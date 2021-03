ŞEBNEM BURSALI

Siyaset her alanda ve her anlamda emek işi. Ve asla tek başına yapılabilecek bir süreç değil. Başta ailenin tüm fertleri olmak üzere, yola çıktıklarınızın, "Dava arkadaşım" dediğiniz kişilerin de her fedakârlığı yapması gerekir.

Emine Erdoğan da, Başkan Erdoğan'ın uzun siyaset geçmişinin her aşamasında yanında olmuş bir isim. Eşinin iyi ve kötü günlerinde her zaman dağ gibi ayakta durmuş, ailesinin bütün sorumluluğunu üstlenirken hiçbir zaman varlık yarışına girmemiş bir koca yürek.

Başkan Erdoğan'ın üstlendiği görevler nedeniyle her daim eşi olarak bir temsil görevi de oldu elbette. Ve bu temsil makamında; eğitimden aileye, çevreden iklime kadar pek çok meselelerde yaptığı öncülük ve farkındalığı yükselten projelerle toplumsal, çevresel, sosyal ve ekonomik çok önemli kazanımlara aracılık etti.

Önceki gün Külliye'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından, himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü" verilen Emine Hanım, çok önemli konularda yaptığı farkındalığı yüksek projelerle ne denli önemli işlere imza attığını dünyaya da kanıtlamış oldu.

Emine Erdoğan bugüne kadar himayelerinde okuma yazma seferberliğiyle Türkiye'nin en ücra yerlerinde ve aynı zamanda göç yoluyla geldiği büyükşehirlerde okuma yazma bilmeyen başta kadınlar-kızlar olmak üzere topyekûn bir kampanya yürüttü.

Geri dönüşüm ve sıfır atık ile ilgili himayelerinde yürütülen projenin önemi de özellikle bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde daha fazla anlaşıldı. Aldığımız nefesten gıda zincirine kadar pek çok alanda hepimizi etkileyen bu konu başlıkları; yiyecek bir lokmanın, israfın ve çevre bilincinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi.

Sıfır atık projesinin ekonomi ve istihdama katkısı da işin ayrı bir boyutu elbette. Bu projeyle 17 milyar lira ekonomiye katkı yapıldığı, 17 milyon ton kullanılabilir atık toplandığı, 2 milyar ton sera gazının salımının önlendiğini söylersek durum daha net anlaşılacaktır. 209 milyon ağacın kurtarıldığını da ekleyelim.

Projenin hedefi bununla da bitmiyor; 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması ve 20 milyar lirayı bulan yıllık tasarruf da cabası. 2017'den bu yana Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, sadece kamu ve özel sektörde değil, günlük yaşamımızda her birimiz için de farkındalığın arttığı bir proje oldu.

Hayatımıza girdiği 3 yıl içinde bu denli önemli kazanımlar sağlayan ve sağlamaya da devam edecek olan projeyle ilgili en anlamlı sözü yine Emine Hanım söyledi: "Bugün ihtiyacımız olan, öteki haline gelen tabiatla aramızdaki mesafeyi kapatmaktır. Doğanın tüm kaynakları, insanlığın hem bugününün hem de gelecek nesillerin ortak mirasıdır. Sıfır Atık Projesi, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun küçük bir adımıdır."