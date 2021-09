ŞEBNEM BURSALI

Ortada bir savaş mı var ki; 'Kalıcı Barış' çağrıları yapılıyor? Ortada 80'li, 90'lı yılların yasaklı siyaset anlayışı mı var ki Kürt vatandaşlar için özgürlük çağrıları yapılıyor? Ortada ne gibi bir zulüm var ki 'Kürt Sorunu' deniliyor? Kimse kusura bakmasın... Lafı hiç eğip bükmeden kitabın ortasından giriyorum meseleye. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt Sorunu'nun çözümü" diye başlattığı tartışmada, çok parçalı olduğu ayan beyan artık ortaya çıkan ve yönetim yerinin Ankara'dan çok 'İmralı' ve 'Kandil' olduğu tescillenen HDP'nin sözcülerinin gel-gitler içinde yaptığı açıklamaların geldiği noktayı hepbirlikte ve esefle dinledik, izledik! Bir siyasi parti düşünün ki, bir siyasal konu ile ilgili kendisini değil terör örgütü mensuplarını ve sözde liderlerini adres gösteriyor! Muhatap olarak, halkın oylarıyla seçilmiş milletin temsilcilerini değil, teröristleri gösteriyor! Ve, adına Millet İttifakı diyen ortakları da, bu anlayışı uyarmak yerine; 'Biz ille de sizi istiyoruz' demekle yetiniyor! Geçmişte çok örneğini gördük; TBMM çatısı altında Genel Kurul'da görüşmeleri süren yasa teklif ve tasarılarında HDP sözcüleri ve grubu makûl ve mantıklı bir çizgiye yaklaşmaya kalkıştığında; Kandil ve İmralı'dan gelen ayarlar ve uyarılarla nasıl yüz seksen derece tutum ve tavır değiştirdiler kaç kez hatırlıyoruz...

Güvenlik güçlerimizin ve devletin son yıllarda elde ettiği başarı ile terör eylemleri artık durma noktasına gelen, yurt içindeki terörist sayısı sadece 189 olan ve sınır ötesinde ağababalarının koruyup kollamalarına rağmen, inlerinde yine rahat olamayan teröristler bir yanda, bir yanda da her gün bir veya birkaçı terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar... Hal böyle iken hala PKK terörüne ve teröristlere destek ve moral anlamına gelecek açıklamalar yapmakta yarışan Millet İttifakı ortakları neyi hedefliyor önce bunu açıklamalılar! Ne günlük yaşamlarında, ne iş ve siyasal haklarında, herhangi bir vatandaştan daha az hakka sahip olmayan Kürt vatandaşlarımızı her seferinde 'Kürt Sorunu' sözüyle sanki bir sorun varmış gibi neyi maskelemeye çalışıyorlar?

Ortada kürt sorunu yok ama bir PKK sorunu var. Ayrıca PKK'nın Kürt sorunu diye bir konusu yok ama Kürt vatandaşların PKK diye bir sorunu var. Bu maskeli baloda maskeleri temelli düşüren de; kandırılıp ya da kaçırılıp dağa çıkan çocuklarının geri dönmesi için iki yılı aşkın süredir HDP il binası önündeki Evlat Nöbeti'ne devam eden Diyarbakır Anneleri'dir. Siyasetinin muhatabı olarak PKK'yı, İmralı'yı ve Kandil'i adres gösteren HDP'yi ve tüm bileşenlerini meşrulaştırma çabalarında CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı ortakları sadece ve sadece can çekişen terör örgütüne can suyu vermekten başka bir şey yapmıyorlar. İtirazı olan?