Barış'ı severim, harbi/iyi çocuk olarak bilirim. Rahmetli arkadaşım Nihat Genç de sever, arkalardı.

Fakat sonra her şey değişti...

Değişti dediğim, Nihat'ın "İmamoğlu'na mezarından kalkmış Atatürk muamelesi yapıyorsunuz" diyerek eski "dostlarını" eleştirdiği dönemde, önce ekmekler sonra da Barış'ımız bozuldu.

Şaka bir yana da galiba medyatik olmanın iğvasına kapıldı.

Geçen gün öyle bir yazı yazdı ki bizzat kendisinin "kültür-fiziğine" de hiç yakıştıramadım. O kadar ki, "İyi ki Barış solcu / devrimci bir kardeş-i miz, ya 'sağcı' olsaydı?" dedim.

Bu kafayla başta Yılmaz Güney'in o güzelim Umut, Yol ve Sürü'sünün "sicilini" örekesine kadar sayıp döker, Metin Erksan ustamızı da Susuz Yaz'dan Yılanların Öcü'ne kadar boş geçmezdi. Yavuz Özkan'ın Maden'i de Erden Kıral'ın Hakkâri'de Bir Mevsim'i de ziyadesiyle nasibini alırdı. Nasibini dediğim, en hafifi sansür isteği, en kralı da filmin negatiflerini yakmaktan ibarettir.

Türk sineması tarihi bunun örnekleriyle doludur.

***