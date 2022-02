ŞEBNEM BURSALI

Bazı olayları ya da durumları, bazen tek bir sembol üzerinden ifade edersiniz ve saatlerce anlatılacak her detay gözünüzde canlanır, ruhunuzda etki yaratır. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki hemen her detay Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti adına böyle semboller üzerine kurulmuş adeta. Sanmayın sadece semboller var. Daha yapımı aşamasında bile aldığı ödüller ve her açıdan kırdığı rekorlarla Cumhuriyetin 100. Yılı'na yakışan muhteşem bir abide gibi boğazın yeni incisi olmayı hak etti bile. Cumartesi sabah erken saatte, projenin 4 yüklenicisinden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Ankara'dan çıktık yola ve gün boyu Çanakkale'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanlık ekibiyle Çanakkale Köprüsü'nü yerinde inceleme ve gezme fırsatı buldum. 18 Mart Cuma günü Başkan Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılmasından önce, 4 bin 608 metrelik köprüyü baştan sona Bakan ve diğer katılımcılarla birlikte yürüyerek geçmek de ayrı bir zevkti. Gün boyu hem Ebru Özdemir ve diğer yüklenici firma Yapı Merkezi YKB Başar Arıoğlu ve Bakan Karaismailoğlu ile havadan, karadan ve hatta denizden her tür detayını yerinde gözlemleme fırsatı bulduğum bu olağanüstü yapı, Türkiye'nin son 20 yılda nereden nereye geldiğini ve nereye gideceğini de, vizyonun büyüklüğünü de bir kez daha gösterdi. İki kıta arasında feribot dışında hiçbir seyahat ve ulaşım imkanının olmadığını düşünürsek ve dört yıl bile dolmadan böyle dünya harikası bir asma köprünün tamamlandığını hatırlarsak ne dediğim daha iyi anlaşılır sanırım. Bakan Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın her detayını titizlikle takip ettiği bu proje için çok heyecanlı. Saatler süren yolculukların 6 dakikaya düşecek olmasından tutun da, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan ortaya çıkan bu eserin, kıtaları birbirine bağlayacak ve yüz yıllar boyu ülkeye hizmet edecek olmasının anlamını hatırlatıyor. Yaptığı bir kıyaslama çok ilginçti bakanın; "Bir tarafta 17 yıldır tamamlanmamış ve yine AK Parti hükümetinin tamamladığı Bolu Dağı Tüneli bir yanda böyle dev bir eserin 4 yıl bile bitmeden tamamlanmasını siz düşünün. 17 yıl süren projede Türkiye ekonomisinin 400 milyon dolar kayba uğradığını söylersem ortaya çıkan değerin ne olduğu ve 20 yılda Türkiye'nin dönüşümü daha iyi anlaşılır."

Bugüne kadar yaptıkları büyük projelere rağmen ilk kez asma köprü yapan Limak, bu projede Avrasya Tüneli dahil tecrübeli Yapı Merkezi firması ve iki Kore şirketiyle birlikte ortaklık yaptı. Yapı Merkezi YKB Başar Arıoğlu gibi kendisi de Mühendis olan Limak YKB Başkanı Ebru Özdemir'in heyecanını her detayda gözlemlemek güzeldi.







Kadın mühendis yetiştirmek üzere projeyi yürüten Ebru Hanım, Çanakkale Köprüsünde yüzde 90'ı Türk olan 871 mühendisin görev aldığını, bunların 49'unun da Türk kadın mühendis olduğunu söylerken haklı bir gururu da yaşıyordu. Birlikte çıktığımız 318 metre yükseklikte her iki iş insanı, defalarca çıktıkları ve inceledikleri köprüyü sanki ilk kez görüyormuşçasına heyecanlıydı. Her iki ortak da 4 yıl boyunca her aşamasında profesyonel yöneticileri ile birlikte birer mühendis olarak da işin başında olmuş. Korelileri ikna etmek, Ebru Hanımın epey vaktini almış ama sonrasında ortaya çok verimli bir ortaklık çıkmış. Ebru Hanımın hayalleri, hedefleri bitmiyor; "Seul'un tam ortasından Han Nehri geçiyor. 8 milyon nüfuslu Seul'de bu nehir üzerinde tam 27 köprü var. 20 milyonluk İstanbul'da ve koca boğaz üzerinde düşünün ki ne kadar az köprü var. Ne kadar çok yol ve köprü yapılırsa, o kadar çok ulaşım kolaylaşır ve ticaret artar, gelişmişlik büyür."

Boğaz'ın yeni Yakut Gerdanlığı, ilklerin ve rekorların ve sembollerin eseri 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta Başkan Erdoğan ile yüklenici diğer iki firmanın ülkesi Kore hükümetinin en üst seviyede temsil edileceği toplam 85 kişilik heyetin de hazır olacağı görkemli bir açılışa hazırlanıyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale milletvekilleri Jülide İskenderoğlu ve Bülent Turan ile tüm yetkililerin büyük heyecanla hazırlandıkları açılış, Büyük Türkiye hayalinde bir dev adım daha sembolleştiği de bir gün ve eser olacak.



SEMBOLLERİN KÖPRÜSÜ



Asya ve Avrupa, denizin üzerinden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak...

Toplamda 2023 metre orta açıklığı ile sadece dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olmayacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümünü de temsil eden bir sembol...

Deniz seviyesinden itibaren 318 metrelik kule yüksekliği ile sadece dünyanın en uzun asma köprüsü olmakla kalmayıp; seçilen uzunluk aynı zamanda üçüncü ayın 18'i olan (18.3.1915) Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan Çanakkale Zaferi'ni de sembolize edecek...

Köprünün rengi özel olarak haftalarca çalışılarak oluşturulan bayrak kırmızısına boyandı. Yağmur, kar gibi doğa olaylarından etkilenmeyecek özel bir boya üretildi.



DÜNYANIN EN İYİSİ



Köprünün yanlarına konulan rüzgar panelleri ile yoğun fırtınada bile araçların etkilenmemesi sağlandı.

Deprem riski açısından kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirildi. 9 şiddetinde depremde bile köprünün güvenli kalacağı hesaplandı.



DOĞA DOSTU KÖPRÜ



Boğazda ekolojik dengeyi bozmamak adına, deniz tabanında kazık işlemleri devam ettiği dokuz ay boyunca üç "deniz memelisi hayvan uzmanı" gözlemci olarak 7 gün 24 saat boyunca burada bulundu ve yunusların bu bölgeden geçiş sürecinde bütün çalışmalar durduruldu. Çalışmalar, yunusların geçişleri tamamlandıktan sonra başlatıldı.

Akdeniz'de koruma altındaki bir tür Pinna Nobilis midye türünün olumsuz etkilenmemesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile işbirliği halinde güvenli bölgelere taşındı...

Proje kapsamında sökülen her ağaç yerine 5 ağaç dikildi.