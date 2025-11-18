Telefonlar 5G ile hem hızlanacak hem de akıllanacak

Türkiye, Nisan 2026’da 5G teknolojisiyle tanışacak. İhaleye katılan operatörler 5G’ye uyumlu cihazlar için kampanyalara başladı. Kampanyalardaki cihazlar yapay zeka yetenekleriyle de dikkat çekiyor. 5G telefonlara sadece hız değil akıl da kazandıracak

5G Türkiye'de Nisan 2026'da devreye giriyor. İhaleye katılan tüm operatörler hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Türkiye'de 5G'ye uyumlu telefonlar için operatörler kampanyalara başladı. Türk Telekom mağazalarında satışa sunulan iPhone, Samsung Galaxy ve Xiaomi modelleri; 5G bağlantısı ile cihaz üzerinde (on-device) yapay zekâ özelliklerini bir araya getirerek tüketicilerin hız, gizlilik, güvenlik ve fotoğraf performansı beklentilerine yanıt veriyor.

Türk Telekom, 5G cihaz portföyünde yapay zekâ desteğini standart hâline getirirken; üreticilerin sunduğu cihazüstü işlem teknolojileri, Türkiye'de akıllı telefon pazarını daha hızlı ve daha akıllı bir rekabete taşıyor. Türk Telekom, ülke genelindeki mağazalarında 5G uyumlu ve yapay zekâ destekli akıllı telefon seçeneklerini genişletti. Özellikle cihaz içi yapay zekâ (on-device AI) yetenekleriyle donatılan yeni nesil modeller; tüketicilerin gizlilik, hız, kamera performansı ve batarya verimliliği beklentilerine doğrudan yanıt veriyor.



APPLE INTELLIGENCE DÖNEMİ

iPhone 16 ve 16 Pro serilerinin yanı sıra iPhone 17 ailesi, Türk Telekom mağazalarında öne çıkan modeller arasında. Apple'ın cihaz içi Neural Engine birimi sayesinde metin düzenleme, görsel anlama, sahne tanıma ve gelişmiş Siri işlevleri yerelde işlenerek gizlilik odaklı bir deneyim sunuyor.

Apple Intelligence ile kullanıcılar; bildirim özetleme, yazı yeniden yazma, görsel arama ve fotoğraf iyileştirme gibi birçok işlemi internet bağlantısına ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor.







GÜNLÜK KULLANIMDA GALAXY AI

Samsung'un Galaxy S25, S25 FE, Z Fold7 ve Z Flip7 modelleri "Galaxy AI" çatısı altında sunulan fotoğraf düzenleme, canlı çeviri, ses temizleme ve metin özetleme özellikleriyle dikkat çekiyor.

ProVisual Engine destekli kamera sistemi; nesne silme, arka plan genişletme, düşük ışık iyileştirme ve gürültü azaltma gibi görüntü işleme yeteneklerini cihaz üzerinde gerçekleştirerek hız ve batarya verimliliği sağlıyor. Xiaomi markası amiral gemisi cihazlarıyla rakiplerine meydan okurken tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Redmi Note 14 5G gibi modeller, AI Erase ve sahne iyileştirme gibi yapay zekâ araçlarını uygun fiyat segmentine taşıyor. Xiaomi'nin HyperOS tabanlı kamera işleme motoru; tek dokunuşla fotoğraf iyileştirme, portre düzenleme ve otomatik görsel optimizasyonları öne çıkarıyor.



TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ: HIZ, GİZLİLİK VE VİDEO-FOTOĞRAF KALİTESİ

Türk Telekom'un sattığı yeni nesil 5G cihazlar, özellikle genç kullanıcılar, içerik üreticileri ve yoğun iş temposuna sahip profesyonellerin taleplerine yanıt veriyor. Analistlere göre Türkiye'de tüketiciler, 2025 itibarıyla akıllı telefonlarda üç temel beklentiye odaklanmış durumda: Hız, güvenlik, video ve fotoğraf kalitesi.

Uygulamaların ve fotoğraf işlemenin gecikmesiz çalışması,

Kişisel verilerin cihazdan çıkmadan işlenmesi,

AI destekli fotoğraf/video düzenleme araçlarının standart hâle gelmesi tüketiciler için en önemli konular.