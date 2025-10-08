Terör devletinin Gazze'de çocukları açlıktan öldürmeyi meşru hak olarak gören bakanlarından biri geçen gün "Uluslararası hukuk Yahudilere uygulanmaz. Çünkü biz seçilmiş halkız..." demiş.

Şaşacak bir şey yok aslında. Malumun ilamı, yani pratiğin tercümesidir.

Bu pratiğin aksine hareket edenlerin akıbetleri mi?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları, İsrail'in işlediği suçları incelemeye kalktığında aldıkları tehditler ortada.

Şu acayip "tesadüfe" bakar mısınız: Netanyahu ve İsrail'i Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle UCM'de sanık sandalyesine oturtan Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Mthethwa kaldığı otelin 22'nci katından "düşüp" öldü.

Apartheid karşıtı mezkûr diplomat yerçekimine yenik düşmedi herhalde.

***

Büyük şairimizyıllar önce, "İnsan hakları bütün insanlığı ifade etmez; insan hakları bir insanı esas alır, o da Yahudi'dir..." demişti.İnsan haklarının evrensel olmadığı, Gazze'de Filistinli çocukların parçalanmış göğüslerinde kanıtlandı.Şuncağızı her daim aklımızda tutalım:Yahudi teolojisinin "seçilmiş halk" öğretisi ikinci harpten sonra teolojik bir inanç olmaktan çıkıp siyasal dokunulmazlığa dönüşmüştür. Cari dünya sisteminin alametifarikası da budur.Ayrıca...Yahudiler içinveyagibi hükümlerinyer aldığısadece kendileriiçindir; kendilerinin dışındakiler için hiçbirgeçerliliği yoktur.

***

Siyonistler nezdinde başkasını öldürmek "güvenlik önlemi", başkasından çalmak meşru "toprak edinimi"; başkasının yurdunu işgal etmek de "savunma refleksi"dir.'in "Egemen olan, istisnayı belirleyendir..." yaklaşımının tastamam tezahürüdür bu.Nürnberg Yasalarının tartışıldığı dönemdedemiş,'in Yahudi soykırımını desteklemişti.Almanya Şansölyeside Gazze'deki Filistin soykırımını destekleyerekAlmanları vicdandan, insanlıktansoyundurmaya çalışıyor galiba.Baksanıza, İrlanda, İzlanda,, Slovenya vesoykırım gerekçesiyle "İsrail Eurovision'a katılırsa biz katılmayız" derken, Merz "İsrail katılmazsa biz de katılmayız" diyebiliyor...'in Yahudi soykırımıyla yüzleşmenin tezahürü değildir bu, iflah olmaz şekilde soykırımcı olduklarının göstergesidir.Uluslararası hukuk hâlâ var mı?Var, ama seçilmişlere özel. "Premium Üyelik" de sadece Siyonistlerin.Hitler soykırım yaptığında haklı olarak lanetlendi. İsrail soykırım yapınca elebaşıları Netanyahu, ABD Kongresi'nde tam 50 kez ayakta alkışlandı.Siyonist faşistlerin cari dünya sisteminde "soykırım yapma hakları" bile var, daha ne olsun.