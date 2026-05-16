Bunların havlulu başkanı Özkan Yalım itirafçı olduğu günden beri Özgür Özel hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştı.

Sadece kendisi de değil, CHP'liler de felaket sıkıştı.

Yoksa böylesi durumlarda akıl almaz bir pişkinlikle saldırıya geçerlerdi. Hatta, Özgür Özel'in "Kocandan boşan da gel" mesajını bile öyle tevil ederlerdi ki aklınız dururdu.

Şimdi öyle mi ya! Ağızlarını bıçak açmıyor.

Neden bu hâle geldiler?

Mavi valizlerden tutun da +18'lik grup toplantılarına kadar ortalığa saçılan rezaletler yüzünden çok mu mahcup oldular? İnsan içine çıkacak hâlleri mi kalmadı?

Sahi, nasıl "silkelendiler" ki şöyle bir "silkinip" genel başkanlarını savunmuyor, sahip çıkmıyorlar?

aleyhindeki belgeler, tanıklar, iddialar ve itiraflar Özgür Özel'in bin katıydı ama hiç mahcup olmuyor, neredeyse gurur duyuyorlardı.Koro halinde, "İmamoğlu iktidara yürüdüğü için engel olmaya çalışıyorlar" yorumu yapılıyordu.Bilumum delil ve itiraflara dadiyerek burun kıvırıyor,muamelesi yapmaktan milim geri adım atmıyorlardı.Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum:Daha dün lüks otel odalarında sinyal kesici (jammer) cihazlar kamuflajıyla, gözlerine mil çekilen kameralar altında'na arz edilen o rüşvet bavullarının sorgulanması "siyasi" olarak değerlendiriliyor da,'ın poşet içinde'in (talimatları doğrultusunda) evinin bahçe duvarının üzerine koyulan 200 bin TL neden "siyasi" olarak değerlendirilmiyor?Üstelik, Özgür Bey için iddia edilen yolsuzlukların toplamı, İmamoğlu için iddia edilenlerin yanında devede kulak bile değilHayır yani, İmamoğlu'nun her sözünde hikmet vehmediliyor da Özgür Özel'in "Kamu zararı varsa öderiz" şeklindeki sözü bile neden yerden yere vuruluyor?

