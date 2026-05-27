Seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkaran ne kadar muhalif yazarçizer, gazeteci ve sanatçı varsa 28 Mayıs gecesi koro halinde aşağılamaya başlamıştı:

"Utanmaz arlanmaz..."

"Diktatör müsveddesi..."

"Siyasi cenaze..."

"Koltuk delisi muhteris..."

"Siyasi Sülün Osman..."

Ve daha nicesi gırla gitti. Neresinden bakarsanız bakın, çok trajik bir bükülmeydi.

Saatler önce cumhurbaşkanı yapmak için yırtındıkları "liderlerine" gündüz gözüyle "Sifonu çekin" çağrıları yapmaya başlayanlar bile oldu.

***

Rasyonel eleştirinin çok ötesinde, adeta cinnet hâlini yansıtan bu üslubun nedeni, seçim öncesi matine-suare methettikleri'nun aldığı yenilgi sonucunda düçar oldukları eziklikten başka bir şey değildi.Sizin anlayacağınız, akılları sıra kendi "sorumluluklarını" gizlemeye çalıştılar.Medya marifetiyle öyle gözü dönmüş bir linç atmosferi inşa ettiler ki, Kılıçdaroğlu'nun altından değil genel başkanlık koltuğu, evinden gündüz gözüyle halısı bile çalınsa kimseciklerin gıkı çıkmayacaktı.O kadar ki..."Halımı çaldılar" diye feryat etse bile "Gündüz gözüyle evindeki halıya bile sahip çıkamadı" diyerek yavuz hırsız moduna bürüneceklerdi.

***

veliderliğindeki "Değişimciler" ekibi serada üretilen bu "gıkı çıkmaz" iklimi fırsat bilerek, Kasım 2023 Kurultayı'nda partiyi ele geçirdiler.Hem de akıl almaz bir özgüvenle; davul zurnayla göstere göstere, zafer şarkıları söyleye söyleye...Yani, avuruna zavuruna bakmadan, kanırta kanırta.İnsan yolda tabela partisi bile bulsa cebine indirirken bir gören var mı diye refleksle de olsa etrafa şöyle bir bakar.Bunlar koca'yi yürüttüler, üstelik pavyonlarda delege pazarlığına kadar ne kadar iz varsa pervasızca ortalığa saçtılar.Hâliyle, evdeki hesapları çarşıya uymadı.Kılıçdaroğlu'nun da hakkını teslim edelim: "Vur ağzına al ekmeğini" misali uysal olmadığını, çetin ceviz çıktığını gösterdi.Uzun lafın kısası, bunların projeleri ellerinde patlayınca en iyi bildikleri işi yapmaya, kitleleri narkozlamak için en iyi yaptıkları şeye yine sarıldılar: İftira, hakaret ve yalan.Lakin tosuncuklar şuncağızı unuttular: Artık milletin bu numaralara karnı tok.