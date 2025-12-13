Türk Telekom nitelikli insan kaynağına yatırımı hızlandırıyor

Türk Telekom insan kaynağına aralıksız yatırım yapıyor. Türk Telekom Akademi, yıllık Siber Güvenlik ve Bulut Bilişim kampları ile genç yetenekleri eğiten şirket, TT Ventures ile teknoloji girişimlerini fonlayıp hızlandırarak ülke çapında nitelikli yazılım, güvenlik ve bulut uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor

Türk Telekom, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda insan kaynağı yatırımlarını hızlandırıyor. Kurum içi ve topluma açık eğitim kanallarını birleştirerek yazılım geliştiriciler, siber güvenlik uzmanları ve bulut bilişim mühendisleri yetiştirmeye odaklanan bir ekosistem inşa ediyor. Bu yaklaşımın merkezinde kurumun çevrimiçi eğitim platformu ve erken dönem yetenek programları yer alıyor. Her yıl düzenlenen Siber Güvenlik Kampı, gençleri ve erken kariyer profesyonellerini hem çevrim içi hem yüz yüze eğitimlerle buluşturuyor. Katılımcılara mentorluk, uygulamalı atölyeler ve yarışma imkânları sağlanıyor. Kurumun ilanlarına göre kamp, uygulamalı siber tatbikatlar ve sektör aktörleriyle doğrudan iletişim fırsatı sunuyor.

BULUT BİLİŞİM KAMPI

Benzer şekilde Bulut Bilişim Kampı da "dene-yap" yaklaşımıyla bulut teknolojilerine odaklanan erken dönem eğitimler veriyor. Kamp katılımcılarına sektör mentörlüğü ve sertifikasyon imkânları sağlayarak bulut yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. Türk Telekom, bulut eğitimlerini şirket içi yetkinlik kazandırmanın ötesinde toplumsal bir yetenek kaynağı olarak konumlandırıyor.

PİLOT HIZLANDIRMA

Eğitim ve yetenek geliştirme çabaları, Türk Telekom'un girişim sermayesi ve hızlandırma mekanizmalarıyla tamamlanıyor. TT Ventures, PİLOT hızlandırma programı ve yatırım fonu aracılığıyla teknoloji girişimlerini destekleyerek, hem ürün/servis geliştirme hem de nitelikli iş gücü havuzunun genişlemesine katkı sağlıyor. Bu model, desteklenen girişimlerin ekosistem içinde ölçeklenmesine ve Türk Telekom'un uygulamalı iş birlikleriyle yeteneklerin pratik deneyim kazanmasına olanak tanıyor.

BULUT İŞBİRLİĞİ

Ayrıca Türk Telekom, yerli ve milli çözümler geliştirmek üzere kurumlar arası iş birliklerine de yatırım yapıyor. Kurumun TÜBİTAK BİLGEM ile yürüttüğü bulut iş birliği, yerli açık kaynak tabanlı bulut platformları geliştirme hedefi taşıyor. Bu tür projeler, bulut mühendisliği alanında yetkinlik kazanmak isteyenler için yerel altyapı ve Ar-Ge imkânları oluşturuyor. Sonuç olarak Türk Telekom'un stratejisi eğitim programları, hızlandırıcılar ve Ar-Ge iş birlikleriyle hem yetenek arzını (genç eğitimi ve sertifikasyon) hem de talebi (girişim ve ürün geliştirme) aynı ekosistemde büyütmek üzerine kuruluyor. Bu bütünsel yaklaşım, nitelikli yazılım geliştirici, siber güvenlik ve bulut uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİN YENİDEN DOĞUŞU BAŞLIYOR

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla hayata entegre olmasıyla mesleklerin çoğu dönüşüyor. Bu dönüşüm pek çok meslek için tehdit olarak algılanıyor. Bu durumu en yakından hisseden mesleklerin başında ise yazılım geliştiriciler (developer) yer alıyor. Dünyanın her yerinden 60 bin yazılım geliştiricinin ve profesyonelin bir araya geldiği Amazon Web Services Invent toplantısında Amazon'un yazılım şefi Dr Werner Vogels veda konuşması yaptı.

Vogels yazılım geliştiricilerin rönesans dönemi yaşadıklarını savundu. Dr Werner Vogels, yazılım geliştiricilerin sadece kod yazan kişiler olmaktan çıkıp, daha geniş yetkinliklere sahip, çok yönlü yaratıcılara dönüşmesini savunuyor.

YAPAY ZEKÂ FIRÇASI

"Geliştiricilerin Rönesansı", teknolojinin getirdiği kolaylıklar sayesinde geliştiricilerin angarya işlerden kurtulup, yaratıcılık, stratejik düşünme ve problem çözme gibi daha üst düzey insani yeteneklerini sergileyebilecekleri "altın bir çağ" anlamına geliyor.

Bunu şöyle anlatabiliriz:

Rönesans döneminde perspektifin (derinlik) bulunması ressamların işini elinden almadı, aksine onların düz çizimlerden üç boyutlu ve çok daha etkileyici eserler yaratmasını sağladı. Benzer şekilde yapay zekâ da geliştiricilerin "fırçası" haline gelerek, onların daha önce hayal bile edemeyecekleri karmaşıklıkta ve kalitede sistemler inşa etmelerinin yolunu açıyor.

Kodların ve işin sahibi olacaklarını ifade eden Vogels, dönüşüm hikâyesini 4 temel başlıkta topladı. Vogels, "Yapay zekâ işimi elimden alacak mı?" korkusuna karşı bu kavramı bir cevap olarak şunu sunuyor. Rönesans, karanlık çağların ardından gelen bir "yeniden doğuş" dönemi. Tarihte nasıl Assembler'dan derleyicilere veya yerel sunuculardan buluta geçiş geliştiricileri yok etmeyip rollerini değiştirdiyse, yapay zekâ da geliştiricileri yok etmeyecek, sadece evrilmelerini gerektirecek.

Geliştiricilerin "nesli tükenmemekte", aksine ellerindeki yeni ve güçlü araçlarla (AI gibi) daha önce yapamadıkları şeyleri yapabilecekleri bir çağa giriyor.

Sanat ve Bilimin Birleşimi Tarihsel Rönesans'ta sanat ve bilim iç içe geçmiş, yaratıcılık ve teknoloji birlikte evrilmiştir.

Vogels'e göre günümüz geliştiricileri de benzer bir dönem.

Tıpkı Rönesans'ta "kurşun kalem", "perspektif" (derinlik algısı) veya "matbaa" gibi yeni araçların icadının insanların potansiyelini patlatması gibi, bugün de AI, bulut ve robotik gibi araçlar geliştiricilerin kapasitesini artırıyor. Bu yeni dönemde geliştiriciler, teknolojiyi kullanarak insanlığın en büyük sorunlarını (açlık, sağlık, çevre kirliliği) çözebilecek kapasitede.

Bu Rönesans anlayışında, geliştiricinin rolü "kod yazmaktan" (coding), sistemin bütününü anlamaya ve yönetmeye kaymaktadır.

Yapay zeka kodu çok hızlı üretebilir, ancak bu kodun güvenli, doğru ve amaca uygun olup olmadığını doğrulama (verification depth) sorumluluğu insana aittir.

Geliştirici artık bir "mekanizma kurucusu" ve "denetçi" rolündedir; niyeti iyi olan ama hata yapabilen bir operatörden ziyade, hataları yakalayan sistemleri (mekanizmaları) tasarlayan kişidir.



İDEAL YAZILIM GELİŞTİRİCİ PROFİLİ

Yeni ideal geliştirici profili "Rönesans Geliştiricisi", Leonardo da Vinci gibi figürlerden ilham alarak belirli nitelikleri bünyesinde topluyor. İşte 4 başlıkta ideal yazılımcının tarifi.

Meraklı ve deneyci: Sürekli öğrenen, hata yapmaktan korkmayan ve "bozuk derlemelerden" (broken builds) ders çıkaran kişidir.

Sistem düşünürü: Kodun sadece bir parça olduğunu, asıl olayın bütün sistemdeki akış ve geri bildirim döngüleri (feedback loops) olduğunu kavrayan kişidir.

Net iletişimci: Doğal dilin belirsizliğini aşarak, makinelerle (AI) ve insanlarla (iş birimleri) hassas ve spesifikasyonlara dayalı iletişim kurabilen kişi.

Polimat (Çok yönlü): Sadece tek bir teknolojiye (örneğin veritabanı) hapsolmayıp, iş dünyasından ön yüze kadar geniş bir bilgi yelpazesine (T-şekilli insan) sahip olan kişi.



PAZAR ARAŞTIRMA PLATFORMU BOLT INSİGHT'A 7 MİLYON STERLİN

Türkiye'nin ilk girişim sermayesi fonu 212, girişimcilik ekosistemindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk girişimciler tarafından kurulan ve İngiltere merkezli olarak büyüyen yapay zekâ destekli pazar araştırma platformu Bolt Insight, Pembroke VCT liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 7 milyon sterlin yatırım aldı. Tura 212'nin yanı sıra Active Partners, Velocity ve TIBAS Ventures da katıldı.

153 MİLYAR DOLAR

Bolt Insight, aldığı yeni yatırımı yapay zekâ destekli içgörü platformu BoltChatAI'in global ölçekli büyümesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve şirketin 153 milyar dolarlık küresel içgörü pazarındaki konumunu güçlendirmek için kullanacak. Yapay zekâ ile insan araştırmacıları bir araya getiren şirket, markalara çoklu pazarlarda hızlı, derin ve güvenilir kalitatif içgörüler sunmayı mümkün kılıyor.

KÜRESEL ŞİRKETLER MÜŞTERİSİ

Bugüne kadar 90 pazarda 5 milyondan fazla tüketiciyle görüşen Bolt Insight, aralarında Unilever, Danone ve Reckitt'in de bulunduğu dünyanın en büyük tüketici ürünleri şirketlerinden 11'i tarafından tercih ediliyor. 20'den fazla ülkede 150'den fazla marka ile çalışan girişim, yüzde 90 müşteri yenileme oranıyla dikkat çekiyor. 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, Bolt Insight'ın gerçek tüketici içgörülerini hızlı, erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıda sunarak küresel ölçekte fark yarattığını belirterek, "Türk girişimciler tarafından kurulan ve küreselde büyüyen Bolt Insight'ın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bolt Insight Kurucu Ortağı ve CEO'su Hakan Yurdakul ise, yeni yatırımla birlikte geliştirdikleri Assistant AI Chief Insights Officer sisteminin işletmelere kritik anlarda anında tüketici erişimi sağlayacağını vurgulayarak, "Organizasyonlarda içgörünün rolünü yeniden tanımlıyoruz" diye konuştu.

Yapay zekâ teknolojisiyle içgörü üretimini dönüştüren Bolt Insight, yeni yatırımla birlikte küresel yolculuğunda güçlü bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyor.



ABRAKADABRA GAMES'E 2 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Link Bilgisayar, oyun geliştirme, dijital eğlence ve etkileşim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Abrakadabra Games'e stratejik yatırım yaptığını duyurdu. Şirket, toplamda 2 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

YENİ FIRSAT YARATACAK

1984'ten bu yana kurumsal yazılım, bulut teknolojileri ve altyapı çözümleri alanındaki deneyimini büyüten Link Bilgisayar, bu birikimi Abrakadabra Games'in patentli oyun/video teknolojileri ve yaratıcı geliştirme yetkinlikleriyle bir araya getirerek, global ölçekte rekabet edebilen, erişilebilir ve yüksek katma değer sunan bir oyun ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Şirket, bu yatırımı yalnızca finansal bir adım değil inovasyonun insan hayal gücünü ne kadar ileri taşıyabileceğine odaklanan uzun vadeli bir dönüşüm hamlesi olarak tanımlıyor. Söz konusu yatırımın oyun üretimi, veri analitiği, oyuncu davranışı modelleme süreçleri ve bulut tabanlı oyun altyapıları gibi birçok teknoloji başlığında yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. KAP'a yapılan açıklamada da, bu hamlenin Link Bilgisayar'ın yenilenen vizyonu ve genişleyen iş alanlarıyla uyumlu olduğu, özellikle oyun teknolojileri, bulut tabanlı etkileşim sistemleri ve yeni nesil dijital eğlence çözümlerinde daha güçlü bir pozisyon alma hedefinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.