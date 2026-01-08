Yapay zeka etkisi CES 2026’da sahneden hayatımızın içine girdi

Deneysel görünen yapay zeka teknolojisi artık otomobillerde, tüketici elektroniğinde, akıllı ev sistemlerinde ve yeni nesil robotik çözümlerde karşımıza çıkıyor. CES 2026 Fuarı, yapay zekanın günlük hayatımıza çok daha derin şekilde entegre olduğu etkinlik oldu

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, Las Vegas'ta kapılarını açarken sahnede dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang oldu. Huang, açılış konuşmasında şirketinin yapay zekâ ve bilişimdeki dönüşüm vizyonunu kapsamlı biçimde ortaya koydu. Huang, fuar açılışında yaptığı sunumda "physical AI" (fiziksel yapay zekâ) kavramını öne çıkardı ve yapay zekânın yalnızca sanal dünyada değil, gerçek dünyada makineleri harekete geçirip çevrelerini anlamalarını sağlayacak bir evreye geldiğini belirtti.

Bu vizyon çerçevesinde NVIDIA'yı artık sadece "çip üreten bir şirket" olmaktan çıkarıp tam bir AI sistemi sağlayıcısı olarak konumlandırdıklarını dile getirdi. Sunumun en dikkat çeken bölümlerinden biri, şirketin yeni nesil yapay zekâ platformu Vera Rubin'in tam üretime geçtiğini duyurmasıydı. Bu platform, önceki nesil sistemlere göre beş kat daha hızlı işlem performansı ve maliyet açısından ciddi avantajlar vaat ederek AI eğitim ve çıkarım süreçlerini daha verimli hale getiriyor.

ROBOTLARI DA DÖNÜŞTÜRECEK

Huang ayrıca "Alpamayo" adını verdikleri yeni bir yapay zekâ modelini tanıttı; bu model, otonom araçların sadece çevre verilerini işlemekle kalmayıp insan benzeri düşünme ve akıl yürütme yetenekleriyle karmaşık trafikte bile karar alabilmesini hedefliyor. Mercedes-Benz ile yapılan iş birliği kapsamında Alpamayo'yu taşıyan ilk araçların yakında ABD yollarında görünmesi bekleniyor.

CEO'nun konuşmaları sırasında NVIDIA'nın robotlar için eğitim altyapıları, simülasyon sistemleri ve endüstriyel AI platformlarıyla otomotivden sanayiye pek çok alanda yapay zekânın nasıl daha derinlemesine yer alacağına dair stratejik vizyonu da ayrıntılı biçimde anlatıldı. Fuar alanında teknoloji tutkunları sadece NVIDIA'nın duyurularıyla sınırlı kalmıyor; yılın en sıcak trendi olarak yapay zekâ, robotik, otonom araçlar, sağlık teknolojileri ve günlük hayatı dönüştüren akıllı cihazlar ön planda.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sonuç olarak, NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın CES 2026 açılış konuşmasında vurguladığı "yapay zekâ artık fiziksel dünyada akıllı makinelerle buluşuyor" mesajı ve şirketin yeni AI platformları, otomasyon stratejisi teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırdı. Fuarda bu yeniliklerin yanı sıra robotik, otonom sistemler ve tüketici elektroniğinde yapay zekâ entegrasyonları, ziyaretçilere geleceğin teknolojisinin bugünden nasıl şekillendiğini sergiliyor.

CES 2026'DA OTONOM ROBOT VE ARAÇLAR ÖNE ÇIKTI

Binlerce ziyaretçi, insan benzeri hareket ve etkileşim kabiliyetleriyle sergilenen robotlarla fotoğraf çekerken, yapay zekâ destekli yardımcı cihazlar büyük ilgi görüyor. Siemens ile ortak deneyimler, Lenovo'nun AI bulut iş birliği ve giyilebilir teknolojiler, fuarın en popüler noktaları arasında.

Otonom ve akıllı araçlar:

Fuarda öne çıkan başka bir tema da otonom mobilite oldu. NVIDIA'nın yanı sıra otomotiv endüstrisinin çeşitli aktörleri, Level 4 seviyesine yaklaşan sürücüsüz araç prototipleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Gündelik akıllı cihazlar:

Robot süpürgelerden kişisel sağlık teknolojilerine, holografik AI asistanlarından interaktif eğitim setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi CES 2026 sırasında tanıtılıyor. Bu ürünler, yapay zekânın artık sadece profesyonel alanlarda değil, ev yaşamına dek yayıldığını gösteriyor.

TT VENTURES KÜRESEL YATIRIMCI ORTAKLARIYLA BULUŞUYOR

Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol üstlenen Türk Telekom, girişimcilik ekosistemine verdiği desteği TT Ventures aracılığıyla küresel ölçekte güçlendirmeye devam ediyor. On yılı aşkın süredir Türkiye'de girişim ve inovasyon kültürünün gelişimine katkı sunan TT Ventures, yenilikçi iş modellerinin hem yerelde hem de uluslararası pazarlarda ölçeklenmesine destek oluyor.

San Francisco'daki ofisi ve güçlü küresel bağlantılarıyla yerli girişimleri dünya sahnesine taşımayı hedefleyen TT Ventures, teknoloji dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olan CES 2026'nın Investor Partnership (Yatırımcı Ortaklığı) programına dahil oldu. 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas'ta "AI Her Yerde" temasıyla düzenlenecek CES öncesinde programa katılım sağlayan TT Ventures, küresel yatırımcı ağını stratejik olarak genişletti.

Yatırımcı Ortaklık Programı kapsamında CES'te gerçekleştirilecek özel buluşmalar sayesinde TT Ventures portföyündeki girişimler, uluslararası yatırım fonları ve teknoloji liderleriyle doğrudan temas kurma imkânı elde edecek. Aynı zamanda bu platform, Türkiye'nin yenilikçi girişimlerini ve teknoloji yatırım ekosistemini küresel yatırımcılarla buluşturarak, ülkenin teknoloji alanındaki yetkinliğinin dünya çapında daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacak.

***



OTOMOBİLLERİN DENEYİMİNDE YAPAY ZEKA BELİRLEYİCİ OLUYOR

Otomotiv üreticileri, yazılım tanımlı araçlardan (SDV) giderek yapay zekâ tanımlı platformlara geçiyor. Bu yeni yaklaşımda gerçek zamanlı algılama, öngörü ve saniyenin kesirleri içinde verilen kararlar temel yetkinlikler olarak ele alınıyor. Bu dönüşüm, hem daha durumsal farkındalığa sahip sürüş destek sistemleri isteyen sürücülerden hem de daha güvenli ve verimli mobilite arayışındaki akıllı şehirlerden gelen baskıyla hızlanıyor.

Bunu pazara sunulmaya başlayan yeni otonomi yığınlarında (autonomy stack) açıkça göreceğiz. Örneğin, Arm hesaplama platformu üzerine inşa edilen özel bir çip içeren Rivian'ın şirket içi otonomi platformu, gelecekteki araçlar ve diğer otonom sistemler genelinde geniş bir ileri seviye otonomi yetenekleri yelpazesini mümkün kılmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ ÇİPLERİN OTOMOTİV YARIŞI

Arm hesaplama platformu üzerine kurulu Tesla'nın yeni nesil AI5 çipi, önceki nesle kıyasla 40 kata kadar daha hızlı yapay zekâ performansı sunarak, fiziksel yapay zekânın geleneksel sürücü destek sistemlerinin ötesine genişlemesinde verimlilik ve ölçeklenebilirliğin ne kadar merkezi hale geldiğini gösteriyor. Öte yandan, Arm tabanlı NVIDIA DRIVE Thor platformu, WeRide'ın Seviye 4 Robotaksi modeli GXR'ın arkasındaki Lenovo HPC 3.0 sistemine güç veriyor. Nuro, Wayve ve Zoox gibi otonomi şirketleri ise tanımlı operasyon bölgeleri içinde hizmetlerini geliştirmeye ve olgunlaştırmaya devam ediyor.



CES 2026'DAKİ YAPAY ZEKA (AI) GELİŞMELERİNE GÜNCEL BİR BAKIŞ:

AI Cihazın Özelliği Değil, Yaşam Tarzının Temeli: Nvidia ve Samsung gibi büyük teknoloji devleri, CES 2026'da AI'yı sadece bir cihaz özelliği olarak değil, akıllı evden arabalara kadar her şeyi kapsayan temel bir "çekirdek teknoloji" ve geniş bir ekosistem başlangıcı olarak vurguladı. Oyun ve Eğlence Dünyasında AI:

Sanal Evcil Hayvanlar Geliyor: "AI Tamagotchi" adında sanal evcil hayvanlar Kickstarter'da tanıtılacak. Bu dijital dostlar, kullanıcının sesini, hikayelerini ve ruh halini öğreniyor. Oyuncular ve İçerik Üreticileri İçin Yardımcılar: AI destekli not alma ve toplantı özetleme araçları, bu kitle için pratik çözümler sunuyor. Akıllı TV'ler: Samsung'un 130 inç Micro RGB AI destekli TV'si, ne izleyeceğinizden ne yiyeceğinize kadar öneriler sunan Vision AI Companion ile izleme deneyimini kişiselleştiriyor.

***



ROBOTLAR SANAL İKİZLERİNDEN ÖĞRENİYOR HİZMETLER YAYGINLAŞIYOR

Bazı alanlarda ise bu güçler birleşiyor. Genişletilmiş gerçeklik (XR) araçları, fiziksel yapay zekâ için birer eğitim alanına dönüşüyor. Robotlar sanal ikizlerden öğreniyor. Giyilebilir cihazlar ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ediyor. Cihazlar anlık olarak kendini uyarlayabiliyor.

Tüm bu süreçte Arm hesaplama platformu, makinelerin algılamasını, muhakeme etmesini ve harekete geçmesini sağlayan zekânın arkasındaki ağır yükü taşıyor.

TCL, görüntü teknolojilerinin ötesinde günlük yaşamı daha akıllı hale getirmeyi hedefleyen geniş bir yapay zeka destekli akıllı ev çözümleri portföyünü de CES 2026'da tanıttı. Bu ürünler arasında TCL FreshIN 3.0 Klima, GeniusFresh Buzdolabı, AmeraClassic çamaşır ve kurutma makineleri serisi ile TCL AI SuperDrum çamaşır- kurutma makinesi yer aldı. Bunun yanı sıra TCL akıllı kilitler; gelişmiş biyometrik güvenlik, yapay zeka destekli erişim ve kesintisiz akıllı ev kontrolü sunarken, TCL Smart Home Energy Solutions çözümleri; enerji dönüşümü, batarya ve enerji yönetimini kapsayan uçtan uca, yapay zeka destekli bir enerji ekosistemiyle modern evlerde enerji maliyetlerini düşürmeyi, verimliliği artırmayı ve düşük karbonlu bir yaşam tarzını desteklemeyi hedefliyor.

KİŞİSELLEŞMİŞ EV İŞLERİ ROBOTLARI

Robot hizmetleri sadece fabrikalarda kalmıyor. Özellikle yaşlılara destek amacıyla hasta bakımı için evlerde ve özel bakım evlerinde de kullanılmaya başlanıyor. Yani robotlar, kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarımıza göre hayatımıza giriyor.

Robot yardımcılar evlerde pek çok günlük iş için devreye giriyor. Samsung ve SwitchBot (yeni Onero H1 modeliyle) gibi markalar, kahve yapmaktan çamaşır katlamaya kadar günlük işleri yapabilen ev robotlarını öne çıkardı. Bu robotlar, akıllı ev cihazlarıyla da uyumlu çalışıyor.

Sıfır zahmetli ev hayali artık gerçek oluyor. LG'nin insansı robotu CLOiD, "Zero Labour Home" (Sıfır Zahmetli Ev) vizyonu için ev işlerini üstlenmek üzere tasarlanarak tanıtıldı. Yapay zeka ile optimize edilen hizmetler, akıllı ev hayatının merkezi haline geliyor.