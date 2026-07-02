Ecevit veya Baykal'ın, silah zoruyla da olsa ülkemizi yabancılara şikâyet edeceğini aklınız havsalanız alır mı?

Mesela, "İngiltere bize sahip çıkmadı, yalnız bıraktı, terk edilmişlik hissediyoruz..." diyebileceklerini düşünebilir misiniz?

Özgür Özel aynen bunları ve daha nicesini söyledi. Hâliyle, ülkemiz adına utandık.

Nasıl utanmayalım; bir tek "İngiltere bizi kurulamadan kilise avlusunda bıraktı" demediği kalmıştı.

O vakit CHP Genel Başkanı'ydı... Şimdi CHP Grup Başkanı...

Fakat "eylemlerine" aynen devam ediyor.

Ülkesini müstevlilere gammazlamanın adeta müptelası oldu, dur durak bilmiyor!

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'e göre onca itirafın ve belgenin yer aldığı malum yargı süreci demokratik krizmiş.Demokratik kriz de Türkiye sınırları içinde kalmazmış... Müttefiklerimiz için acil bir tehlikeye neden olurmuş... Avrupa'nın güvenliğini, kritik enerji güzergâhlarını, Ortadoğu'yu ve NATO 'nun güney kanadını doğrudan etkilermiş.ve, bu gidişatın varabileceği yeri gösteren birer uyarıymış...Breh! Breh! Breh!Batı'nın kısa vadeli jeopolitik hesaplar uğruna Erdoğan yönetimine meşruiyet kazandırması tarihsel bir hataymış...Bunlarla da yetinmiyor, Batı'yı bir güzel uyarıyor:, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni bir güç gösterisi olarak kullanmaya hazırlanıyormuş...Özgür Bey'e bir şeycikler demem, ama ona bu akılları verenin ben...

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