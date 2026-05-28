Anadan babadan CHP'li bir akrabamla arefe günü ordan burdan laflarken sıra "mutlak butlan" kararına geldi.

Yekten, "Sen gazetecisin bilirsin, Özgür Özel-İmamoğlu ne yapacak?" diye sordu.

Mezkûr ikiliden pek hazzetmediğini biliyordum.

"Ne yapacaksın, peşlerinden mi gideceksin?" diye takıldım.

Yüzünü ekşitti, "Sadece merak ettim" dedi.

"Ayrı parti kuracaklar herhalde…" dedim. "Zor iş" dedi, "Hem partinin amblemini yerleştirene kadar bir seçim geçer hem de benim bildiğim CHP'li seçmen 6 oktan vazgeçmez…"

"Belki giderken 6 oku da yanlarında götürürler" dedim.

Güldü. "Olur mu öyle saçmalık?!" dedi.

"Neden olmasın" dedim, "Koca partiyi yürütüyorlardı, bir amblemi mi yürütemeyecekler?"

***

yapılanları içine sindiremiyordu. "Kemal Beyi elbirliğiyle kuyuya attılar" dedi."Seninkinin hiç mi hatası yoktu?" diye sordum."Olmaz olur mu?" dedi ve hemen ardından ekledi: "Boşu boşuna sağ partilere 39 vekil kaptırdı…""Sen de birileri gibi adamın CHP adına yaptığı en efektif hamleye kafayı takmışsın!.." dedim.Bununla da kalmadım:"Kılıçdaroğlu'nun hata diye tesmiye ettiğin o stratejisi olmasaydı, CHP'nin yüzde 25'lik makus talihi zerre miskal değişmezdi…" dedim.

***