Beşinci sınıftan iş hayatına uzanan dijital destek

Türk Telekom geliştirdiği “JetDers”, “Vitamin” ve “Türk Telekom Akademi” gibi platformlarla Türkiye’deki öğrencilere ve profesyonellere 5. sınıftan iş hayatına kadar uzanan kapsamlı bir dijital destek ekosistemi sunuyor

Dünya genelinde dijital eğitim pazarı büyük bir ivme kazanmış durumda. UNESCO ve çeşitli pazar araştırmalarına göre, özellikle pandemi sonrası dönemde hibrit öğrenme modellerinin kalıcı hale gelmesiyle, küresel eğitim teknolojileri pazarının 2025 yılına kadar 400 milyar dolar seviyelerine yaklaşması bekleniyor. Dünyada milyonlarca öğrenci, kişiselleştirilmiş yapay zekâ destekli öğrenme modüllerini tercih ederken, Türkiye'de de bu dönüşümün öncülüğünü güçlü altyapısıyla Türk Telekom üstleniyor. Türk Telekom, ilkokul sıralarından profesyonel iş hayatına kadar uzanan bu geniş yelpazedeki dijital servisleriyle, eğitimde fırsat eşitliğini teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİYİ TANIYAN DESTEK

Türk Telekom'un eğitim alanındaki en yeni ürünü olan JetDers, ortaokul ve lise kademesindeki (5-12. sınıf) tüm öğrencilere hitap eden yenilikçi yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için kritik bir destek sunan platform, her yıl müfredat ve sınav sistemindeki değişikliklere göre güncelleniyor. JetDers'i diğer sınava hazırlık ürünlerinden ayıran en temel özellik, sunduğu "akıllı sistem" teknolojisi. Bu sistem, öğrencinin çözdüğü sorularda zorlandığı becerileri tespit ederek, sadece o becerileri geliştirmeye yönelik yeni sorular ve konu anlatımları sunuyor. Tıpkı bir öğretmenle birebir ders işliyormuş deneyimi sunan etkileşimli konu anlatımları, öğrencilerin eksiklerini hızla kapatmasını sağlıyor.

SINAVLARA NOKTA ATIŞI HAZIRLIK

Ortaokul seviyesindeki öğrenciler için özelleştirilmiş bir diğer çözüm ise Vitamin LGS. Bu platform, öğrencilere sınavda karşılaşacakları soruları çözebilmeleri için gereken üst düzey becerileri kazandırmayı hedefliyor. Beceri temelli soru ve çözümleri, kişiye özel akıllı çalışma sistemi ve performans takip özellikleri ile Vitamin LGS, sınav maratonundaki öğrencilerin en büyük yardımcısı konumunda.

KARİYER VE GELİŞİM FIRSATLARI SUNUYOR

EĞİTİM desteğini sadece okul sıralarıyla sınırlamayan Türk Telekom, üniversite öğrencileri ve profesyoneller için Türk Telekom Akademi çatısı altında geniş bir gelişim havuzu sunuyor. Bu platformda kullanıcılar; kariyer tercihlerine yönelik eğitimlere, sertifika programlarına ve yabancı dil programlarına ulaşabiliyor. "Kariyer" ve "Kariyer Plus" paketleri ile anlaşmalı kurumlarla sunulan eğitimler, kullanıcıların iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasına olanak tanıyor.

***



İKİNCİ EL TELEFON PAZARINA ODAKLANAN GETMOBİL 22 MİLYON $ YATIRIM ALDI

Türkiye'de yaklaşık 8 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı tahmin edilen ancak uzun yıllardır kayıt dışı ve standartlardan yoksun işleyen ikinci el elektronik pazarı, teknoloji odaklı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu dönüşümün merkezinde yer alan yerli girişim Getmobil, pazarın "kayıtlı ve ölçeklenebilir" bir modele evrilmesi vizyonuyla Seri A yatırım turunda 22 milyon dolar yatırım aldı. Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu IFC ve iklim odaklı fonlarıyla tanınan Lowercarbon Capital liderliğinde gerçekleşen bu yatırım turu, Türkiye'deki regülasyonların ve Getmobil'in geliştirdiği dijital altyapının küresel ölçekte güven kazandığını gösteriyor. Getmobil, klasik ikinci el alım-satım platformlarından farklı olarak kendini uçtan uca bir teknoloji platformu olarak konumlandırıyor. Şirketin diğer markalardan ayrıştığı en temel nokta, mevcut esnafı sistemin dışına itmek yerine onları dönüştürücü bir güç olarak kullanması. Getmobil, ülke genelindeki 32 binden fazla cep telefonu bayisini birbirine bağlayan dijital bir işletim sistemi inşa ederek bu dağınık yapıyı merkezi bir ağa dönüştürüyor. Şirketin sunduğu bu altyapı, geleneksel yöntemlerle çalışan bayilerin fiyatlama, stok yönetimi ve yenileme süreçlerini veriye dayalı yönetmesini sağlıyor. Verilere göre Getmobil altyapısını kullanan bayilerin gelirlerinde yüzde 60 artış, stok devir hızlarında ise yüzde 50 iyileşme gözlemleniyor.

ESKİSİNİ GETİR ÇÖZÜM ORTAĞI

Platformun yarattığı güven ve standartlar, küresel teknoloji devlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Getmobil, Apple ve Samsung gibi üreticilerin yanı sıra Hepsiburada ve Vatan gibi perakende devlerinin "eskisini getir, yenisini götür" (trade-in) programlarının altyapı sağlayıcısı olarak tercih ediliyor. Bu iş birlikleri, tüketicilerin cihazlarını sertifikalı ve garanti destekli bir sistemle nakde çevirmesine olanak tanıyor. Yatırım turunu değerlendiren Getmobil CEO'su Mehmet Uygun, hedeflerinin sadece cihaz alıp satmak olmadığını belirterek şunları söyledi: "Biz sadece bir pazar yeri değil, bir ekosistem inşa ediyoruz. Bugüne kadar 600 binin üzerinde haneyle buluştuk. Bu yatırımla Türkiye'de kurduğumuz sistemi ölçeklemeyi ve uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz."

***



İŞ DÜNYASINDA DİJİTAL İŞ ARKADAŞLARI DEVRİMİ

Tam Otonom Ajanlar'ın 2026'dan itibaren insan müdahalesi olmadan daha karmaşık karar alma süreçlerini yönetmesi ve "Copilot/Chatbot" arayüzlerinin ötesine geçmesi bekleniyor. Böylece dijital iş arkadaşları yakında şirketlerde olacak

Teknoloji dünyası, basit sohbet botlarından (chatbot) karmaşık görevleri kendi başına yerine getirebilen "otonom ajanlara" doğru evriliyor. 2023'ten bu yana 500'den fazla yeni girişimin kurulduğu bu alan, iş yapış şekillerini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Yapay zeka ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. CB Insights'ın yayınladığı son rapora göre, yapay zeka ajanları (AI Agents) artık sadece birer deney olmaktan çıkıp şirketlerin stratejik önceliği haline geldi,. Müşteri hizmetlerinden yazılım geliştirmeye kadar birçok alanda boy gösteren bu ajanlar, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan planlama yapabiliyor, hafıza kullanabiliyor ve araçları yönetebiliyor. Rapora göre 2025 yılı, "güvenlik bariyerlerine sahip ajanlar" (agents with guardrails) yılı olacak. Bu sistemler, belirli sınırlar içinde otonom hareket ederken insan denetimini korumaya devam edecek.

SESLİ YAPAY ZEKA YÜKSELİŞTE

Metin tabanlı komutların yerini sesli iletişimin almasıyla birlikte, Sesli Yapay Zeka (Voice AI) geliştiren şirketler büyük bir ivme kazandı. Müşteri hizmetleri ve satış alanlarında insan müdahalesi olmadan karmaşık konuşmaları yönetebilen sesli ajanlar, yatırımcıların yeni gözdesi konumunda. Meta'nın bu alandaki satın almaları (Play AI ve WaveForms AI) sektördeki konsolidasyonun sinyallerini veriyor. Yazılım geliştirme, yapay zeka ajanlarının en hızlı ticarileştiği alanlardan biri. "Vibe coding" olarak adlandırılan, yapay zekaya sadece üst düzey bir hedef verip çok adımlı kodlama sürecini ona devretme akımı hızla yayılıyor. Ancak bu gelişme bir maliyet krizini de beraberinde getirdi. "Akıl yürütme" (reasoning) yeteneğine sahip modellerin işlem maliyetleri, token hacmini yaklaşık 20 kat artırarak kâr marjlarını baskılamaya başladı. Bu durum, şirketleri sabit fiyatlandırmadan kullanım bazlı fiyatlandırmaya geçmeye zorluyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ SAVAŞI

Google, Microsoft ve Amazon gibi devler, bu yeni ekonominin altyapısını kurmak için yarışıyor. Gemini modelleri etrafında bir ekosistem kurarak, ajanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan "Agent-to- Agent" (A2A) protokolüne öncülük ediyor. Microsoft "Copilot" stratejisiyle ofis yazılımlarına entegre hazır ajan çözümleri sunuyor ve kurumsal benimsemeyi artırmaya odaklanıyor. Amazon AWS üzerinden geliştiricilere altyapı sağlarken, tüketici odaklı ajanlara ve ses teknolojilerine yatırım yapıyor.

GÜVEN OLMADAN ÇÖZÜLMEZ

Rapora göre yapay zeka ajanları, sadece bir verimlilik aracı değil, şirketlerin operasyonel yapısını temelden değiştirecek "süper araçlar" olarak tanımlanıyor. Bu dönüşümü doğru yöneten şirketler, geleceğin ekonomisini şekillendirecek. Ajanların halüsinasyon görmesi (hatalı bilgi üretmesi) veya öngörülemez davranması, şirketler için büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle, ajanların performansını izleyen, denetleyen ve güvenliğini sağlayan yeni bir "Gözetim" (Oversight) pazarı doğuyor. Şirketler, ajanları tam yetkiyle sahaya sürmeden önce şeffaflık ve insan gözetimi gibi yöntemlerle güven inşa etmeye çalışıyor.

***



VARLIKLARI DİJİTALLEŞTİREN RUDİG, KÜRESEL BÜYÜMEYE ODAKLANDI

Gerçek dünya varlıklarının dijitalleşmesinde yeni oyunculardan biri olan Rudiq, 1 milyon dolar yatırım ile küresel açılıma hazırlanıyor

Boston Consulting Group (BCG) ve diğer finansal analiz kuruluşlarının raporlarına göre, tokenizasyon pazarının 2030 yılına kadar 16 trilyon dolarlık bir hacme ulaşabileceği öngörülüyor. Bu rakam, küresel GSYİH'nın önemli bir bölümüne denk geliyor. BlackRock, JPMorgan ve Citi gibi küresel finans devleri, tahvillerden gayrimenkule kadar çeşitli varlıkların tokenizasyonu üzerine pilot projeler yürütmekte ve bu alanı "piyasaların geleceği" olarak nitelendiriliyor. Finansal kurumlar için geleneksel yatırım araçlarının tokenizasyonu ve dağıtım altyapısını sağlayan fintek girişimi Rudiq, Simya VC liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 1 milyon dolar yatırım aldı. Repie GSYO ve Savco Yatırım'ın da katılım sağladığı bu tur ile girişim, blokzincir tabanlı çözümlerini Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Amerika pazarlarına taşımayı hedefliyor. Yatırım turunun ardından açıklamalarda bulunan Rudiq Kurucu Ortağı ve CEO'su Mustafa Kemal Akıllıoğlu, finansal sistemin geçirdiği yapısal dönüşüme dikkat çekti. Akıllıoğlu, gerçek dünya varlıklarının (RWA) dijitalleşmesinin artık yalnızca bir inovasyon başlığı olmadığını, kaçınılmaz bir altyapı ihtiyacı haline geldiğini vurguladı.

GENİŞ YELPAZEDE ÇÖZÜMLER

Yatırımcılar ile reel sektördeki varlık sahiplerini güvenli ve şeffaf bir altyapıda buluşturmayı amaçlayan Rudiq; gayrimenkul, hisse, bono, ticari alacak, değerli madenler ve alternatif varlıklara kadar geniş bir yelpazede menkul kıymetleştirme imkanı sunuyor. Şirket, aldığı yatırımla Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde servis sağlayıcı şirketlerini kurmayı planlıyor. Küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde aracı kurum lisansı alarak tokenize menkul kıymet ihraç ve dağıtım yeteneklerine sahip bir finansal kuruluşa dönüşmeyi hedefliyor. Yatırım turuna liderlik eden Simya VC'nin Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ise Rudiq'in kurumların dijital varlık alanına güvenle adım atmasını sağlayan altyapısıyla öne çıktığını belirtti. Bahçıvanoğlu, girişimin teknik ve regülasyon temelli engelleri ortadan kaldırarak pazardaki net bir ihtiyacı çözdüğünü ve Alchemist Accelerator gibi dünyanın önde gelen hızlandırma programlarına kabul edilmesinin bu potansiyeli kanıtladığını ekledi.