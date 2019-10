ŞEBNEM BURSALI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın neden o listede olduğunu anladık. Ama Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun neden yaptırım listesindeki 3 bakan arasında yer aldığını anlayan var mı?

Önce anladığımızdan başlarsak eğer; Türkiye sınır güvenliği için, uluslar arası anlaşmalardan aldığı yetkiye dayanarak sınır ötesinde bir operasyon başlattı. Kendisini tehdit eden terörün kökünü kurutmak için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı önce "anladığınızı" açıklıyorsunuz, sonra da yaptırımlar yoluyla ve ekonomi üzerinden yaptığınız tehditlerle "sopayı gösteriyorsunuz!" Amerikan Başkanlığına adaylığı sırasında Trump; 11 Ağustos 2016'da yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı Obama kurdu" itirafını yapıyor, 10 Ekim 2019'da yine yaptığınız açıklama ile "Obama, Türkiye'nin düşmanı PKK ile anlaşma yaptı" diyor ve son olarak yirmi gün önce "Türkiye sınırını korumak istemekte haklı" deyip; sonra da neden bu yaptırım kararını imzaladı diye soracak olursanız; hem Trump'ın kişilik özelliklerini göz önüne almanız hem de bir yandan kendisi hakkındaki azil sürecinin bir yandan da 2020 seçim sürecinin devam ettiğini hatırlamanız yeterli. Attığı sosyal medya mesajını, bir saat sonraki yeni paylaşımında tamamen zıttı bir mesajla devam ettiren Trump'ın artık kimseyi şaşırtmaması gerekiyor bu haliyle çünkü. Azil ve seçim süreci sebebiyle hem Kongre'de hem iç kamuoyundaki Türkiye karşıtı baskıyı da bu zikzaklı tutumuyla bertaraf etmek de Trump'ın bilinen tarzı. Çelik ithalatına getirilen vergi yükümlülüğü bir yana, kabinenin 3 bakanına yönelik yaptırım kararına geri dönecek olur isek:

Hali hazırda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın birinci dereceden icra bakanı olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu listede olması yadırganmıyor. Ama;tamamen bir dış operasyon olan ve iç güvenlikten sorumlu pozisyondaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun , Fırat'ın doğusundaki operasyon boyutunda yaptırıma neden muhatap olduğu soru işareti. Bir önemli ayrıntı da; Bakan Soylu'nun "kişisel" olarak yaptırım kapsamında olması ve bakanlığı ile ilgili konuların bu kapsam dışında bırakılması..

Gelelim, en can alıcı detaya: Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de yaptırım listesinde yer almasına. Operasyon ile yakından uzaktan ilgisi olmayan Bakan Dönmez'in bu listede yer alması; ABD'nin de bu bölgede hesabı olan bütün ülkelerin de asıl niyetinin deşifre olmasıdır, ABD'nin suçüstü yakalanmasıdır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hem kendi hem KKTC'nin haklarını korumak adına sürdürdüğü kararlı fiili durum, elbette buradaki haklarından her iki ülkeyi de mahrum etmek isteyen ülkeleri çok ama çok rahatsız ediyor. Bu coğrafyadan uzak tutmak için Türkiye'ye her tür ekonomik-siyasi-terör-diplomatik silahla sistematik olarak saldıran ama her seferinde başarısız olan bu ülkelerin suçüstü halidir bu. Ama ellerindeki kartlar artık bitti. ABD ve diğerleri için yolun sonu, Türkiye için de hak ettiği yolun açılmasının ilanıdır aslında bu. Oyun bitti, ya da onların anlayacağı dilde GAME OVER...

*Oyun Bitti