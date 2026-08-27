Türk Telekom tarımda dijital dönüşümün itici gücü oluyor

Türk Telekom, son yıllarda geliştirdiği IoT tabanlı çözümlerle Türkiye’de tarım sektörünün dijitalleşmesine öncülük ediyor. Şirket, üreticilerin toprak, iklim ve hayvancılık verilerini gerçek zamanlı takip edebilmesini sağlayan akıllı tarım uygulamalarıyla üretim zincirinin neredeyse her halkasında değer yaratıyor

Şirketin kurumsal müşterilere sunduğu BuluTT iş çözümleri kapsamındaki M2M servisleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik geliştirildi. Bu çözümlerle ekim alanlarının ve seraların anlık izlenmesi, toprak nem seviyesinin, hava durumunun ve bitki sağlığının takibi mümkün hale geliyor. Sıcaklık, nem ve basınç gibi kritik veriler uzaktan izlenebiliyor; bu sayede ürünlerde hastalık ve kalite kaybı gibi risklerin önüne geçilebiliyor. Hayvancılık tarafında da Türk Telekom'un mobil odaklı çözümleri dikkat çekiyor. Küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığını etkileyebilecek verileri takip etmek üzere "Hayvan Barınağı Kontrol ve Takip Çözümleri" geliştirildi; ısı takibi, hastalık önleyici gözlem ve alarm sistemleri, kontrollü aydınlatma, yemleme ve giriş takibi konularında üreticilere uzaktan akıllı yönetim imkanı sunuluyor.

5G İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Şirketin son dönemdeki en dikkat çekici adımlarından biri ise ZTE ile Çorum'da hayata geçirdiği 5G akıllı tarım projesi oldu. Proje kapsamında bölgede kurulan pilot 5G ağına drone'lar ve akıllı tarım makineleri gibi ileri teknolojiler entegre edildi; 5G'nin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı özellikleri sayesinde otomatik ilaçlama, gübreleme ve hassas sulama gibi görevler başarıyla gerçekleştirildi. Proje, tarımsal uygulamaları modernize etmeyi ve yerel üreticiler için verimlilik ile sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Sektör paydaşları, akıllı tarım teknolojilerinin toprak işlemeden hasada kadar üretimin hemen her aşamasında kullanılabildiğini, bu sayede tarımın katma değerine önemli katkılar sağlandığını vurguluyor. Uzmanlara göre 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte tarım makinelerinin birbiriyle veri paylaşabildiği yeni bir dönem başlıyor; bu da su ve enerji gibi girdilerin daha verimli kullanılmasına, işgücü ve arazi verimliliğinin artmasına olanak tanıyor.

HER AŞAMADA TAKİP EDİLİYOR

Türk Telekom'un çiftçilere sunduğu akıllı tarım mobil uygulaması da bu ekosistemin bir parçası. Uygulama üzerinden üreticiler, tarla ve istasyon bazında sıcaklık, toprak nem içeriği ve toprak su gerilimi gibi verileri harita üzerinden takip edebiliyor; böylece sulama ve gübreleme kararlarını verilere dayalı şekilde alabiliyor. Böylece Türk Telekom, iletişim altyapısını tarımsal üretimin her aşamasına tarla izleme, sulama otomasyonu, hayvancılık takibi ve lojistikten karar destek sistemlerine kadar entegre ederek sektörde uçtan uca bir değer zinciri oluşturmayı sürdürüyor.



TARLADAN ÇİKOLATAYA FISTIĞIN DEĞERİ YAPAY ZEKÂ İLE ARTIYOR

FATGES girişimi kullandığı yapay zekâ teknolojisiyle Antep ve Siirt fıstığının tarladan fıstıklı çikolataya uzanan yolculuğunda ilk ve en kırılgan halkayı sağlamlaştırıyor. Çiftçi kullandığı akıllı telefon üzerinden tüm adımları kontrol altında tutuyor



Bir raftaki fıstıklı çikolatanın hikâyesi aslında çok uzun bir zincirin son halkasıdır. O çikolatanın içindeki her fıstık; önce bir ağaçta çiçek açmış, hastalık ve zararlılara karşı hayatta kalmış, doğru zamanda gübrelenmiş, hasat edilmiş, kavrulmuş, işlenmiş ve ancak bunca aşamadan sonra bir üretim bandında çikolatayla buluşmuştur. Zincirin ilk halkası olan tarladaki karar ne kadar isabetliyse, sonunda tüketicinin elindeki ürün de o kadar bol, kaliteli ve uygun maliyetli olur. Türkiye'nin fıstık üretiminde son yıllarda öne çıkan merkezlerinden Batman'da, bu zincirin en başındaki halkaya yönelik yapay zekâ destekli bir çözüm geliştirildi. Boğaziçi Teknopark Batman Girişim Ofisi bünyesinde hayata geçirilen FATGES (Fıstık ve Tarımsal Gelişim Entegre Sistemleri), Antep ve Siirt fıstığına özel olarak eğitilen yapay zekâsıyla üreticinin tarladaki kararlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

ZİNCİRİN İLK HALKASI KIRILGAN

Batman'da 129 binin üzerinde dekarlık alanda fıstık üretimi yapılıyor; ancak bu alanların yalnızca yüzde 2'si profesyonel ziraat mühendisliği hizmetinden yararlanabiliyor. Geri kalan büyük çoğunlukta üreticiler, hastalık ve zararlılarla mücadelede geleneksel bilgi aktarımına başvuruyor. Bu da yanlış müdahale ve verim kaybı riskini artırıyor. Değer zinciri mantığıyla bakıldığında, tarladaki bu belirsizlik yalnızca çiftçiyi değil; fıstığı işleyen kavurmacıyı, ezme üreticisini ve nihayetinde fıstıklı çikolata üreten firmayı da etkiliyor. Çünkü zincirin başındaki kayıp, sonraki hiçbir aşamada telafi edilemiyor. FATGES'in çözümü tam da bu noktada devreye giriyor. Çiftçi, şüphelendiği bir yaprağın fotoğrafını akıllı telefonuyla çekip sisteme yüklediğinde, yapay zekâ hastalık veya zararlı ihtimalini analiz ederek hızlı bir değerlendirme sunuyor. Sistem ayrıca karmaşık toprak analiz raporlarını üreticinin anlayabileceği sade bir dile çeviriyor ve tarlaya özel gübreleme ile ilaçlama önerileri oluşturuyor. Böylece zincirin en başındaki karar kalitesi yükseliyor; hastalık erken teşhis edildiğinde, gübreleme doğru yapıldığında, tarladan çıkan fıstığın hem miktarı hem de kalitesi artıyor.

PAHALI DEĞİL AKILLI YATIRIM

Zincirin ilerleyen halkalarına -kavurmacıdan çikolata üreticisine- güvenilir ve düzenli bir hammadde akışı sağlanabilmesi için, binlerce küçük ve orta ölçekli üreticinin aynı anda doğru kararlar alabilmesi gerekiyor. FATGES bu ölçeklenebilirliği, üreticiden yeni bir teknolojik altyapı yatırımı istemeden sağlıyor: sistem doğrudan akıllı telefon üzerinden çalışıyor, uydu görüntüleriyle tarlaların uzaktan izlenmesine imkân tanıyor ve hasat döneminde artan hırsızlık riskine karşı isteğe bağlı akıllı güvenlik kameralarının mobil uygulamaya entegre edilmesi planlanıyor. FATGES'i genel amaçlı tarım uygulamalarından ayıran temel fark, doğrudan Antep ve Siirt fıstığına odaklanması. Bölgenin toprak ve iklim koşullarına özel eğitilen yapay zekâ altyapısı, Batman, Siirt ve Harran üniversitelerinden akademisyenlerin doğrulama katkılarıyla geliştiriliyor. Yazılım mühendisliği ile ziraat bilgisini bir araya getiren ekip, bölgesel tarımın ihtiyaçlarına yönelik teknoloji tabanlı çözümler üretmeye odaklanıyor. Girişim, önümüzdeki dönemde ilk aşamada Batman'da bin 500'ün üzerinde üreticiye ulaşmayı, ardından Siirt, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a açılmayı hedefliyor. "Güneydoğu'da her fıstık ağacını akıllandırmak" vizyonuyla ilerleyen FATGES, zincirin ilk halkasında sağlanan küçük bir iyileşmenin, sonraki tüm halkalara -işlemeden paketlemeye, ihracattan raftaki fıstıklı çikolataya- yayılabileceği fikrine dayanıyor. Boğaziçi Teknopark çatısı altında geliştirilen bu teknoloji, geleneksel tarım bilgisini dijital verilerle güçlendirirken, Güneydoğu Anadolu'nun köklü fıstık üretim kültürünü yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor. FATGES'in özünde basit bir amaç yatıyor: çiftçinin elindeki telefonu, tarlanın ihtiyaçlarını anlayan dijital bir ziraat mühendisine dönüştürmek.



DEV KÂRLARIN ARKASINDA BELLEK TRÖSTÜ ŞÜPHESİ VAR

Yapay zekâ bellek satışıyla büyük kâr açıklayan Samsung, SK Hynix ve Micron 2000'li yıllarda mahkum oldukları bir suçla neredeyse aynı şekilde suçlanıyor. Ancak bu kez fatura çok daha kabarık



Dünya bellek pazarının yaklaşık yüzde 90'ını elinde tutan Samsung, SK Hynix ve Micron, ABD'de açılan yeni bir toplu davada fiyat sabitlemekle suçlanıyor. Şirketlerin 2000'li yıllarda benzer bir suçtan 730 milyon doları aşkın ceza ödediği hatırlatılan davada, son dört yılda yüzde 700'e varan fiyat artışının arkasında koordineli bir arz kısıtlaması olduğu iddia ediliyor. Fatura ise doğrudan tüketiciye kesiliyor. Dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40'a varan zamlar, akıllı telefonlarda hem fiyat artışı hem gizli RAM düşürme, doğrudan bellek kitlerinde ise yüzde 300 ile 400 arası sıçrama bekleniyor. İddianın can alıcı noktası, bu üç şirketin geçmişte tam olarak aynı suçtan mahkûm olmuş olması. 1998 ile 2002 yılları arasında Samsung, o dönemki adıyla Hynix ve Micron, Dell, HP, Compaq, IBM ve Apple gibi büyük bilgisayar üreticilerine sattıkları DRAM çiplerinin fiyatını telefon görüşmeleri ve toplantılarla sabitlemek için gizli bir kartel kurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda Samsung 2005 yılında 300 milyon dolar, Hynix aynı yıl 185 milyon dolar cezai para cezası ödemeyi kabul etti.

Bir yıl önce de Infineon Technologies 160 milyon dolarlık bir uzlaşmaya imza atmıştı. Toplam cezai yaptırımlar 730 milyon doları aşarken, birkaç şirket yöneticisi de hapis cezasına çarptırıldı. Micron ise komployu bizzat bildirip soruşturmaya işbirliği yaparak DOJ'un pişmanlık programı kapsamında para cezasından muaf tutulmuştu. Bu tröst yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı; Avrupa Komisyonu 2010 yılında benzer bir DRAM karteli kararı aldı, Çin'in piyasa düzenleyicisi ise 2018'den bu yana büyük DRAM üreticilerinin ülkedeki satışlarına ilişkin bir rekabet ihlali soruşturmasını sürdürüyor.

KOLAY DAVA OLMAYACAK

Yeni dava henüz kanıtlanmamış iddialardan ibaret ve süreç oldukça erken aşamada. 8 Ağustos 2026 itibarıyla mahkemede ret talebi, savunma dilekçesi ya da bir uzlaşma kaydedilmedi. Üstelik hukukçular bu davanın kolay kazanılacak bir dava olmadığını da vurguluyor. 2022 sonundaki üretim kesintileri, SK Hynix ve Micron'un zarar açıkladığı, sektörün son on yılın en kötü durgunluğunu yaşadığı bir döneme denk geliyor; Samsung ise üretim kesintisine rakiplerinden aylarca sonra gitti. Bu da şirketlerin "birlikte hareket ettiği" iddiasını zayıflatan bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Nitekim 2018'de açılan neredeyse aynı içerikli bir dava reddedilmiş, bu karar 2022'de temyizde onanmıştı. Ancak hukuki sürecin sonucu ne olursa olsun, tüketicinin cebinden çıkan para şimdiden gerçek.