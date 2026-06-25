ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, geçen salı akşamı "İsrail'in nükleer kapasitesi küresel bir tehdittir..." dedi.

"Herkese malum bir sır zaten, ne var bunda?" demeyin!

Bu gerçeğin Carlson gibi biri tarafından bu netlikte dile getirilmesi, "antisemitizm susturucusunun" eskisi kadar etkili olmadığının kanıtıdır.

Demek ki...

İsrail'in "Demir Kubbe" efsanesinin yanı sıra "Holokost endüstrisiyle" malul "antisemitizm kubbesi" de ağır yara almıştır.

Sadece bu bile Gazze soykırımıyla İsrail'in kendi kendine verdiği zararı göstermeye yeter.

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'ın tespitine gelecek olursak, evet, gerçekten de dünya çok tehlikeli bir tehdit altındadır.Bu tehdit nükleer silahların salt varlığından ziyade, bu varlığı elinde tutan Siyonist İsrail'in korkunç zihniyetidir.Malumunuz, Siyonist İsrail kendinden olmayan herkesi potansiyel güvenlik sorunu olarak kodlar."Öteki" onlar için sadece bir engelden ibarettir. Yani haritadan silinmesi gereken demografik bir pürüzden!Tehlikenin farkında mısınız:İşbu marazlı zihniyet, denetimsiz bir nükleer güce sahip!

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