ŞEBNEM BURSALI

Her gecenin bir sabahı olduğunun en güzel kanıtlarından birkaç örnekle başlayalım yeni haftaya. Aylardır onurlu bir direniş sergileyen, masadaki ve tarihteki haklılığını sahadaki başarılarıyla da taçlandıran Azerbaycan, dün itibariyle yepyeni bir sayfa daha açtı. Azerbaycan ordusu, Karabağ'ın en önemli, en stratejik şehirlerinden Şuşa kentini 28 yıl sonra işgalci Ermenistan'ın elinden kurtardı. Karabağ Azerbaycan'ındır sözümüz adım adım gerçekleşirken, Şuşa'nın alınması ile artık kesin zafere ne kadar az kaldığını da görüyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu müjdeyi duyururken söylediği sözlerin anlamı çok büyük; "Hocalı katliamı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. Hem de savaş meydanında alındı." Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Bu sorun müzakere masasında çözülmezse, savaş alanında çözeriz!" diye defalarca oturulan her müzakere masasında altını çizdiği bu sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyor Azerbaycan halkı ile. Ama, bu iş burada bitmedi elbette. Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın taleplerine yanıt vermediği takdirde sonuna kadar gidileceğinin altını bir kez daha çizen Aliyev, hiçbir sivil vatandaşın hedef alınmadan zafere gidilen yolu da aralamış oldu.

***

İzmir depreminin üzerinden on gün geçse de kayıplarımız ve yaşadıklarımızın etkisi hiçbir zaman geçmeyecek elbette. Ama; yaraların hızla sarılması adına hükümetin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve 83 milyonun el ele verdiği şu günler, zor günlerin birlikte daha kolay aşılacağını da gösterdi hepimize. Bir önceki yazımda, kişi ve kurumların neler yaptığına dair aktarmaya çalıştığım iyilikler arasında bir kişiye ayrı bir parantez açmak isterim. ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcı ve sunucusu Müge Anlı'nın izleyicileri ile birlikte, Kızılay ile işbirliği içinde çok kısa zamanda bir hızır gibi yetiştiği İzmir'de yaptıklarını İzmirliler asla unutmayacak. İlk hafta gelen 8 milyon 183 bin TL'lik bağışlarla, depremin olduğu ikinci günden itibaren günlük 6 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri, iyilikte nasıl yarışıldığını, ne de güzel yarışıldığını ve bu yarışın kazananın kişi değil tamamen ve sadece iyilik olduğunu bir kez daha gösterdi.

***



Sırf kadın diye...



Beni bilen bilir; kendi mesleğim dahil hiçbir mesleğin temelinde cinsiyet ayrımını kabul etmem. Ancak; bulunduğum her konumda ve her platformda kadınları öncelikli desteklediğim doğrudur. Ancak; hiçbir makam ve mevkinin sadece cinsiyet referansıyla ele alınmasını da doğru bulmam. ABD'nin yeni Başkan Yardımcısı olmaya hazırlanan Kamala Harris ile ilgili sosyal medyada; sadece cinsiyetine atfen yapılan yorumlara karşı olduğumu da belirtmeden geçemeyeceğim. Savunduğu fikirler, politikalar ve izleyeceği yol; onun ABD'nin ilk kadın ve siyahi Başkan Yardımcısı olma özelliğinin önüne geçmemelidir. Örnek mi istiyorsunuz; ABD'nin eski Dışişleri Bakanlarından Condoleezza Rice da hem kadın hem siyahiydi. Ama Irak'a, Afganistan'a yaptıkları, kaç milyon kişinin ölümüne, katline sebep olduğunu unuttunuz mu? Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 İslam ülkesinin haritası değişecek diye yemin eden bir ABD Dışişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. 2003'te "Irak'ı özgürleştireceğiz" sloganıyla işgali başlatan ABD'li Bakan Rice, bugün Orta Doğu'da hala yaşanan sorunların, parçalanmışlıkların, katledilen, yurtlarından edilen her yeri yağmalanmış bölgenin de müsebbibi değil midir?