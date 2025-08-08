Enerjiden sonra veri akışında da Türkiye dijital köprü oldu

Türkiye, enerji köprüsünden sonra dijital köprü olmayı da hedefliyor. Türk Telekom, fiber yatırımları ve uluslararası vizyonu ile Türkiye, Avrupa-Asya arasında stratejik dijital geçiş noktası konumunu güçlendiriyor. 135 noktada dijital ağ örülüyor

Türkiye, tarihi boyunca kıtalararası geçiş noktası olma avantajını modern çağda dijital altyapı gücüne dönüştürmeyi hedefliyor. Enerji nakil hatlarında Doğu-Batı köprüsü olan Türkiye, şimdi de Türk Telekom'un yaptığı yatırımlarla veri trafiğinde aynı stratejik rol oynama hedefinde.

Türk Telekom'un Macaristan merkezli iştiraki TT International, 24 ülkeyi kapsayan 135 varlık noktasıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında köprü kurma misyonunu yürütüyor. Bu strateji, Türkiye'nin enerji transit ülkesi kimliğini dijital çağa taşıyan bir yaklaşım sergiliyor.







Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın açıklamalarına göre, şirket sadece ulusal dijital dönüşümün öncüsü değil, aynı zamanda uluslararası arenada Türkiye'nin jeopolitik konumunu dijital üstünlüğe çeviren ana aktör olarak konumlanıyor. "50 bin kilometrelik fiber ağımız, denizaltı kablo sistemlerimiz ve 200'den fazla uluslararası iş ortağımızla Türkiye'nin dijital vizyonunu küresel arenaya taşıyoruz" diyen Önal, ülkenin coğrafi konumunun dijital çağda rekabet avantajına dönüştüğünü vurguluyor.







AVRUPA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN AĞ

Türkiye'nin dijital köprü olma hedefini destekleyen iç dinamikler de güçlü. FTTH Council verilerine göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer alıyor.

Ülke genelinde 482 bin kilometre fiber ağ ile 33.2 milyon haneye ulaşım sağlayan Türk Telekom, 5G altyapısında da öncü konumda. LTE baz istasyonlarının yüzde 54'ünü fibere bağlayarak, dünyanın 2030 hedefini şimdiden aştı.

Türk Telekom'un dijital köprü stratejisi sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiberleşme sürecini başlatan şirket, aynı zamanda Macaristan'daki Formula 1 Grand Prix'inin fiber altyapısını da sağlayarak uluslararası prestij projelerine imza atıyor.

Enerji nakil hatlarında Avrupa ile Asya arasında köprü olan Türkiye, artık veri trafiğinde de benzer bir role soyunuyor. Türk Telekom'un uluslararası stratejisi, ülkenin jeopolitik konumunu 21. yüzyılın dijital ekonomisinde rekabet avantajına çeviren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.







GELECEĞİN TRANSİT ROTASI

Bu vizyon, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel dijital ekosistemde de önemli bir oyuncu olma hedefini ortaya koyuyor. Avrupa'dan Asya'ya uzanan dijital köprü, ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendirirken, uluslararası arenada stratejik önemini de artırıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji güvenliği alanındaki stratejik konumunu dijital altyapıya taşıması açısından önem taşıyor ve ülkenin gelecekteki teknolojik bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor.



F1 MACARİSTAN GRAND PRİX'İ TT INTERNATİONAL İLE DÜNYAYA ULAŞIYOR

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından olan Formula 1'in Macaristan Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin fiber altyapı sağlayıcılarından biri olan TT International, uzun yıllardır hem Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet hizmetini, hem de yarışın canlı yayınlayan firmaların uluslararası bağlantılarını sağlıyor.