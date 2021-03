ŞEBNEM BURSALI

Her kongresinde Türkiye adına yeni bir manifesto ve yol haritası ortaya koyan AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde Ankara Spor Salonu'ndan verilen mesajlarla yine yeni bir dönemin kapısı aralandı. Salondaki afişlerde yazılanları, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında değindiği başlıkları ve partinin yeni yönetim kadrosunu incelediğinizde yeni dönemi okuyabiliyorsunuz. Cumhuriyetin 100. Yılı ve 3 seçim birden yapılacak 2023'ün kadrosu ve mesajlarında her şeyden önce; toplumun bütün kesimlerini sıkı sıkı kucaklama var. Kurulduğu günden bu yana ideolojiden, sağ ve sol tanımlarından ziyade "Türkiye Partisi" olma iddiasında olan AK Parti; azınlıkların temsil edildiği, Alevilerin, Doğu ve Güneydoğu kökenlilerin, partinin kurucuları, eski ve yeni vekilleri ile kadın ve gençlerin yani partiye gönül ve emek verenlerin, akademisyenlerin, sivil toplum temsilcilerinin, genç girişimcilerin, özetle toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerine yer verdiği yeni yönetim kadrosuyla; Türkiye'nin partisi olma iddiasını yeniden öne çıkardı.



Yeni dönemin doğal sürecindeki yeni ve sivil anayasayı yaparken; toplumun her rengi ve her kesiminin sözcülerinin sözü olacağı bir platform ortaya koyan Tayyip Erdoğan, siyasetteki ustalığını yine ispatladı. Hem geçmişe sırtını dönmeyen hem geleceği kucaklayan yeni AK Parti kadrolarının, 2023 ve sonrasında 2053 dünyasında büyük ve güçlü Türkiye'si inşa edilecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında ifade edilen yeni yol haritasında Cumhur İttifakı'na yaptığı güçlü vurgu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye olan özel teşekkür sözleri; 2023 Türkiye'sinin kodlarını da ifade etti.