ŞEBNEM BURSALI

Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik ve 114 kaybın, binin üstünde yaralının istisnasız 83 milyona yaşattığı duygu ile, enkaz altından sağ olarak kurtarılan her canlının yaşattığı duygu yoğunluğu aynı. Yaşadığımız bu elim olay, büyük bir ders olarak yapılacakları hatırlattı. Şahısların, müteahhitlerin, denetleyicilerin, yerel yönetimlerin ve kamunun yapacakları belli. Yapılacaklardan çok; yapılmaması halinde verilecek cezaların da arttırılması halinde caydırıcılık gücünün artacağı da kesin. Yani; hem oturduğumuz binaların depreme dayanıklı olup olmadığını, yetkili kurumlara denetletip gereğini yapması gereken bizler, hem denetlemeyi eksiksiz yapıp, gereği yapılana kadar peşini bırakmayacak merkezi ve yerel yönetim için herkes gerekli dersi aldı ziyadesiyle. Fakat; hemen şunu söylemeliyim ki; daha enkaz kalkmadan, deprem yerine gelip de bu konuyu siyaset malzemesi yapan, yapmakla da kalmayıp kendi sorumluluğunun faturasını merkezi yönetime kesmeye kalkan muhalefet temsilcilerinin durumu apaçık; yavuz hırsız ev sahibini bastırmaktan öte bir tavır değildir. Bununla ilgili bildiklerimizi, belgeleriyle önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağımızı buraya bir not olarak bırakalım ve asıl konumuza geçelim.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre deprem sonrası arama kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerinde AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AKUT, UMKE, STK'lar ve belediyelerden toplam 8 bin 349 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve bin 206 araç katılmış. İzmir genelinde 2 bin 821 çadır kurulmuş, bin çadır da rezerv olarak tutuluyor. Beslenme, sıcak-soğuk içecek dahil tüm ihtiyaçlar hem kamu ve yerel yönetim, hem STK'lar hem de İzmirli vatandaşlar tarafından sağlandı, sağlanmaya devam ediyor. Depremzedelere bugüne kadar yapılan mali yardım yaklaşık 11 milyon lira olurken, evi yıkılan ve eşyasını alamayan 230 kişiye yaklaşık 7 milyon liralık yardım yapıldı. Kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı yapılacak. Belediyenin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında evleri yıkılanlara kira yardımı toplanırken, Folkart, Avcılar, Katal İnşaat gibi müteahhitlik firmaları yüzlerce evsiz kalan depremzedeye evlerini açacaklarını ilan ettiler. İzmir Ticaret Odası'nın başlattığı "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası ile de konut ve diğer ihtiyaçlar karşılanacak. TÜGİAD Ege Şubesi başta olmak üzere TED İzmir Koleji ve pek çok eğitim kurumu da; depremzedelerimizin çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacaklarını ilan ettiler.

Her zaman söylüyorum; 'biz birlikte güzeliz' diye ve böyle elim bir olay bir kez daha gösterdi ki; birlikteyken çok daha güçlüyüz. Burada özel bir parantezi Ege Üniversitesi için de açmak isterim. Depremin gerçekleştiği alana çok yakın olması dolayısıyla ağırlıklı olarak ilk yardım ve tedavilerin yapıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi ve sağlık personeli çok başarılı bir performans sergiledi. 2 bine yakın yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük hastanesi ama aynı zamanda 50 yıllık binaları sebebiyle binaların herhangi bir afet halinde risk altında olduğu da bir gerçek. Zaten; Başkan Erdoğan da deprem için gittiği İzmir'de görüştüğü Rektör Necdet Budak'a binaların yenilenmesiyle ilgili işlemlerin başlatılması ve etüt projenin yapılması için 18 milyon liralık ödeneğin çıkarılması talimatını da verdi. Sözün özü; birlikte çok güzeliz Türkiyem...