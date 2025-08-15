Türk Telekom fiber altyapı yatırımlarıyla 5G ve ötesi için hazırlıkları tamamladı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaklaşık 25 yıl boyunca geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesinde sona yaklaştıklarını belirterek, “LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünün fiber bağlantıya sahip olmasıyla, 5G ihalesi ve yayılım sürecine hazırız” dedi

Türk Telekom, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artırarak 50.4 milyar TL'ye yükseltti. Mobil ve sabit internet iş kollarındaki güçlü performans, büyümeye öncülük etti. Mobil alanda büyümesini hız kesmeden sürdüren Türk Telekom, son on iki ayda 2.5 milyonun üzerinde mobil faturalı net abone kazanarak tarihi bir rekor kırdı. 2025'in ikinci çeyreğinde 678 bin net mobil abone ekleyen şirketin toplam mobil abone sayısı 28.5 milyona ulaştı.2025 yılı ikinci çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İş kollarımızın ikinci çeyrek performansından oldukça memnunuz. Bu performans 2025 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememizi sağladı. 2025'in ilk yarısında toplam abone sayımız 54.2 milyona yükseldi. Tüm segmentlerimiz dönem boyunca beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterirken, gelire en yüksek katkı yine kayda değer bir performans gösteren mobil segment sağladı. Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladık ve mobil abone sayımızı 28,5 milyona yükselttik" şeklinde konuştu.







KONSOLİDE GELİR 50.4 MİLYAR TL

Mobildeki güçlü büyüme ivmesinin sürdüğünü belirten Önal, "Sabit internet tarafında ise toplam abone sayımız 15.5 milyona yükselirken, 496 bin km uzunluğa ulaşan fiber ağımız, 33.5 milyon haneyi kapsıyor. 2025'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde 44.5 milyar TL olan konsolide gelirlerimizi 50.4 milyar TL'ye yükselttik. FAVÖK bu çeyrekte yüzde 23 artarak 21.3 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marj yüzde 42.2 oldu. Net kârımız ise yıllık bazda yüzde 14.2 artışla 4.9 milyar TL'ye ulaştı. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ve yatırımlarımızla mobil iş kolundaki yükselişimiz sürüyor. Faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydetti. Son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora daha imza attık. Güçlü altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimizin yanı sıra devam eden yatırımlarımız ve kazandığımız birikimlerimiz ile mobil alandaki varlığımızı ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.







BÖLGESEL ANLAMDA KRİTİK ADIM

Bölge coğrafyanın dijitalleşmesine yönelik adımlar attıklarını ifade eden Önal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağımız fiber altyapı girişimimizi önemli bör dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan ikili protokol kapsamında ülkedeki fiber dönüşüm süreci Türk Telekom tarafından yürütülecek. Bu girişim yurt dışında hem altyapı geliştirici hem de perakende sabit internet sağlayıcısı olarak ilk açılımımız. Her iki alandaki yetkinliğimizi bir kez daha ortaya koyacak olan bu adımın yakın coğrafyalarda oluşabilecek yeni fırsatlara da zemin hazırlayabileceğine inanıyoruz" dedi.







"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYE ÇOK YAKINIZ"

Önal, yılın ikinci çeyreğinde 13.3 milyar TL yatırım gerçekleştirerek 2025'in ilk yarısını 21.8 milyar TL'lik yatırımla tamamladıklarını belirterek, "Ülkemizin dijitalleşmesi için 2005'ten bu yana yaptığımız yatırım toplamı 22 milyar dolara ulaştı. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır. Yaklaşık 25 yıl boyunca geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmemizi yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme, Türkiye'nin dijital dönüşümünü güçlendirme hedefimiz doğrultusunda stratejik ve net bir yol haritası çizmeye olanak tanıyacak. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom'un yaptığı her yatırımın Türkiye'ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bununla birlikte kuşkusuz, sektörümüz ve Türk Telekom için yepyeni ve heyecan verici bir dönemin eşiğindeyiz. Uzun yıllardır yatırım stratejimizi şekillendiren ve Ar-Ge çalışmalarımızın odağında yer alan 5G dönemine giriyoruz. Güçlü fiber altyapımız, endüstrilerdeki öncü çalışmalarımız ve yüzde 54'ünü şimdiden fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımız ile yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesine ve ardından gelecek yayılım sürecine hazır durumdayız" diye konuştu.