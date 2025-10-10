Türkiye 5G devrimine hazırlanıyor

Türkiye’de 5G teknolojisi 2026 yılında hayata geçecek. 16 Ekim’de yapılacak ihaleye günler kala tüketicinin aklında ödeyeceği fatura, uyumlu telefon, pil tüketimi gibi üç temel konu var

Türkiye, uzun süredir beklenen 5G dönemine adım atmaya hazırlanıyor. Resmî takvime göre 16 Ekim 2025'te yapılacak frekans ihalesi ile 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında, toplam 400 MHz frekans tahsisi yapılacak. İlk ticari 5G hizmetlerin 1 Nisan 2026 itibarıyla sunulması hedefleniyor. Şu anda Türkiye'de pilot şehirlerde 5G denemeleri yürütülüyor. BTK, deneme izinleri kapsamında İstanbul, Ankara gibi şehirlerde testler yapılmasına izin verdi. Bu testler, altyapının çalışabilirliği ve teknik uyumluluk açısından önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

ELİNİZDEKİ CİHAZ HAZIR

Peki 5G teknolojisine geçildiğinde telefonlar çalışacak mı? Bugün satılan amiral gemisi akıllı telefonların çoğunda 5G modem entegre durumda ve teknik olarak 5G desteği bulunuyor. Ancak 5G performansı sadece cihazın modemi ile değil; desteklediği frekans bantları, anten dizilimi, yazılım optimizasyonu ve operatör- altyapı uyumu ile de belirleniyor. Yani cihazınız teorik olarak 5G desteğine sahip olsa bile, Türkiye'deki 5G bantlarını desteklemiyorsa tam performans alamayabilirsiniz. BTK tarafından "5G kullanan abone" sayısına dair bir kamu verisi paylaşılmış değil; yaygın ticari kullanıma geçilmediği için bu rakam çok düşük düzeyde olacaktır. Deneme izinleri, altyapı kurulum çalışmaları ve pilot bölgeler bu sürecin ilk safhaları.

2.2 MİLYAR CİHAZ

2024 yılında dünya çapında 5G bağlantı sayısı 2.25 milyara ulaştı. Bu sayı teknolojinin hızlı benimsenmesine işaret ediyor. Kuzey Amerika'da 5G penetrasyonu nüfusun yaklaşık yüzde 70-80'ine ulaşmış durumda. Avrupa'da da birçok ülke 5G altyapısını yaygınlaştırdı. Türkiye, 5G'ye geçişi ciddi şekilde planlamış durumda. Cihaz altyapısı çoğu kullanıcı açısından teorik olarak hazır görünüyor. Ama asıl sınav, kapsama alanı, frekans uyumları, operatör yatırımı, tarife politikaları ve cihaz–şebeke uyumluluğu olacak. 2026'da başlayan ticari 5G süreci, teknoloji tarafında devrim niteliğinde uygulamaların kapısını aralayacak. Ancak kullanıcıların deneyimi büyük ölçüde uygulanan altyapıya ve düzenlemelere bağlı olacak.



CİHAZLARA ETKİSİ NE OLACAK?

İnternet hızı: 5G, teorik olarak 4G'ye kıyasla çok daha yüksek hız ve kapasite sunar. Ancak saha koşulları, ağ yoğunluğu ve kanal durumu performansı sınırlar.

Gecikme (latency): 5G ile gecikme önemli oranda düşer. Bu da gerçek zamanlı uygulamalarda büyük fark yaratır.

Pil tüketimi: 5G modüller, özellikle yüksek veri iletimi sırasında daha fazla enerji kullanabilir. Ancak modern modem optimizasyonları, "uyandırma" tasarımları ve enerji tasarrufu modları ile bu kayıp azaltılmaktadır.

Data ücretleri: Altyapı maliyetleri ve frekans kullanım bedelleri, operatörlerin tarifelerini belirlerken önemli rol oynayacak. Yüksek veri talebine uygun tarifeler geliştirilmesi bekleniyor.

Yapay zeka & ileri hizmetler: 5G'nin düşük gecikmesi ve yüksek kapasitesi, uçtan buluta AI uygulamalarını, AR/VR, IoT, otonom sistemler gibi yenilikçi servisleri daha erişilebilir kılacak.



TELEFONUM DESTEKLİYOR MU?

Türkiye'de 5G hizmeti başlamadan önce birçok kullanıcı "telefonum 5G'yi destekliyor mu?" sorusunun cevabını arıyor.

1- Ayarlar menüsüne bakın: Android telefonlarda "Ayarlar>Mobil Ağ>Ağ Türü" kısmında "5G/4G/3G" seçeneği görünüyorsa cihazınız 5G uyumludur. iPhone'da "Ayarlar>Hücresel> Hücresel Veri Seçenekleri>Ses ve Veri" adımlarında "5G Açık" veya "5G Otomatik" seçeneği bulunuyorsa, telefonunuz 5G desteklidir.

2-Model numarasını kontrol edin: Cihazınızın "Hakkında" menüsünde model numarasını bulun ve üreticinin resmi sitesinde arayın. "5G (sub-6 GHz)" veya "mmWave" ifadeleri varsa, 5G desteklidir.

3-SIM kart ve operatör uyumunu doğrulayın: Eski SIM kartlar 5G'yi desteklemeyebilir. Operatörünüzün müşteri hizmetlerini arayıp "SIM kartım 5G'ye uygun mu?" diye sorun.

4-IMEI sorgu sitelerini kullanın: IMEI.info veya GSMArena.com gibi sitelerde cihazın IMEI numarasını girerek "Network" bölümünde "5G bands" satırını kontrol edin.



MAĞAZALARDA SATILAN TELEFONLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 5G İLE UYUMLU

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş için gün sayarken Türk Telekom, mağazalarında ve online satış kanallarında sunduğu 5G uyumlu akıllı telefonlarla dikkat çekiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025 yılı itibarıyla gerçekleştireceği 5G lansmanına hazırlık sürecinde, Türk Telekom portföyündeki cihazların önemli bir kısmı yeni nesil bağlantı teknolojisini destekliyor. BTK verilerine göre, Türkiye'de kullanılan akıllı telefonların yaklaşık yüzde 45'i hâlihazırda 5G destekli durumda. 5G'nin aktif edilmesiyle birlikte bu oran hızla artacak ve yeni satılan cihazların neredeyse tamamı 5G standartlarını taşıyacak.

SIM KART UYUM TESTİ HİZMETİ SUNUYOR

Türk Telekom, 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte daha yüksek hızlar, düşük gecikme süresi ve yapay zeka destekli hizmetlerin daha verimli çalışacağını vurguluyor. 5G, özellikle bulut oyunlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve IoT cihazları için önemli bir altyapı oluşturacak. Türk Telekom yetkilileri, 5G'ye geçiş sürecinde müşterilerinin cihaz uyumluluğu konusunda endişe yaşamaması için hem satış öncesi bilgilendirme hem de SIM kart uyum testi hizmeti sunduklarını belirtiyor. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor, Huawei, Vivo ve General Mobile markalarının yeni nesil modelleri 5G desteğiyle satışta. 5G uyumlu olarak öne çıkan bazı modeller şunlar: Apple: iPhone 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 serileri Samsung: Galaxy S21, S22, S23, S24, S25 serileri ile Galaxy Z Flip/Fold modelleri Xiaomi: Redmi Note 12 Pro 5G, 13T, 14T, 15T serileri Oppo: Reno 10 5G, A78 5G Honor: Magic 6 Lite, Honor 90 Huawei: Mate 40 Pro, Nova 11 serisi, Pura 70 ve Pura 80 serileri Vivo: V29 5G, Y36 5G.



YERLİ SAĞLIK GİRİŞİMİ VAGUSTİM 1 SAATTE YATIRIM HEDEFİNE ULAŞTI

Vagustim, ikinci nesil ürünü Vagustim V2'yi Kickstarter'da tanıttı ve yalnızca 1 saat içerisinde hedef fon tutarına ulaştı. Şirketin hedefi bu alanda dünyada öncü olmak

2019 yılında Eczacıbaşı Momentum, İTÜ Teknokent, Hasan Kapar, Emre Çorak ve Erman Turan'dan yatırım ala Vegistum girişimi, bugüne kadar 50'den fazla ülkeye ihracat yaptı. İlk versiyon ürünü ise Harvard, Duke, UCLA, ETH gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da tercih edildi. Nöromodülasyon alanında dünyada bir ilki başararak AI destekli kişiselleştirme özelliği sayesinde kullanıcının yaş, cinsiyet ve kullanım amacına göre özelleştirilmiş protokoller sunuyor. Farklı kulak yapısına uygun ergonomik kulak aparatlarıylakonforlu ve güvenli kullanım sağlıyor. Şarj edilebilir bataryası ve offline kontrol desteğiyle günlük yaşamda taşınabilirlik ve uzun süreli performans sunarken, global kullanıcı deneyimlerinden öğrenilerek geliştirilmiş yazılımı daha sezgisel bir arayüz ve daha verimli sonuçlar sağlıyor.

KÜRESEL ADIMA HAZIR

Dr. Ali Veysel Özden ve Ali Can Erk tarafından kurulan Vagustim, elde ettiği bilgi birikimi ve kullanıcı deneyimlerini ikinci nesil cihazına yansıtarak, kişiselleştirilmiş wellness alanında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. CEO Ali Can Erk, "Patentler, akademik araştırmalar ve özgün algoritmalarla desteklenen Vagustim V2, en önemlisi de yıllardır elde ettiğimiz gerçek kullanım verileri sayesinde sektörde devrim yaratan özelliklere sahip. Sağlık teknolojileri alanında son yıllarda öne çıkan nöromodülasyon alanında farklı kullanım amaçlarına yönelik çözümler geliştirerek bunları ticarileştirmeyi ve global ölçekte büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Amacımız, bu alanda dünyanın öncü şirketlerinden biri olmak" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER İÇİN YAPAY ZEKA ARAÇLARI REKABETİ BAŞLADI

Google, yapay zekânın eğitimdeki dönüştürücü gücünü daha fazla öğrenciye ulaştırmak için önemli bir adım attı. Şirket, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede üniversite öğrencilerine yönelik 12 ay boyunca ücretsiz "Google AI Pro" planı başlattı. 9 Aralık 2025'e kadar kayıt yaptıran 18 yaş üstü üniversite öğrencileri, Gemini 2.5 Pro modelinden NotebookLM'e, Veo 3'ten Nano Banana'ya kadar en gelişmiş yapay zekâ araçlarına ücretsiz erişim sağlayacak. Google'ın yeni planı, öğrencilerin yalnızca bilgiye ulaşmalarını değil; öğrenme süreçlerini derinleştirmelerini, üretkenliklerini artırmalarını ve yaratıcı becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Plan kapsamında sunulan Gemini 2.5 Pro, öğrencilerin metin veya görsellerle karmaşık sorular sormasına, ödev desteği almasına ve araştırma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanıyor. Deep Research aracı ise web üzerindeki yüzlerce kaynaktan derlenen analizlerle öğrencilerin daha kapsamlı bilgiye kısa sürede ulaşmasını sağlıyor.

KİŞİSEL YAPAY ZEKA MENTORU

Google, bu kapsamda öğrencilere "Gemini Öğrenme Rehberi" modunu da sundu. Bu özellik, yalnızca yanıt üretmekle kalmayıp öğrencileri adım adım yönlendiren bir yapay zekâ mentoru işlevi görüyor. Matematik problemleri çözmekten makale taslağı hazırlamaya, sınavlara çalışmaktan tartışma metni oluşturmaya kadar birçok konuda rehberlik eden bu mod, öğrencilerin düşünme ve öğrenme süreçlerini destekliyor. Google, sadece öğrenciler değil, öğretmenler için de özel çözümler geliştirdi. Yakın zamanda tanıtılan Gemini for Education, eğitimcilerin ders planlarını kolaylaştırıyor, sınıf içeriklerini zenginleştiriyor ve öğrencilere kişiselleştirilmiş destek sunmalarına yardımcı oluyor.