Gazze soykırımı boyunca İsrail'e silah sevk eden Britanya İmparatorluğu, ne hikmetse bir sabah uyanıp kendini insan hakları havarisi ilan ediverdi.
Bu ani "aydınlanmanın" nedeni mi?
Evrensel ahlak falan değil elbette; pragmatik panik atak, başka ne olsun!
Zira soykırımcı Netanyahu Batı Şeria'da yerleşimci işgalcilere alan açmakla, "İbrahim Anlaşmaları" dolayımında bölge ülkelerini İsrail'le kaynaştırma projesine zeval veriyor.
Yani işgal politikaları yüzünden "İsrail'le normalleşme" masasını deviriyor. (Bölge halkları için İsrail'le normalleşme gerçekte "anormalleşmedir" ama bahsi diğer.)
Anlaşılan o ki Netanyahu'nun işgal ve katliam şehveti uğruna mezkûr projeyi tarumar etmesi ABD-İngiltere'nin canını felaket sıkmış, "kötü polis" rolü de İngiltere'ye düşmüştür.
Başbakan Andy Burnham, İsrail'e yaptırım açıklamadan evvel tevekkeli Trump'a haber vermedi.
***Yanlış anlaşılmasın: Londra, İsrail'e "Seni terk ediyorum" demiyor, "Jeopolitik kredi kartımın limitini çok zorlama" diyor.
***En büyük ve en zavallı tepki Netanyahu'nun oğlundan geldi. Holokost'tan İngiltere'yi sorumlu tuttu.