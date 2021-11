ŞEBNEM BURSALI

Son günlerin en baş konusu faizdöviz ilişkisiyle ilgili en yerinde tanımlamayı dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı: "Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı kahramanca savunmamızı dövizle baltalamaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricam, biraz sabretmeleri. Bugünler geçecek, milli ve yerli bir ekonomik dirilişle mutlaka rahatlığa kavuşacaklardır. Döviz operasyonları boşunadır, faiz kulisi yapanların çabası beyhudedir. Türkiye'yi teslim alamayacaklar, Türk milletini yolundan çeviremeyecekler."

KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇU

Kadına, çocuğa, yaşlıya ya da herhangi bir canlıya yönelik her türlü şiddet, insanlık suçudur. İki kere iki dört ise, bu da değişmez bir kuraldır. Bu konuda 1 (bir) sayısı bile çok muhakkak ve hiç sayısına indirene kadar topyekûn mücadeleden de vazgeçmek yok.

Adli ve kolluk önlemlerle bu konuda son 20 yılda çok önemli adımlar atıldığı bir gerçek. Kadını güçsüz gören, ona şiddet uygulayanlara karşı gerek hukuki altyapıyı gerekse devletin ve kolluk güçlerinin aldığı tüm tedbirleri, şiddet gören her kadının yanında olunduğunu, şiddet uygulayanlardan hesap sorulacağını, bu sapkın zihniyette olanların beynine işleyene kadar bu mücadeleden de vazgeçmek yok.

Bunun topyekûn bir mücadele olduğunu kabul edersek, teknolojiden faydalanarak önemli bir yol katedildiği de çok açık. Ankara'daki dijital merkez, Türkiye genelindeki verileri düzenli olarak takip ediyor, ayrıca elektronik kelepçe dahil tüm dijital hareketler 24 saat esasıyla izleniyor. Şu ana kadar bine yakın elektronik kelepçe izlemesi yapıldı.

Bu konudaki en güzel örneklerden biri Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES). Bütün akıllı telefonlara indirilebilen bu program sayesinde, şiddete maruz kalan ya da kalacağını düşünen her kadın, tek bir tuşla yardım isteyebiliyor. Ve bu uygulamadaki takip sistemi sayesinde nerede olduğunuz hemen belirleniyor. Size en yakın mobil ya da karakoldaki polis veya bekçi, tüm güvenlik güçleri harekete geçiriliyor ve dakikalar sonra yardıma ihtiyacı olduğunu bildiren kadınların yanına ulaşılıyor.

KADES uygulamasını bugüne kadar 2 milyon 782 bin 770 kişi indirdi telefonuna. 3 yıl içinde 248 bin kadın, KADES'e ihbarda bulunmuş ve hepsine de gidilmiş. 138 bini gerçek ihbar olan bu çağrılara ortalama 5 dakika içinde müdahale edilmiş. Geride bıraktığımız hafta KADES'e uluslararası bir ödül de verildi. Akdeniz Parlamenterler Asamblesi 15. Genel Kurul toplantısında, Kovid-19 salgınında "ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele" kapsamında en iyi uygulama ödülü verildi.

Roma'da bu ödülü başta emniyet teşkilatı olmak üzere Türkiye adına alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orada verdiği mesajla kadına ve canlıya şiddet konusunun kişisel değil evrensel bir sorun olduğunun altını çizerken, güçlü teknolojik altyapının da önemine dikkat çekti.

Yapılan güzel işlerin takdir görmesi çok kıymetli. Ama haklarımızın farkında olup kullanmamız daha da önemli. Bugüne kadar KADES'i indirmemiş tüm kadınlara buradan tekrar hatırlatmak isterim: Lütfen hemen KADES uygulamasını telefonlarınıza yükleyin...