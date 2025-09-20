Türk Telekom Ventures geleceğin girişimlerini dünya sahnesine taşıyor

Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures, dünyanın önde gelen girişim sermayesi fonları (VC), kurumsal girişim sermayesi şirketleri (CVC) ve üst düzey yöneticilerini İstanbul’da bir araya getiren “Global Value Growth” etkinliğine ev sahipliği yaptı

Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures, dünyanın önde gelen girişim sermayesi fonları (VC), kurumsal girişim sermayesi şirketleri (CVC) ve üst düzey yöneticilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya getiren "Global Value Growth" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ayrıca Türk Telekom Ventures ile birlikte Cellnex, Du, KPN, MTN, NGP Capital, NOS, Omantel, Orange, Swisscom, TIM ve Telefonica'nın da içinde bulunduğu 12 telekom operatörü ve 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren "Alaian" Network üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, girişimler, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yatırımcılarla aynı platformda buluşarak yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları için görüşmeler gerçekleştirdi.

İŞBİRLİĞİ İÇİN KÖPRÜ KURUYOR

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, " Türk Telekom Ventures ile bugüne kadar yatırım yaptığımız girişimlerin toplam değerlemesi 576 milyon dolara ulaşırken girişimlerin toplam geliri gelinen aşama itibari ile 100 milyon dolara ulaştı. Bugün portföyümüzde yer alan girişimlerimizin değerlemesinin yüz milyonlarca dolara ulaşması, Türkiye'den çıkan fikirlerin küresel pazarlarda başarı yakalayabileceğinin en somut göstergesi. San Francisco'da bulunan ofisimiz ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıyor, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz. Bunun en güçlü örneklerinden biri de üyesi olduğumuz Alaian Network. Bu işbirliği sayesinde Türkiye'den çıkan girişimler dünyanın herhangi bir noktasında büyüme imkânı bulurken, global girişimler de Türk Telekom ekosistemiyle ülkemizde yeni fırsatlar yaratabiliyor. Türk Telekom Ventures olarak biz, girişimciliği bir kültür olarak benimsiyor ve bu kültürü küresel ölçekte paylaşarak Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÜÇLÜ İŞ ORTAĞI OLDU

Telefonica Alaian temsilcisi ve Wayra Genel Müdürü Agustin Moro, "Türkiye'de Türk Telekom gibi güçlü bir ortağımız olduğu için gerçekten heyecan duyuyoruz. Gelişmiş açık inovasyon stratejileri, sundukları eksiksiz araç seti (TT Ventures PİLOT hızlandırma programı), yatırım kapasiteleri ve sağlam başarı geçmişleri onları, Avrupalı telekom şirketlerinin Türkiye'deki girişim sermayesi (VC) ekosistemine erişmesi için mükemmel bir platform haline getiriyor. Tanıştığımız Türk girişimlerinin kalitesinden ve telekomünikasyon sektörü ile Alaian platformunun bir parçası olan 12 operatör ve tedarikçi için sundukları fırsatlardan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.



YERLİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE YATIRIM DESTEĞİ

Sağlık teknolojileri alanında iki yeni yatırımla dikkat çeken Exim Ventures martAlpha ve PhiTech'i portföyüne dahil etti. Amerika'da FDA onayı alarak büyüme yolculuğuna çıkan SmartAlpha ilk yerli yapay zeka şirketi olarak küresel yolculuğuna başladı. Eksim Ventures'ın sağlık sektöründe yatırım gerçekleştirdiği SmartAlpha, ODTÜ Teknokent'te kurulan ve Amerika'da FDA onayı alan ilk yerli yapay zeka şirketi olarak dikkat çekiyor. Bu onay sayesinde, Türkiye'de geliştirilen bir yapay zeka yazılımı ilk kez Amerika'da klinik kullanım izni alarak tıbbi cihaz statüsüne geçti.

DÜNYA DEVLERİYLE İŞBİRLİĞİ

SmartAlpha'nın geliştirdiği yapay zeka destekli görüntü analiz teknolojisi; sezaryen, meme cerrahisi, diz ve omuz ameliyatları gibi farklı operasyonlarda ağrı yönetimi amacıyla uygulanabiliyor. Yazılım, aldığı klinik onay sayesinde artık ABD'deki sağlık kuruluşlarında da kullanılabilecek. Şirket, geliştirdiği teknolojiler sayesinde GE HealthCare ve Siemens Healthineers gibi dünyanın en büyük tıbbi görüntüleme üreticileriyle iş birliklerini güçlendiriyor. Yakın dönemde ise ev ortamında kullanılabilecek yeni yapay zeka çözümleri için resmi başvuruların yapılması planlanıyor. Bu ürünlerin özellikle ev kazaları ve yaşlı bakımında erken teşhis süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

FARKLI GİRİŞİME DESTEK

Yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eksim Ventures Yatırımlar Direktörü Emre Bulut, "Yatırımlarımızı yalnızca finansal destek olarak görmüyoruz. Yenilikçi teknolojilerin ölçeklenmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve toplum yararına sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi için stratejik adımlar olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda sağlık odaklı yapay zeka alanında gerçekleştirdiğimiz iki yeni yatırım, Eksim Ventures olarak girişimcilere duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir" dedi.



QR KODLARIYLA MÜŞTERİNİN DİJİTAL UYGULAMAYA ULAŞMASI KOLAY

Dijital ve mobil pazarlamanın yeni gözdesi olan QR kodlar, 2025 itibarıyla yalnızca bir yönlendirme aracı değil, müşteri deneyimini kolaylaştıran stratejik bir pazarlama aracı haline geldi. Kullanıcıların güvenli ödemeden güvenli geçişe, uygulamadan ürün tanıtımlarına kadar her alanda kullanılması patlamaya sebep oldu. Aynı zamanda güvenlik için de tehdit oluşturabiliyor. Adjust'ın Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) Satış Direktörü Başak Zerman'a göre, QR kodlar özellikle uygulama indirme, kullanıcı etkileşimi ve yeniden kazanım süreçlerinde markalara ciddi avantaj sağlıyor.

KULLANICI DAVRANIŞINDA DEĞİŞİM

Son araştırmalara göre, 2025'te her 10 kullanıcıdan 9'u haftada en az bir kez QR kod tarıyor. Bu artan ilgiyi fark eden pazarlamacıların yüzde 93'ü geçtiğimiz yıl QR kod kullanımını artırdı, yüzde 86'sı ise yatırımlarını önümüzdeki dönemde büyütmeyi planlıyor. QR kodların en dikkat çekici yanı performansı. Ortalama yüzde 37'lik tıklama oranıyla, QR kampanyaları geleneksel dijital reklamlardan dört kata kadar daha etkili olabiliyor. Kullanıcının kendi isteğiyle ve bağlama uygun bir çağrıyla taradığı QR kodlar, yüksek dönüşüm oranlarıyla pazarlamacılar için cazip bir kanal haline geliyor. Ürün ambalajlarına, açık hava reklamlarına (OOH), bağlantılı televizyonlara (CTV) ya da etkinlik tabelalarına yerleştirilen QR kodlar, uygulama indirme süreçlerini hızlandırıyor. QR kodlar, kullanıcıyı uygulama içi ödüller, artırılmış gerçeklik (AR) içerikleri veya kampanyaya özel sayfalara yönlendirerek bağlılığı güçlendiriyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KAMPANYA

Pasif kullanıcıları geri kazanmak için fiş, ambalaj veya sadakat kartlarına yerleştirilen QR kodlar, kişiselleştirilmiş kampanyalara ve ödüllere erişim sağlıyor. Statik QR kodlar sabit bağlantılar sunarken, dinamik QR kodlar pazarlamacılara esneklik sağlıyor. Açılış sayfaları güncellenebiliyor, kampanyalar test edilebiliyor ve kullanıcıya saat, konum veya segmente göre farklı içerikler gösterilebiliyor. Adjust gibi ölçümleme platformlarıyla entegre edildiğinde ise cihaz, zaman, lokasyon gibi veriler takip edilebiliyor.



KÜRESEL YAPAY ZEKA ÇİPİ REKABETİ BEKLENMEDİK İTTİFAK DOĞURDU

Yapay zeka işlemcilerinin açık lideri NVIDIA, geleneksel x86 devi Intel'e 5 milyar dolarlık (hisse alımı) yatırım yapacağını ve iki şirketin veri merkezi ile kişisel bilgisayarlar için ortak çip geliştireceğini açıkladı. Anlaşma NVIDIA'nın Intel'de yaklaşık yüzde 4 hisse almasını öngörüyor ve düzenleyici onaylara tabi. NVIDIA, Intel ortaklığı için 5 milyar dolar karşılığında Intel hissesi alacağını, hisse başına fiyatın 23.28 dolar olduğunu bildirdi. Anlaşma, pay alımı ve birlikte çip tasarımı süreçlerini kapsıyor.

INTEL HİSSELERİ YÜKSELDİ

NVIDIA yalnızca bir üretici yatırımı yapmıyor, x86 ekosistemiyle daha sıkı entegrasyon ve Intel'in tasarım/ekosistem erişimiyle PC + veri merkezi ürünlerinde daha yakın iş birliği hedefliyor. Bu, hem NVIDIA'nın ürünlerini daha geniş platformlara taşıyor hem de rakiplerin uzun vadeli konumunu etkileme potansiyeli taşıyor. Haber sonrası Intel hisseleri işlem gününde çift haneli artış göstererek yüzde 25–30 civarında yükseldi. NVIDIA hisseleri ise sınırlı bir yükseliş kaydetti. Piyasa tepkisi büyük oldu. Taraflar, veri merkezi AI altyapıları ve entegre PC çipleri (Intel x86 CPU + NVIDIA RTX GPU chiplet entegrasyonları gibi) üzerinde birden fazla nesil ürün geliştirmeyi planlıyor. 2024– 2025 döneminde veri merkezi/AI hızlandırıcı pazarında NVIDIA yüzde 80–92 aralığında çok yüksek bir paya sahip olduğu çeşitli pazar raporlarıyla aktarılıyor. Bu liderlik şirketin yazılım-ekosistem (CUDA) avantajıyla pekişiyor. Bu durum NVIDIA'ya model eğitimi ve çıkarım pazarında güçlü pazarlık ve ekosistem kontrolü sağlıyor. NVIDIA yatırımı, Intel'in finansman ve stratejik ortaklık ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veriyor. Intel için bu anlaşma, finansman, teknoloji ortaklığı ve pazar algısı açısından can simidi niteliğinde. Intel'in kendi GPU/ accel hedeflerini nasıl yöneteceği, işbirliğinin kapsamına bağlı olarak şekillenecek.



BEKLENMEDİK İTTİFAKIN SEBEBİ ÇİN OLABİLİR Mİ?

NVIDIA'nın Intel'e 5 milyar dolarlık yatırımı, AI çip savaşında yeni ve beklenmedik bir ittifak anlamına geliyor. Bu adım NVIDIA'nın liderliğini pekiştirme, Intel'i yeniden güçlendirme ve pazar dengelerini değiştirme potansiyeli taşıyor. Ancak nihai etki düzenleyici onaylar, ortak geliştirme detayları, üretim/tedarik kararları ve Çin gibi büyük pazarların tepkisine bağlı olarak zaman içinde netleşecek.