ŞEBNEM BURSALI

Asrın felaketi denilen 6 Şubat depremleri sonrasında devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor. Bu arada maalesef, önceki gece Hatay'da yeni depremler yaşandı. Bilim insanlarının açıklamalarına kulak verildiğinde, aynı bölgede artık 6 ve 7'nin üzerinde yeni bir deprem beklenmiyor. Dileriz de son olur. Enkaz kaldırma, depremden kurtulanların barınma, eğitim, iş ve yaşamlarını idame etmeleri adına herkes üzerine düşeni yapıyor. Bütün bunların yanında sorumlularla ilgili neler yapıldığını öğrenmek üzere Diyarbakır'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştük. 17 Ağustos 1999 depreminde olduğu gibi sadece Veli Göçer gibi bir kişiyle sınırlı kalıp kalmayacağını, hangi görevde olursa olsun tüm sorumluların adalet önünde hesap verip vermeyeceğini konuştuk. İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları:



ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR



Şu aşamada yıkılan binaların tamamında görevlendirilen cumhuriyet savcıları ve başsavcılar resen çalışmalarına başladılar ve soruşturmalar sürüyor. Burada sadece savcılarımız değil, yine gönüllü olarak görevlendirilen bilirkişilerimiz de çalışmalarına devam ediyor. Binaların inşasında sorumlu her kim ya da kimler ise hepsi tespit edilecek (imar, inşa, izinler, imza kim ya da kimler ise tek tek bilgiler derleniyor), dosyalanacak, bilirkişiler numuneler alıp inceleyecek, kalite-standartlara uyulup uyulmadığı belirlenecek, kimlerin soruşturma kapsamına girdiği tespit edilecek, denetlemede her kim sorumluysa (yapı denetim firmaları, belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) hepsi belirlenecek, inşaat sağlam yapılmış ama kolon kesilmiş veya inşaatta kullanılan malzemelerin sağlamlığı üzerine hatalı izin veren ya da denetim yapan herkes belirlenip kusur derecelerine göre işlemler yapılacak.



4 BİN 514 PERSONEL SAHADA



Tabii bu çok kolay bir süreç değil. Takdir edersiniz ki her bina özelinde tespit ve değerlendirme yapmak gerektiği için sürecin ne kadar olacağı konusunda kesin bir tarih vermek kolay değil. Örneğin; Diyarbakır'da yıkılan binaların yüzde 99'u 1998 öncesine ait. Ve bu yüzden yapıldığı dönemin yasal mevzuatı ve teknik şartlarına uygunluğuna göre denetleme yapıp değerlendirmek ve ona göre yargı sürecini işletmek gerekiyor. Ama bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki; devlet ve yargının tüm unsurları olarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Şu anda tüm deprem bölgesinde 675 hâkim-savcı, 444 bilirkişi, 454 adli tıp ekibi, 1327 ceza ve tevkifevleri çalışanı (gardiyan, cezaevi müdürü vb.), 326 CEKUT (Cezaevi Arama Kurtarma görevlisi), 1288 Personel Genel Müdürlüğü görevlisi (zabıt kâtibi, yazı işleri görevlileri, tekniker, adli emanet memuru, mübaşir, bilgi işlem görevlisi, şoför, fotoğrafçılar) sürekli ve dönüşümlü olarak aktif çalışıyor. Toplam 4 bin 514 Adalet Bakanlığı ve HSK'nın görevlendirdiği bu arkadaşlarımızın hemen hepsi gönüllülük esasıyla sahada görev yapıyor.



HER BİNA AYRI DEĞERLENDİRİLECEK



Bilirkişi görevlendirmesinde, bölgedeki arkadaşların çoğu depreme maruz kaldıkları için mevzuatta değişiklik yaptık ve bölgeden bilirkişi bulmak zor olduğu için Türkiye'nin her yerinden bilirkişinin görev yapmasının önünü açıp kotayı da kaldırdık. Böylelikle işlerin daha hızlı yapılması sağlandı. Keza, savcılarımızın da Kilis'te çalışmaları tamamlandı (delil toplama, soruşturma aşamaları), diğer illerimizde de büyük çoğunlukla bitti. Sadece Hatay ve İskenderun'da çalışmalar yoğunlukla devam ediyor; fakat buralarda da çok uzun süreceğini sanmıyorum. Her binanın durumunun ayrı olduğunu ve yapıldıkları yıllardaki mevzuata göre bir değerlendirme yapılacağını tekrar hatırlatmak isterim. Mevzuata uygunluk, kusura göre araştırma ve soruşturma yapılıp ona göre yargı süreci işletilecek.



KİMSEYE AYRIMCILIK YOK



Son olarak şunu söylemeliyim ki; deprem nedeniyle yıkılan binalarda her kim sorumlu ise tespit edilip yargı önüne çıkartılacak ve hesap verecektir. Adaletin yerini bulacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir kimse ya da kuruma ayrımcılık ya da himaye söz konusu değildir. Aksini iddia eden ya bilgisiz ya da kasıtlıdır. Sorumlular cezalarını alacak, adalet tecelli edecektir.