katıldı, nasıl desin.