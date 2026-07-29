CHP'liler iktidar olma belasına hayli zamandır bizzat CHP'den kaçıyor. Yani kendi özünden, kurucu ayarlarından!

Atatürkçü tayfayı taklaya getirmek için dile getirdikleri mahut ayarlara kendileri de inanmıyorlar.

Zaten retorik planda neyi savunuyorlarsa, pratikte tam tersini yapıyorlar.

Hülasa, çok değiştiler. Fakat özde değil, sözde.

İktidara gelmenin yolu eskinin de eskisinde olsa hiç düşünmez, ışık hızıyla oraya dönerler.

Bu oportünist "değişim" de Özgür Özel'le değil Kılıçdaroğlu'yla başladı.

Kimsecikler kusura bakmasın, Türkiye'yi müstevlilere gammazlamak da Özgür Özel'le başlamadı.

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İktidara gelmek için her yöntemi denediler. İçlerinde en pratik, en kestirme yöntemive liderini (aklı sıra) taklit etmeye çalışankeşfetti.Gelgelelim...(Allah nazarlardan saklasın) ondan daha pratik çıktı. Bizzat İmamoğlu 'nu taklit etti.Cuma namazını eda ederek'nin startını verdi ya, bakalım ne zaman bir cami köşesindeokurken kameralara kendini yakalatmayı başarabilecek!Uzun lafın kısası... AK Parti 'ye yıllar yılı hangi konuda eleştiri yöneltmişlerse âlâsını yaptılar. Nepotizm, torpil, rüşvet, liyakatsizlik, hırsızlık, dolandırıcılık, ila ahir.

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İşin trajik yanı, içlerinden biri çıkıp da bu metamorfozun eleştirisini yapmadı...Mesela..."Yahu biz 'halkçılık' derken neyi kastettik? Belediye ihalelerini eşe dosta peşkeş çekmeyi mi? Ahbaba ve yandaşa rant dağıtmayı mı?""Yıllarca kıyasıya eleştirdiğimiz ne varsa kendimiz yapıyoruz. Kendi kurultaylarımızda en acımasız 'tek adam' hegemonyasını bile kurduk...""Biat etmeyi eleştirip durduk ama İstanbul'u kendi cumhurbaşkanlığı hayallerinin sıçrama tahtası yapan İmamoğlu partimizi gırtlağına kadar usulsüzlük ve yolsuzluk bataklığına batırdığı hâlde ağzımızı açmadık...""Özgür Özel deseniz şahane bir emanetçi; CHP'yi 'butlana uğratanın' gölgesinden bir milim sapmıyor..."(..................)Diyen olmadı. Tövbeler olsun, az da olsa oldu ama öyle bir lince maruz kaldılar ki feleklerini şaştılar.Ama müstahaklar!Sosyolojinin (Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı üzerinden) zehirlenmesinde bunların da veballeri var.Hiç şikâyet etmesinler, eserleriyle övünsünler.