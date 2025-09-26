Türk Telekom 5G’de hızlanıyor 6G için şimdiden hazırlık

1 Nisan 2026’dan itibaren başlaması planlanan 5G için Türk Telekom çalışmalarını son hız sürdürüyor. Geleceğe dönük çalışan şirket, 6G için de Ar-Ge projelerine dahil oluyor

Türk Telekom, 5G yatırımlarını hızlandırırken, 6G teknolojisine yönelik stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarına da yöneliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 5G frekans ihalesi 16 Ekim 2025'te yapılacak. İhalede 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında toplam 11 frekans paketi satışa sunulacak ve mobil 5G hizmetlerinin 1 Nisan 2026'dan itibaren ticari olarak başlaması hedeflenecek. Bu süreç, Türk Telekom'un altyapı yatırımlarıyla paralel ilerleyecek. Şirket, 2025'in ilk yarısında toplam 21,8 milyar TL'yi aşan yatırım yaptı. Bu yatırımların büyük kısmı fiber altyapıya yönlendirilirken, fiber kablo uzunluğu 496 bin kilometreye, fiber kapsaması ise 33.5 milyon haneye ulaştı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Türk Telekom ayrıca 5G'nin farklı kullanım alanlarını test ederek, VR yayınlardan stadyum uygulamalarına ve sanayi çözümlerine kadar geniş bir deneyim alanı oluşturdu. Geleceğe dönük olarak şirket, 6G vizyonunu da netleştiriyor. Türk Telekom, Ericsson ve Nokia ile yaptığı anlaşmalarla 6G Ar-Ge projelerine dahil oldu. SafeRoute-6G gibi uluslararası iş birlikleri, güvenli ulaşım ve yeni nesil iletişim çözümlerine odaklanıyor. CEO Ümit Önal, bu süreci "milli sorumluluk" olarak gördüklerini ve 6G'nin sağlık, tarım, eğitim ve şehircilik gibi alanlarda önemli faydalar sağlayacağını vurguladı.

EKOSİSTEM OLUŞTURUYOR

Türk Telekom, bir yandan 5G ile Türkiye'yi yeni nesil bağlantıya hazırlarken, diğer yandan 6G için şimdiden ekosistem oluşturmaya çalışıyor. Ancak yüksek lisans maliyetleri, altyapı yatırımlarının finansal yükü ve küresel standartlaşma süreci şirketin önündeki en önemli zorluklar arasında yer alıyor.

KKTC'DE İKİ AYRI ŞİRKET KURDU

Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) toptan ve perakende hizmetlere yönelik iki ayrı şirket kurduğunu bildirdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 99,99, TTNET

AŞ'nin ise yüzde 0,01 hissedar olarak yer aldığı "Türk Telekom Kıbrıs Toptan Hizmetler Şirketi Limited"in kurulduğu belirtildi. İkinci açıklamada ise "10 Temmuz tarihli açıklamamız çerçevesinde, "Şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 0,01, TTNET AŞ'nin yüzde 99,99 hissedar olarak yer aldığı 'Türk Telekom Kıbrıs Perakende Şirketi Limited' kurulmuştur" ifadesi yer aldı.

***



6G UYUMLU CİHAZLAR 2028 İTİBARIYLA SAHNEYE ÇIKIYOR

Qualcomm tarafından düzenlenen Snapdragon Summit 2025 etkinliğinde sahneye çıkan CEO Cristiano Amon, yapay zekâ ve bağlantı teknolojilerinde şirketin gelecek vizyonunu paylaştı. Amon'un konuşmasında öne çıkan mesaj, "Yapay zekâ (AI) yeni kullanıcı arayüzü olacak" vurgusu oldu. Ayrıca 6G uyumlu cihazların 2028'den bile önce piyasaya sunulacağını vurguladı. Konuşmasında 6G'ye de değinen Amon, bu yeni nesil bağlantı teknolojisinin yalnızca cihazları bağlamayacağını, aynı zamanda algılayıcı verileri yorumlayarak çevreyi anlamlandıracağını vurguladı. Qualcomm'un 3GPP standart çalışmalarında aktif rol oynadığını hatırlatan Amon, 2028 itibarıyla ön-ticari (pre-commercial) 6G cihazların hazır olabileceğini söyledi. Amon, artık cihazların yalnızca uygulamalarla değil, yapay zekâ ajanları aracılığıyla kullanıcıyla etkileşim kuracağını belirtti. Telefon, saat, kulaklık ve gözlük gibi cihazların ötesinde, kişisel yapay zekâ ajanlarının günlük yaşamın merkezine yerleşeceğini söyledi. "Artık simgelere tıklamak ya da menülerde dolaşmak zorunda değiliz. Yapay zekâ, niyetimizi anlayarak sezgisel etkileşim kuracak" diyen Amon, kullanıcı deneyiminin giderek 'yapay zekâ ajanları odaklı' bir yapıya kayacağını ifade etti.

DEVLERLE İŞBİRLİĞİ

Etkinlikte Google yöneticileriyle birlikte sahneye çıkan Amon, mobil ve PC dünyasının entegrasyonuna yönelik yeni adımları da duyurdu. "Bizzat gördüm, inanılmaz. Mobil ile PC'nin birleşme vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor" diyen Amon, Android ve PC ekosistemleri arasında ortak teknik temel oluşturulduğunu açıkladı. Google ile Qualcomm yapay zekânın yeni arayüze dönüştüğü ekosistemde otomobilden akıllı gözlüklere, dizüstü bilgisayardan akıllı telefonlara derin bir işbirliğini içeriyor. Ayrıca uygulama ve cihaz tarafında Adobe, Asus, HP, Lenovo, Raser gibi ofisten mobil eğlence pek çok marka ile ekosistemin tüm oyuncularıyla işbirliği yapıyor.

***



ECHOTWİN AI 8 MİLYON DOLARLIK TOHUM YATIRIM ANLAŞMASI YAPTI

Akıllı şehirler sektörü hızlı kentleşme, sürdürülebilir altyapıya yönelik artan talep ve IoT, yapay zekâ, 5G ile edge computing alanlarındaki gelişmelerin etkisiyle benzeri görülmemiş bir ivme yaşıyor. Bu faktörler, belediyelerin kentsel ortamları planlama, izleme ve yönetme biçimlerini dönüştürüyor. Dayanıklılık, verimlilik ve yaşam kalitesinin artırılması için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak modern teknoloji yatırımlarına sahip olmayan birçok şehir hâlâ reaktif ve maliyetli altyapı bakımı, kalıcı trafik sıkışıklıkları, artan çevresel baskılar ve kamu güvenliğinde büyüyen açıklar gibi önemli zorluklarla karşı karşıya. EchoTwin AI'ın platformu ise bu döngüyü kırıyor. Günlük belediye araç filolarını gerçek zamanlı, yapay zekâ destekli kentsel sensörlere dönüştürerek şehrin yaşayan bir dijital ikizini oluşturuyor. Bu dinamik model sayesinde şehirler, reaktif bakımdan öngörücü ve kendi kendini onaran operasyonlara geçebiliyor.

GÖRSEL YAPAY ZEKÂ MOTORU

EchoTwin'in teknolojisinin merkezinde, tam mekânsal akıl yürütme yeteneğine sahip, şirkete özgü bir görsel zekâ motoru yer alıyor. Patentli yapay zekâ ve makine öğrenimi çerçeveleriyle semantik trafik ihlali tespiti yapabilen bir Görsel Dil Modeli (VLM) entegre edilen bu sistem, kentsel toplulukların filolarını altyapı koruyucuları olarak konumlandırmasına imkân tanıyor. Ölçeklenebilir uyumluluk, güvenlik ve dayanıklılık sunuyor. EchoTwin AI'nin arkasındaki liderlik ekibi ise kritik görevlerde ve yüksek karmaşıklığa sahip ortamlarda dünya çapında binlerce edge tabanlı yapay zekâ sistemi konumlandırmış derin bir deneyime sahip.

YENİ NESİL AKILLI ŞEHİRLER

Şehirlerin akıllı şehirlerden, bilişsel şehirlere evrilmesini misyon haline getirdiklerini belirten EchoTwin AI Kurucusu ve Global CEO'su Chris Carson, "2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağı öngörülürken, kentleşme küresel ölçekte altyapılar üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı yaratıyor. Misyonumuz, şehirlerin akıllı şehirlerden bilişsel şehirlere evrilmesine yardımcı olmak" dedi. EchoTwin'in belediyelere gerçek zamanlı görünürlük ve eyleme geçirilebilir zekâ sunarak kentsel sorunları otomatik olarak tespit etme, öngörme ve çözme imkânı sağladığını anlatan Carson, "Platformumuzla şehirler gerçekten 'görme, düşünme ve hareket etme' yeteneğine kavuşarak daha temiz, daha güvenli ve daha sürdürülebilir, kendini onaran kentsel ekosistemler oluşturabiliyor" diye konuştu. EchoTwin AI, ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki küresel şehirlerin önde gelen kurumlarıyla platformunu aktif pilot uygulamalarda test ediyor. Küresel akıllı şehirler pazarının beş yılda iki katına çıkması öngörülürken, EchoTwin AI bu kategoride öncü konumda bulunuyor.

***



YAPAY ZEKA BAŞROLDE

Ağustosta bin 140'tan fazla erken aşama yatırım turu gerçekleşti. Yatırımların üçte biri yapay zekâya gitti

CB Insights verilerine göre, dünya genelinde teknoloji girişimleri ağustos ayında bin 140'tan fazla erken aşama yatırım aldı. Bu girişimlerin yüzde 30'dan fazlası yapay zekâ destekli ürün ve hizmetler geliştiriyor. Özellikle AI ajanları üzerine çalışan şirketler 50'den fazla yatırım turu kapattı. Ayın en büyük anlaşması, robotlar için temel modeller geliştiren FieldAI'nin 314 milyon dolarlık Seri A yatırımı ve 2 milyar dolarlık değerlemesi oldu. Blockchain/kripto ve robotik sektörleri de yaklaşık 50'şer anlaşmayla dikkat çekti.

BİGG YATIRIM

Türkiye'de erken aşama yatırımlarda TÜBİTAK BİGG'in öne çıktı. TÜBİTAK'ın BİGG (Bireysel Genç Girişim) programı geleneksel olarak hibe/ödeme destekleriyle yürütülen bir modeldi, fakat "BİGG Yatırım" uygulamasıyla bu desteğin "erken aşama yatırım/ sermaye katkısı" bileşeni öne çıkmaya başladı. BİGG Yatırım, 2025'in birinci çağrısında, 2 bin 31 başvuru alındığı, bin 344 adayın programa dahil edildiği, değerlendirme süreçlerinden geçerek 101 girişimcinin "Mükemmeliyet Mührü" alarak yatırım aşamasına geçtiği ilan edildi.