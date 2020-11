ŞEBNEM BURSALI

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği günden bu yana beş kez kur üzerinden operasyon yaşadı. Bunlardan en dikkat çekici olanı 2018'de, Yeni Ekonomi Programı açıklandığı günün gecesinde bizzat dönemin ABD Başkanı Trump'ın, TL ifadesini kullanarak Türk ekonomisini hedef almasıydı. Trump, bu tweet mesajıyla yeni ve görülmemiş bir operasyon daha gerçekleştirilmeye çalışıldı. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını istemesine kadar gelinen süreçte; sadece 2 yıllık ekonominin kaptanlığını yürüttüğü döneme değil, öncesindeki iki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemlerine de yakından bakmakta fayda var. Orta ve uzun vadeli enerji politikalarını, Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesini, yerli kuruluşları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj ve arama gemilerini FETÖ dahil bütün terör örgütlerinin doğrudan ya da dolaylı engelleme girişimlerine rağmen yapmış bir Enerji Bakanı'ndan söz ediyoruz. Bugün eğer Türkiye Karadeniz'de (şimdilik) 2 doğalgaz kaynağı bulmuşsa, adına Mavi Vatan dediğimiz strateji uygulanabiliyorsa, enerjide neredeyse yüzde 100'lük dışa bağımlı bir Türkiye'den öngörülebilir bir sürede ilk etapta yarıya yakın yerli kaynaklarına dönebilecek bir Türkiye hedefini konuşabiliyorsak; Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde atılan cesur kararlardandır.

Berat Albayrak'ın hedefe konulmasında 4 önemli özelliğinin etkili olduğunu söyleyelim. İlki; adanmışlık. Hem davasına hem de davanın lideri Tayyip Erdoğan'a adanmışlık. Davaya ve sorunları çözmeye adanmış Albayrak, ateşten gömleği giyip hedefte olmayı da göze aldı elbette. Bu yönüyle de; cesaretini söylemek lazım.

Kendisine yönelen her saldırının asıl hedefinin Tayyip Erdoğan ve tam bağımsızlık yolundaki Türkiye olduğunun bilinciyle, yolundan dönmedi. Ve; su götürmez özelliği vatanseverliği. Yerli ve milli kavramını enerji ve ekonomi yönetiminde bir genel geçer ve değişmez kavram olarak yerleştirmesi de bunun ispatı. Ve tüm bunları yaparken çalışkanlığı ile ailesi ve evlatları ile geçireceği her dakikayı ülke ve memleket mesaisine vermesi de gönüldendi.

Karadeniz'de doğalgaz kaynağı bulunduğu haberinin açıklandığı gün artan dövizin, Bakan Albayrak'ın görevinden affını istediğini açıkladığı gün düşmesi başka nasıl açıklanabilir ki? IMF kapılarına mahkum olmayan, bölgesinde güç odağı konumuna gelen, kurulan masalarda gösterilen yere oturan değil, kendi kurduğu masalara istediğini oturtan Türkiye'nin asıl hedef olduğu çok açık. Libya konusundaki dik duruşumuzun hesabı sorulmak istendi! Doğu Akdeniz'deki hak arayışımızın rövanşı alınmak istendi! Ayasofya'nın ibadete açılmasının bedeli ödetilmek istendi! Tankla, tüfekle, silahla yapamadıklarını ekonomi üzerinden hedefe Albayrak'ı koyarak yapmayı defalarca denediler.

Mesele sadece Berat Albayrak da değil. Mesele, Trabzon'dan çıkmış bir Türk ve Müslüman'ın, yedi düvele açtığı milli ekonomi bayrağını ateşten bir gömlek gibi giyip pes etmemesiydi. Türkiye'nin hedef haline geldiği en zor günlerinde ekonomide sorumluluğu üstlenen Berat Bey, tıpkı soyadındaki gibi ekonomide Al Bayrağımızı yere düşürmemiştir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinde sarsılmaz kararlılığı ve iradesiyle yürüyen Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe kalkışması dahil her tür saldırıda yanında olan Berat Bey, bundan sonra da sıfatlı ya da sıfatsız bu yoldaki adanmışlığına devam edecektir.