Sesle araç kontrolünde Togg dünya deviyle işbirliği yapıyor

Akıllı cihaz misyonuyla yola çıkan Togg, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ platformu Can.ai’yi Münih’teki IAA Mobility 2025’te dünya kamuoyuyla paylaştı. Böylece akıllı araçların önceliğinin yapay zeka olduğunu ortaya koymuş oldu

Yapay zeka teknolojisi sadece teknoloji devlerinin değil Togg gibi akıllı cihaz üreticilerinin de önceliği haline geldi. Togg bu konuda teknoloji devleriyle yaptığı iş birliğini de hayata geçirdi. Münih'teki IAA Mobility 2025'e ürün, tasarım ve teknolojileriyle katılan Togg, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ platformu Can.ai'yi uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Ziyaretçiler, Togg standında kurulan "Trumore Zone" alanında Can.ai ile "Akıllı şarj rotalama", "Sesli dijital komutlarla araç hizmetleri" ve "UI olmadan çalışan medya & sağlık senaryoları" üzerinden benzersiz bir deneyime dahil oldu.

GELECEĞİN ARAYÜZÜ SES

Togg, yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji bileşeni değil, kuruluşundan itibaren tüm dijital mimarisinin omurgası olarak konumlandırdı. 2020'den bu yana Türkiye'nin en büyük GPU destekli AI eğitim altyapılarından biri kurulurken, tüm sistemler mikro servis mimarisiyle hayata geçirildi. Bu vizyoner yaklaşım, bugün Togg'un geliştirdiği agentic AI mimarisinin temelini oluşturdu. Bu güçlü teknoloji altyapısı üzerine, Togg ve Microsoft Türkiye mühendislerinin ortak çalışmasıyla, Microsoft Azure Cloud üzerinde OpenAI teknolojileriyle desteklenen Can.ai platformu geliştirildi.

AKILLI CİHAZLA GELECEĞİ

Can.ai, kullanıcılarla geleneksel bir arayüz üzerinden değil; niyet, zamanlama, lokasyon, araç durumu ve geçmiş davranışlar gibi çok katmanlı verileri analiz ederek bağlamsal olarak etkileşim kuran bir yapay zekâ altyapısı sunuyor. Akıllı cihazlardan mobil uygulamalara, çağrı merkezlerinden kurumsal sistemlere kadar geniş bir alanda çalışan platform, yalnızca yanıt veren değil; empati kurabilen, öğrenen, önceden öngören ve kullanıcı adına harekete geçebilen bir yapıya sahip.

"CAN.Aİ İLE MOBİLİTENİN ÖTESİNİ YENİDEN KURGULUYORUZ"

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, vizyonlarını şöyle özetledi: "Yapay zekâyı ilk günden bu yana sadece bir özellik değil, altyapımızın stratejik omurgası olarak ele aldık. Can.ai, kullanıcıdan gelen komutlara yanıt veren bir sistem değil; bağlamı anlayan, niyeti sezebilen ve gerekli adımları arayüz olmadan gerçekleştiren bir yapay zekâ altyapısı. Bu, ZeroTouchUI ile çalışan yepyeni bir etkileşim paradigması. Kullanıcı hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir menü gezmeden yalnızca düşünerek, söyleyerek ya da duruma göre otomatik şekilde destek alabiliyor. Microsoft ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde bu altyapıyı güvenli ve ölçeklenebilir bir teknoloji üzerine inşa ettik. Can.ai ile yalnızca mobiliteyi değil, tüm yaşamı sezgisel olarak yeniden kurguluyoruz."



ELOQUENT AI 7.4 MİLYON DOLARLIK TOHUM YATIRIMINI 3 GÜNDE TAMAMLADI

Foundation Capital, Y Combinator ve Logo Ventures'un desteklediği Eloquent AI, API veya ek geliştirme ihtiyacı olmadan karmaşık ve regülasyona tabi iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanan ilk yapay zekâ operatörünü geliştirdi

Finans kuruluşlarının müşteri hizmetleri fonksiyonlarını ve süreçlerini yapay zekayı kullanarak uçtan uca otomatize etmelerini ve yönetmelerini sağlayan Eloquent AI, Amerikalı Foundation Capital liderliğinde 7.4 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı. Yatırım turu yalnızca üç gün içerisinde yatırımcılardan hedeflenenin 12 katı üzerinde talep gördü. İkinci girişimini hayata geçiren Tuğçe Bulut ve makina öğrenmesi profesörü Dr. Aldo Lipani tarafından kurulan Eloquent AI, regülasyona tabi finansal kurumların müşteri hizmet operasyonlarını otomatikleştirmek üzere tasarlanmış ilk Yapay Zekâ Operatörünü geliştirdi.

SORUN ÇÖZEN YAPAY ZEKA

Eloquent AI Kurucu Ortağı Tuğçe Bulut, kurumların biriken müşteri destek operasyonlarıyla ciddi vakit kaybetmesine dikkat çekerek "Finansal kurumların teknoloji adaptasyonunda geride kaldıkları yönündeki klişenin fazlasıyla abartıldığını görüyoruz. Bu kurumlar çoğu zaman uyumluluk gereklilikleri ve biriken müşteri operasyonlarıyla uğraşıyor. Bu sorunları çözme isteği kesinlikle mevcut, ancak şimdiye kadar doğru bir araç yoktu" dedi. Yaptıkları yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Logo Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı ise, " Tuğçe ve Aldo'yu uzun zamandır tanıyoruz; ilk günden itibaren yanlarında yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



TV EKRANINDA OYUN VE SANAT DENEYİMİ ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Akıllı televizyon seçerken kafa karışıklığı her yeni teknolojide biraz daha artıyor. TV'lerde oyun deneyimi ve yapay zeka tabanlı sanat eserleri öne çıkarken, tablo gibi kullanılan ekranlar akıllı ses Timo Xu sistemleri dikkat çekiyor

Yapay zeka teknolojisi IFA Fuarı'nda ekranlarda pek çok örneği ortaya çıktı. Arçelik Beko IFA'ya bu yıl da katılmazken, Vestel televizyondan mobilite ürünleriyle katılmaya devam etti. Ancak yapay zeka teknolojisi görüntü ve ses sistemleri dışında sanat eseri olarak da fuara damga vurdu. Ekran teknolojisinde fazla seçeneğin olması kafa karıştırıyor. TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu, Türk tüketicisinin güncel teknolojiyi yakından takip ettiklerini ifade ederek Mini LED TV teknolojisiyle ilgili şunları söyledi: "TCL'nin 2025 amiral gemisi TV modeli C8K Premium QD-Mini LED TV fuarda önemli bir yer tuttu. Dev markaların işbirliği de TV ekranlarına yansıdı. CrystalGlow WHVA paneli, Virtually ZeroBorder tasarımı, gelişmiş QLED teknolojisi ve akıllı ses sistemi konusunda Audio by Bang & Olufsen ses sistemiyle C8K öne çıktı. Hassas Mini LED arka aydınlatmayı dünyanın önde gelen QLED teknolojisiyle birleştiren bu yenilik, OLED seviyesinde kontrast ve geniş renk gamı sunarken; daha yüksek tepe parlaklığı, daha uzun ömür, daha iyi değer ve özellikle ultra-büyük TV boyutlarında avantaj sağlıyor. Ayrıca kullanılan yapay zeka teknolojisi düşük enerjili arka aydınlatmalar ve yüksek verimli paneller kullanarak çevresel etkiyi de hafifletiyor."

HIZLI TEPKİME VEREN EKRANLAR

Oyun tercih eden kullanıcıların tepkime süresine dikkat ettiklerini ifade eden Timo Xu, Mini LED TV'lerin oyun konusunda tüketicinin beklentisini fazlasıyla karşıladığını söyledi. Timo Xu, şöyle konuştu: "Oyun tutkunları ise hızlı tepkime süreli ekranları tercih ettiğini gören markalar bu alana yatırım yapıyor. TCL, QD-Mini LED teknolojisini ilk kez ultrageniş bir monitöre taşıdı. Şirketin bu alanda öne çıkan monitörü 57R94 Dual 4K, oyun ve çoklu pencere verimliliği için sürükleyici görseller sunuyor." E-Ink Spectra 6 ekranı olan yeni nesil çerçeve, yapay zeka (AI) ile oluşturulan ya da kullanıcı tarafından yüklenen sanatı sergiliyor. Standard Ikea çerçevelere uyumlu ve bataryayla 2 yıla kadar çalışabiliyor. Kısacası evin duvarında değişen tablolara yer açabilirsiniz. AI Art Frame adı verilen bu akıllı çerçeveler yapay zeka ile üretilen sanat eserleri sergileniyor. Yeni nesil galeride eserler internet üzerinden paketler halinde taşınacak.



TİVİBU: TELEVİZYONDA KİŞİSEL İZLEME DENEYİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Türk Telekom Tivibu kullanıcılarına esneklik, çeşitlilik ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak Türkiye'deki yayıncılık sektöründe öncü bir rol üstleniyor. Artık internet tabanlı TV platformları kişiselleştirilmiş yayıncılığın bir parçası oldu. Akıllı cihaz haline gelen televizyonlar dijital platformlarla kişiselleştirilebilen tercihlere hizmet veriyor. Geleneksel televizyon yayıncılığı, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte önemli bir dönüşüm yaşıyor. Türkiye'de bu dönüşümün en önemli aktörlerinden biri de Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu. Kullanıcıların farklı cihazlardan erişebildiği Tivibu, sadece bir yayın platformu olmanın ötesine geçerek, televizyon izleme alışkanlıklarını kökten değiştiren bir servis haline geldi. Tivibu'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri, çoklu cihaz desteği. Kullanıcılar televizyonun yanı sıra bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan da aynı hesaba erişebiliyor. Böylece canlı yayın, dizi, film ya da spor karşılaşmaları tek bir ekranla sınırlı kalmıyor. Özellikle yoğun tempoda yaşayan izleyiciler için bu esneklik büyük avantaj sağlıyor. Tivibu, kullanıcı dostu arayüzü ve sürekli güncellenen içerikleriyle "yayıncılığın dijital yüzü" olarak konumlanıyor. Türkiye'de internet altyapısının gelişmesiyle birlikte daha fazla haneye ulaşan platform, yakın gelecekte yapay zekâ destekli öneri sistemleri, kişiselleştirilmiş izleme listeleri ve daha interaktif deneyimlerle kullanıcıların karşısına çıkabilir.

GERİ AL DURDUR KAYDET

Dijital televizyon deneyiminde kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden biri yayın akışında kontrol. Tivibu, geri al, durdur ve kaydet seçenekleriyle bu ihtiyacı karşılıyor. Kaçırılan bir diziyi başa sarabilmek ya da önemli bir spor karşılaşmasını kaydedip daha sonra izlemek, televizyonu izleyiciye göre şekillendiren bir deneyim sunuyor. Tivibu yalnızca canlı yayın değil, aynı zamanda geniş bir film, dizi ve belgesel arşivi de barındırıyor. Kullanıcılar, farklı kategorilerde yüzlerce içeriğe istedikleri zaman erişebiliyor. Ayrıca platform, yerli içeriklere verdiği ağırlıkla Türkiye pazarında güçlü bir konum elde etmiş durumda. Futbol, basketbol ve diğer spor dallarına özel kanallar, Tivibu'nun spor tutkunları için cazibesini artırıyor. Özellikle ulusal ligler ve uluslararası turnuvalar için sunduğu yayınlar, platformu rekabetin yoğun olduğu dijital yayın pazarında öne çıkarıyor.