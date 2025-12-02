Serlevhamız bir yerlerden aşina gelmişse, boşuna hafızanızı yormayın, yekten söyleyeyim: Merhum Barış Manço'nun "Benden öte, benden ziyade" adlı son derece derinlikli şarkısından mülhemdir.

Bağlamı mı?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 27 Kasım akşamı çıktı ve dedi ki: "Coca- Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedik. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya elvermedi..."

Ne kadar tebrik etsek azdır.

Gazze'de iki yıl boyunca süren misli görülmemiş soykırıma karşı Türkiye'de yapılan boykot eylemlerinin en etkilisi olmuştur.

Bu soylu tavır bana büyük şairimiz İsmet Özel'in yıllar önce sarf ettiği şu sözlerini hatırlattı: "Trabzonspor taşralı olmaktan gelen ezikliğin, merkez karşısında ikinci derecede veya gölgede bırakılmış olmaktan sıyrılmak isteyen kompleksli yaranma tutumunun değil, otantik inisiyatifin sembolüdür..."

***

"Güzellikler başladı mı sürer" misali, birileri inisiyatif almaya cesaret etti mi de gerisi gelir.Öyle de oldu., Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 'ın açıklamasından takriben bir gün sonra Coca-Cola sponsorluğunu reddettiklerini kamuoyuna duyurdu. Kulüp Genel Sekreteri, kararın gerekçesini açıklarken, anlaşmayı etik bulmadıklarını ve Beşiktaş olarak önceliklerinin her zaman toplumsal hassasiyetler olduğunu belirtti.Gazzeli çocukları sığındıkları çadırlarla birlikte yakan İsrail terör devletine destek vermeye devam eden mahut markanın sponsorluğunu kabul etmek hiçbir kulübümüze zaten yakışmazdı.Gelgelelim, UEFA Kupası'nı kazandığında tüm bölge insanının bayram yaptığı'ın sponsorluğu kabul etmesi son derece gönül kırıcı oldu.Neyse ki'ın başlattığı tepkiler yükselince bir de baktık ki Coca-Cola logosu Galatasaray 'ın resmî sitesinden buhar olmuş.

***