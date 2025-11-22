5 bin kuruma siber güvenlik hizmeti

Türk Telekom, yaklaşık 5 bin kuruma 50’den fazla ürün ve servisle siber güvenlik hizmeti sunuyor. Şirket, yapay zeka destekli çözümlerle her ay binlerce oltalama, DDoS ve zararlı yazılım saldırısını engelliyor

Yapay zeka teknolojileri siber saldırılar için kullanıldığı gibi, güvenlik önlemlerini artırmak için de vazgeçilmez hale geldi. Türk Telekom, uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından Türkiye'de üç başlıkta akredite edilen ilk kurum oldu. IDC tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri kategorisinde 3 yıldır üst üste pazar lideri konumunu sürdüren Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Yapay zeka tabanlı proaktif ve muhtemel sorunlar için anında çözüm sunan sistemler geliştiren Türk Telekom, her ay binlerce oltalama, DDoS ve zararlı yazılım saldırısını engelliyor. 2023'te toplam 2 bin 620 adet 1 Gbps ve üzeri atak için koruma sağladı.

STRATEJİK YATIRIMLAR ARTTI

Türk Telekom, 2018 yılında telekomünikasyon sektörünün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ı kurdu. Kuruluşundan bu yana 12 farklı girişime yatırım yapan TT Ventures, yatırım kararlarını güçlü kurucu ekipler, büyük pazar fırsatları, teknolojik yenilik ve ölçeklenebilir iş modelleri gibi temel kriterlere göre şekillendiriyor. TT Ventures, özellikle yapay zeka destekli B2B çözümler, siber güvenlik ve sağlık teknolojileri gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara öncelik veriyor. Şirket, 2022 yılında bağımsız bir yatırım komitesine sahip Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (GSYF) kurarak yatırım modelini genişletti.

HARCAMALAR 286 MİLYON DOLARA ÇIKACAK

2022'DE 428 milyar dolara ulaşan küresel yapay zeka pazarının büyüklüğünün 2030'da yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de siber güvenlik çözümleri harcamaları, 2029 yılına kadar yıllık yüzde 7.9'luk büyüme oranı ile yaklaşık 285.8 milyon dolar pazar hacmine ulaşacak. Türkiye yapay zeka pazarının bu yıl itibarıyla 504 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Türkiye yapay zeka ekosisteminin yaklaşık yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yaparak sektörün lokomotifi konumunda bulunuyor.



TÜRK TELEKOM'DAN 5G KAMPANYASI

Türk Telekom, kasım ayı boyunca 5G uyumlu akıllı telefonlarda ve çeşitli teknolojik ürünlerde ödeme kolaylığı sağlayan kampanya başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri zengin ürün portföyü ve avantajlı teklifleriyle müşterilerine sunmaya devam ediyor.

AVANTAJLI FİYATLAR SUNACAK

Kasım ayı boyu boyunca devam edecek kampanya kapsamında kullanıcılar 5G uyumlu akıllı telefonları ve yeni nesil cihazlara Türk Telekom mağazalarında ve e-Mağaza'dan ulaşabilecek. eMağaza'da satışa sunulan akıllı telefonlar arasında Apple, Samsung ve Tecno markalarının birden fazla modeli yer alıyor. Cihazlar özel avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni nesil aksesuvarlarda ise Hifiture, Lecoo, S-Link, İnteya, TCL ve Hiking'in ürünleri bulunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 12 aya varan taksit imkânının yanı sıra cihazlarda 5 bin liraya varan indirim avantajı ve peşin ödeme seçeneklerinde çeşitli indirim fırsatları yer alıyor.



YAPAY ZEKA 13 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK ETKİ YARATACAK

Salesforce, İstanbul'da düzenlediği 13'üncü Innovation Day etkinliğinde iş dünyası için yeni bir dönemi başlattı. İşletmeleri kökten dönüştürecek yapay zeka ajanlarının yaratacağı ekonominin 13 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. IDC ile hazırlanan yeni küresel araştırmaya göre, yapay zekaya yatırılan her 1 dolar, küresel ekonomiye 4.60 dolar değer katıyor. Salesforce Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner, Türkiye'nin bölgenin en dinamik ve yeniliğe en hızlı uyum sağlayan pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Artık yapay zekayı deneyimlemiyoruz; insanların ve yapay zeka ajanlarının yan yana çalıştığı bir çağa giriyoruz" dedi.



YAPAY ZEKADA KÜRESEL LİDERLİK SAVAŞI KIZIŞTI

Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini 3, LMArena sıralamasında 1.501 puanla zirveye yerleşti. Ancak bağımsız testlerin eksikliği ve coğrafi kısıtlamalar, teknolojinin gerçek performansı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Google, yapay zeka yarışında güçlü bir hamle yaparak Gemini 3 modelini piyasaya sürdü. LMArena liderlik tablosunda 1501 puanla açık ara birinci olan model, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Anthropic'in Claude serisi gibi güçlü rakiplerini geride bıraktığını iddia ediyor. Gemini 3'ün özellikle metin, görsel ve video analizi konusunda "dünyanın en iyi modeli" olduğu öne sürülüyor. MMMU-Pro ve Video- MMMU testlerindeki yüksek skorlar bu iddiaları desteklerken, doktora seviyesi muhakeme gerektiren matematik ve bilim testlerindeki performansı akademik çevrelerin dikkatini çekiyor.

HEM KURUMLARA HEM BİREYLERE

Google'ın dev ekosistemiyle entegrasyon avantajı, Gemini 3'e önemli bir üstünlük sağlıyor. Arama, Gmail ve Drive gibi milyarlarca kullanıcının günlük hayatında yer alan servislere entegre çalışabilen model, Vertex AI ve Gemini Enterprise üzerinden sunulan kurumsal çözümlerle iş dünyasına da kapsamlı bir altyapı sunuyor. Ancak teknolojinin parlak yüzünün ardında bazı zayıf noktalar da bulunuyor. Sunulan performans metrikleri büyük ölçüde Google'ın kendi testlerine dayanıyor ve bağımsız kaynaklardan gelen karşılaştırmalı analizler henüz sınırlı. Gemini 3 Pro'nun bazı özellikleri sadece ücretli abonelere sunulurken, Google AI Ultra gibi premium katmanlar maliyeti artırıyor. Yapay Zeka Modu'ndaki bazı özellikler şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara erişilebilir durumda.

REKABET KESKİNLEŞTİ

ChatGPT'nin web'e erişim ve güncel veri kullanma yetenekleriyle karşılaştırıldığında, Gemini 3'ün bu alandaki performansı henüz net değil. Ayrıca Claude gibi yaratıcı yazma konusunda öne çıkan rakiplerine kıyasla, Gemini 3'ün bu alandaki başarısı hakkında detaylı bilgi paylaşılmamış. Sonuç olarak, Google'ın Gemini 3 ile yapay zeka yarışında güçlü bir hamle yaptığı açık. Ancak teknolojinin gerçek performansı, bağımsız testler ve kullanıcı deneyimleriyle daha net ortaya çıkacak.



TÜRK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YENİ YATIRIM TURLARIYLA BÜYÜME HEDEFLİYOR

Türkiye merkezli iki teknoloji şirketi, gerçekleştirdikleri başarılı yatırım turlarıyla küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. AdTech alanında faaliyet gösteren GoWit, Nuwa Capital liderliğinde Formus Capital, APY Ventures ve DCP'nin katılımıyla stratejik bir yatırım turu tamamladı. Şirket, aldığı fonlamayla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki çok kanallı ticaret ve perakende medya liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli perakende medya platformuyla perakendecileri, markaları ve ajansları tek çatı altında buluşturan GoWit'in teknolojisi, Teknosa, Koçtaş, Beymen ve CarrefourSA gibi Türkiye'den şirketlerin yanı sıra Union Coop, Raneen, Toters Delivery ve Mumzworld gibi uluslararası perakendeciler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Araştırmalar, MENA perakende medya pazarının 2030 yılına kadar 6.35 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Fintek sektöründe ise Onlayer, Seri A yatırım turunda 8.2 milyon dolar yatırım aldı. Oleka Capital liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turuna Deniz Ventures, Revo Capital, Türkiye Kalkınma Fonu ve Sandeep Gomes yeni yatırımcılar olarak katılırken, Gelecek Etki Fonu da desteğini sürdürdü. Bankalar, ödeme kuruluşları ve fintekler için uçtan uca üye işyeri yönetim platformu sunan Onlayer, 12 ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket kısa süre önce Türkiye ve Avrupa'da küresel kart şeması akreditasyonuna sahip ilk lisanslı Üye İş Yeri İzleme Servis Sağlayıcısı unvanını aldı. Onlayer, aldığı yatırımla Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki büyüme planlarını hızlandırmayı planlıyor. Her iki şirket de aldıkları yatırımlarla yapay zeka odaklı teknolojilerini geliştirerek uluslararası pazarlardaki büyümelerine devam edecek.



FİNANS TEKNOLOJİSİ GİRİŞİMLERİNE ÖZEL KÜRESEL HIZLANDIRMA PROGRAMI

Türkiye'nin finansal hizmetler ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Mastercard Lighthouse Türkiye x EBRD Star Venture Girişim Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem başvuruları devam ediyor. Girişimciler 23 Kasım tarihine kadar www.turkiyelighthouse. com adresinden programa başvurabilecek. Ön değerlendirme ve jüri süreçlerinin ardından programa kabul edilen altı girişim, aralık ayında Mastercard Lighthouse LinkedIn hesabı üzerinden resmi olarak açıklanacak.

BİREBİR ÇALIŞMA İMKÂNI

Program kapsamında seçilen girişimler, Mastercard'ın üst düzey yetkililerinden mentörlük desteği ve stratejik iş ortaklarıyla birebir çalışma imkânı elde edecek. Girişimler ayrıca çeşitli eğitim programlarına katılma, EBRD'nin geniş yatırımcı ağına erişim ve önemli etkinliklere katılım gibi gelişim fırsatlarından yararlanacak. Programa seçilen girişimler, üç ay sürecek Mastercard Lighthouse Türkiye müfredatının ardından 15 aya kadar devam edecek EBRD Star Venture müfredatıyla toplamda 18 aya varan kapsamlı bir destekten faydalanacak. Her girişimin danışmanlık projeleri yürütmesi ve uluslararası etkinliklere katılması için EBRD tarafından 50 bin euroluk özel bir fon sağlanacak. 2018'de Nordik ve Baltık bölgelerinde başlayan Mastercard Lighthouse programı, bugün 300'ü aşan ortaklık ve 1.2 milyar euronun üstünde yatırıma aracılık ediyor. Mezunları arasında unicorn girişimler bulunan program, 2024 yılında Türkiye'de faaliyete geçti.