ŞEBNEM BURSALI

Cumartesi günkü yazımda Meclis tutanaklarından "ihanet sözleri" diye yazmıştım. HDP'li sözcülerin her birisinin sözleri, sinir uçlarımızla oynamaya yetiyor. "Çadır devleti" diyenden "Kürdistan'a özgürlük" çağrıları yapan HDP'lilerin bu sözleri, Genel Kurul salonunu karıştırmaya yetti haliyle. İşin ilginci; HDP'lilerin bu sözlerine parti ayrımı yapmaksızın bütün vekillerin tepki göstermesi beklenirken; "Kürdistan'a özgürlük" isteyen HDP'liyi savunmak da CHP'lilere kaldı! 3 Oturum Genel Kurul oturumlarından men cezası alan HDP'li için "evet" oyu vermeyen CHP'liler ile AK Parti ve MHP grubu arasında sözlü atışma daha sonra fiziki müdahalelere kadar gitti. Bu görüntüler arasında en dikkat çeken isim de AK Parti İzmir milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan idi. Yumruk yapılan eli havada fotoğrafları sosyal medyada boy boy yayınlanan Özalan'ın bu tür çıkışları ilk kez olmuyor. Milli konularda her oturumda benzer tepkiyi gösteren eski milli sporcumuz Özalan ile konuşup, pişman olup olmadığını ya da tepkiler karşısındaki tavrını sordum. Sabah Günaydın yazarı Mevlüt Tezel de Cumartesi günkü "Meclis'te Alpay Var" başlıklı yazısını şu çağrıyla bitirmişti: "Bence bir de Alpay'ı dinlemek lazım. Neden bu kadar öfkeli? Katlanamadığı konular neler? Onunla röportaj yapılsa da okusak." İşte Alpay'ın kırmızı çizgileri:



ÖZALAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ...

"Milletvekili seçildiğim ilk gün söylemiştim. Vatanım, devletim, milletim, bayrağım benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımız benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenler karşısında beni bulur demiştim. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da öyle olacak..."

Çarşamba günkü İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li hadsiz Gazi Meclis'te "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidar olacağız" dedi. Daha sonra da ceza alması için yapılan oylamada CHP 'evet' oyu kullanmadı. Açıkça bölücülüğe sessiz kaldılar. Bunun üzerine başlayan tartışmalarda CHP grubu rezilliğini bastırmak için Cumhurbaşkanımıza, bizlere ve İçişleri Bakanımıza hakaretlerle saldırdı. PKK medyasında fink atanlar, terörün başını ezenlere yönelik rezil ifadeler kullandı. Onlar, her türlü hakareti edecek, toplumun sinir uçlarıyla oynayacak, provokasyonlar yapacak, biz sessiz mi kalacağız? Sessiz kalmadım. Asla da kalmam...

HDP'li Fatma Kurtalan'ın parmak sallayarak "Bizim ve PKK sayesinde bu koltuklardasınız" sözlerine tepki göstermeyenler, terörün başını ezenlere saldırırsa, ağızlarının payını veririm....

Hakaretlerle sosyal medyada linç kampanyalarıyla beni hedef alıyorlar. Bu şekilde beni susturacaklarını ya da durduracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem... Sosyal medyada da, Meclis'te de, her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim. Bilsinler ki tam karşılarında durmaya devam edeceğim...