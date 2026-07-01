Günler öncesinden öğrenmiştik: Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump, F-35'lerin motorlarını Türkiye'ye "hediye" edecekmiş.

Hele ki o "saygısı" yok mu?!

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı Türkiye'ye geleceğini dile getirdi ya; onu diyorum. (Gerçi biz bu "saygıyı", ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası anlamına gelen CAATSA yaptırımlarından çok iyi hatırlıyoruz.)

Gelgelelim, Trump, onca rüşvet-i kelamın maksadını da gizlemedi: Türkiye'nin tavassutuyla Suriye'nin Hizbullah'la savaşmasını istiyor.

Aklı sıra hem İran'ın anlaşma koşulları arasında yer alan İsrail'in Lübnan saldırılarına engel olmuş olacak hem de İsrail'in hayalini kurduğu "mezhep savaşının" startını verecek...

Şu ana kadarki açıklamalarından Suriye Başkanı Şara'nın sorumlu hareket ettiği anlaşılıyor.

Bunda elbette Suudi Arabistan ve Türkiye'nin tavrının belirleyici etkisi var. Tamam, Suudi Arabistan'ı "ikna etmekte" zorlanmazlar.

Ya Türkiye'yi?

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Soru şudur: Trump'ın mahut beklentilerini boşa çıkarmanın bedelini Türkiye ödemeye hazır mı?Örneğin, zaten kırılgan olan ekonomimiz, muhtemel yeni "yaptırımlar" karşısında ne yapacak?Sayın Erdoğan'ın yönetiminde Türkiyegibi nice ağır süreçleri, nice kahpe tuzakları atlattı.Bunu da atlatacaktır.Lakin sınav bu sefer hepsinden çok zor.ne yapacak, nasıl direnecekse bu sefer bizim mahallenin "mezhepçi muhafazakârlarına" rağmen yapacak.Hiç unutmam; bundan 15 yıl mukaddem; İranlı (güya) ajan hemşirelerden Ağrı'daki "çoban ajanlara" kadar sersem sepet tezviratla, 1639'dan beri barış içinde yaşadığımız İran 'la aramızı açmak için adeta yırtınmıştı. Hatta o vakitler ", İran'la savaşalım mı?" demiştim.FETÖ bitti fakat söz konusubitmedi. Zira mezhepçi kardeşlerimiz "derdi" veya "hizmeti" devraldı. O kadar ki, ellerinden gelse Trump'ın mahut beklentisini erkenden yerine getireceklerdi. (Çok sağ olsunlar; sayelerinde büyük bir aydınlanma yaşamış, Hizbullah'ın Hizb'üş-Şeytan,'ın da İsrail'den daha büyük şeytan olduğunu öğrenmiş olduk... Ne diyelim, Allah müstahaklarını versin.)

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Suriye-Hizbullah savaşının İsrail'e Suriye ve Lübnan'da komşu olmamıza neden olacağı izahtan varestedir.Kaldı ki, böylesi bir savaşa'ın seyirci kalmayacağı, son tahlilde ABD-İsrail'in yıllar yılı yatırım yaptığıfitilinin ateşleneceği, hâliyle Anadolu coğrafyasının mahvolacağı, böylece Arzı Mevud'un yani "cehennemin kapılarının" ardına kadar açılacağı ortadadır.Şükür kişimdiye değin her türlü baskıya rağmençizgisinden şaşmadı.Şaşmayacaktır.