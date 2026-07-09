Gerek bir önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın "Can'cıkları" kahraman ilan ettiği dönemde, gerekse Donald Trump döneminde Türkiye ne zaman sıkıştırılsa bunlar heyecana kapıldılar.

Hafızanızı yoklayın bakalım, öyle değil mi?

ABD Türkiye'ye ambargo koyarken, malum bozgunculukları/kalkışmaları açık seçik desteklerken, Halkbank davası üzerinden mahkûm etmeye, ağır para cezaları vermeye çalışırken bunların etekleri zil çalmadı mı?

Ülkemiz sırf hava savunma sistemi (S-400'ler) aldığı için CAATSA yaptırımlarına tabi tutulduğunda, yani "hasım/ düşman" ülke konumunda görüldüklerini ilan ettiklerinde bunların alayı "Erdoğan dönemi artık son buluyor" düşüncesiyle umutlanmamışlar mıydı?

Uzun lafın kısası, Erdoğan'ı düşürmek uğruna, vatanın işgal edilmesine bile bile içten içe sevinecek gibiydiler!

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Hep böyleydiler...Türkiye'yi "terörü destekleyen ülke" olarak yaftalamak, yani uluslararası kamuoyu nezdinde meşruiyetini sorgulatmak için düzenlenen'nün MİT TIR'ları kumpasını cümbür cemaat arkalamışlardı.Şimdi bir soru:Terör örgütlerine binlerce TIR silah yardımı yapan ABD,'nı ekonomik yaptırımla tehdit ettiğinde, bunlar ne yapmışlardı?Bugünlerde antiemperyalist numaralar yapanlar o vakit de ABD emperyalizmine karşı tavır mı koymuştu, yoksa "Azdan az, çoktan çok gider" şeklinde tavrın kralını koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıklarını iki katına mı çıkarmışlardı?Eski ABD Başkanı'nın beyzbol sopalı malum fotoğrafını da "O'oh be sonunda Tayyip bitti, ondan kurtulacağız..." şeklinde yorumlamışlardı.Dönemin Başbakanı Erdoğan, Davos'taçektiğinde de "Siyonizm Erdoğan'ın işini kesin bitirecek..." diye ellerini ovuşturmuşlardı.Hep böyleydiler...'da bu aziz millet tanklara karşı çıplak ellerle direnirken bunların en iyileri bankamatiklere koşmuştu, gerisini varın siz hesap edin.

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